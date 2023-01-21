كندا توافق على أكبر عملية إعادة لأسر تنظيم الدولة من سوريا، وفي الضفة الغربية مستوطن يقتل فلسطينييا

أطلق مستوطن الرصاص على فلسطيني في رام الله بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طارق عودة البالغ من العمر 42 عاما برصاص مستوطن على جبل الريسان بالقرب من بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله، واتهمته السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن لأحد المستوطنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب الفلسطيني حاول طعن المستوطن بـ"مفك للبراغي" قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان له إن "محاولة الطعن حدثت في مستوطنة سديه إفرايم بالقرب من رام الله. وإن شابا فلسطينيا ترجّل من سيارته وحاول أن يطعن مستوطنا مشيرا إلى أنه تم قتل الشاب ولم تقع اي اصابات في صفوف المستوطنين.

كما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص أمس مدرسا فلسطينيًا يبلغ من العمر 57 عامًا كان قد سارع لتقديم الإسعافات الأولية لمسلح أصيب بجروح قاتلة، بحسب ما ذكره شهود عيان وعائلة الرجل. وقتل جواد بوعقنة وهو أب لستة أطفال خارج منزل عائلته في مخيم جنين للاجئين.

ويرتفع بذلك عدد من قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 18، بينهم 4 أطفال، وقتل في جنين وحدها 9 فلسطينيين.

كما قتل 224 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في 2022، بينهم 59 من محافظة جنين.