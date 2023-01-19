إطلاق سراح ماهر يونس بعد 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية، وألمانيا تكشف عن شروطها لتزويد كييف بالدبابات

كأس الخليج 25: المباراة النهائية تجمع اليوم منتخبي العراقي وعمان ومقتل شخص في تدافع الجماهير
تجه الأنظار اليوم إلى ملعب البصرة الدولي الذي سيشهد المباراة النهائية المرتقبة لخليجي 25 بين العراق وعمان.
وإن فاز العراق فسيكون هذا الفوز الرابع له تاريخ الكأس والأول منذ 35 عامًا، وتحديدًا منذ 1988 في السعودية.
في المقابل يطمح المنتخب العماني في حال فوزه إلى تحقيق اللقب الثالث والأول منذ 2018.
وقد سرقت حوادث التدافع بهجة اللقاء إذ قتل شخص على الأقلّ اليوم الخميس، وأصيب "العشرات" بجروح، نتيجة التدافع منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية.
ويبدو أن التدافع بين آلاف المشجعين حدث بسبب وجود بعض العناصر الذين لا يحملون بطاقات.
وتنطلق المباراة اليوم في الرابعة بتوقيت غرينتش.
الحرب في أوكرانيا: ألمانيا تكشف عن شروطها لتزويد كييف بالدبابات
انتقد الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي تردد برلين في إرسال دبابات إلى أوكرانيا.
وكانت ألمانيا بحسب مصادر مقربة من المستشار الألماني أولاف شولتس، قد ربطت موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالمثل. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه أعضاء الناتو غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.
وتطلب أوكرانيا من الغرب أسلحة ثقيلة خاصة الدبابات المقاتلة، وتتمتع برلين بحق منع أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، التي ترى أوكرانيا أنها الأفضل لمواجهة المد الروسي.
وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس على قناعة بأن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا.
ReutersCopyright: Reuters
ماهر يونس "يعانق الحرية" بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية
أفرجت السلطات الاسرائيلية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس عن ماهر يونس بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية، واعتقل في عام 1983، بتهمة قتل جندي إسرائيلي وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني والانتماء لحركة فتح.
وماهر يونس من مواطني عارة داخل الخط الأخضر.
وبالتزامن مع عملية الافراج أعطى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماته بتعزيز قوات الشرطة في المنطقة ومحيط منزل يونس. وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن بن غفير طلب من جهاز الشرطة التعامل بحزم أمام أي مظاهر داعمة لماهر يونس من هتافات أو رفع للأعلام الفلسطينية.
وكانت السلطات الإٍسرائيلية قد أفرجت قبل أسبوعين عن ابن عمه كريم يونس، وتم استقباله باحتفالات جماعية، وقبيل لقائه ابن عمه كريم، قال ماهر: "أنا متلهف جدا للقائه، هذا نصفي الثاني. أنتظره منذ 40 عاما، لم أره منذ 3 سنوات".
وكان يونس قد بعث أمس برسالة قبيل الافراج عنه من سجن كتسيعوت، وقال: "أتوق للقاء الفلسطينيين. أنتظر لحظة معانقة الحرية بعد سنوات من القهر خلف القضبان".
وأوضح أنه "يتوق لرؤية الجيل الشاب الذي يتمتع بالقيم، والمعرفة". ودعا الجميع الى التكاتف من أجل مستقبل الفلسطينيين.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
كأس الخليج 25: المباراة النهائية تجمع اليوم منتخبي العراقي وعمان ومقتل شخص في تدافع الجماهير
تجه الأنظار اليوم إلى ملعب البصرة الدولي الذي سيشهد المباراة النهائية المرتقبة لخليجي 25 بين العراق وعمان.
وإن فاز العراق فسيكون هذا الفوز الرابع له تاريخ الكأس والأول منذ 35 عامًا، وتحديدًا منذ 1988 في السعودية.
في المقابل يطمح المنتخب العماني في حال فوزه إلى تحقيق اللقب الثالث والأول منذ 2018.
وقد سرقت حوادث التدافع بهجة اللقاء إذ قتل شخص على الأقلّ اليوم الخميس، وأصيب "العشرات" بجروح، نتيجة التدافع منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية.
ويبدو أن التدافع بين آلاف المشجعين حدث بسبب وجود بعض العناصر الذين لا يحملون بطاقات.
وتنطلق المباراة اليوم في الرابعة بتوقيت غرينتش.
الحرب في أوكرانيا: ألمانيا تكشف عن شروطها لتزويد كييف بالدبابات
انتقد الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي تردد برلين في إرسال دبابات إلى أوكرانيا.
وكانت ألمانيا بحسب مصادر مقربة من المستشار الألماني أولاف شولتس، قد ربطت موافقتها على إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بقيام واشنطن بالمثل. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه أعضاء الناتو غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.
وتطلب أوكرانيا من الغرب أسلحة ثقيلة خاصة الدبابات المقاتلة، وتتمتع برلين بحق منع أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، التي ترى أوكرانيا أنها الأفضل لمواجهة المد الروسي.
وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس على قناعة بأن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا.
ماهر يونس "يعانق الحرية" بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية
أفرجت السلطات الاسرائيلية في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس عن ماهر يونس بعد 40 عاما في السجون الإسرائيلية، واعتقل في عام 1983، بتهمة قتل جندي إسرائيلي وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني والانتماء لحركة فتح.
وماهر يونس من مواطني عارة داخل الخط الأخضر.
وبالتزامن مع عملية الافراج أعطى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماته بتعزيز قوات الشرطة في المنطقة ومحيط منزل يونس. وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن بن غفير طلب من جهاز الشرطة التعامل بحزم أمام أي مظاهر داعمة لماهر يونس من هتافات أو رفع للأعلام الفلسطينية.
وكانت السلطات الإٍسرائيلية قد أفرجت قبل أسبوعين عن ابن عمه كريم يونس، وتم استقباله باحتفالات جماعية، وقبيل لقائه ابن عمه كريم، قال ماهر: "أنا متلهف جدا للقائه، هذا نصفي الثاني. أنتظره منذ 40 عاما، لم أره منذ 3 سنوات". وكان يونس قد بعث أمس برسالة قبيل الافراج عنه من سجن كتسيعوت، وقال: "أتوق للقاء الفلسطينيين. أنتظر لحظة معانقة الحرية بعد سنوات من القهر خلف القضبان".
وأوضح أنه "يتوق لرؤية الجيل الشاب الذي يتمتع بالقيم، والمعرفة". ودعا الجميع الى التكاتف من أجل مستقبل الفلسطينيين.