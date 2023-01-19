إطلاق سراح ماهر يونس بعد 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية، وألمانيا تكشف عن شروطها لتزويد كييف بالدبابات

تجه الأنظار اليوم إلى ملعب البصرة الدولي الذي سيشهد المباراة النهائية المرتقبة لخليجي 25 بين العراق وعمان.

وإن فاز العراق فسيكون هذا الفوز الرابع له تاريخ الكأس والأول منذ 35 عامًا، وتحديدًا منذ 1988 في السعودية.

في المقابل يطمح المنتخب العماني في حال فوزه إلى تحقيق اللقب الثالث والأول منذ 2018.

وقد سرقت حوادث التدافع بهجة اللقاء إذ قتل شخص على الأقلّ اليوم الخميس، وأصيب "العشرات" بجروح، نتيجة التدافع منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية.

ويبدو أن التدافع بين آلاف المشجعين حدث بسبب وجود بعض العناصر الذين لا يحملون بطاقات.

وتنطلق المباراة اليوم في الرابعة بتوقيت غرينتش.