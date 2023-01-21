كندا توافق على أكبر عملية إعادة لأسر تنظيم الدولة من سوريا، وفي الضفة الغربية مستوطن يقتل فلسطينييا

التغير المناخي: مقتل 28 شخصًا في انهيار جليدي في منطقة التبت
ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن 28 شخصًا قتلوا في انهيار جليدي في التبت جنوب غرب الصين في بداية الأسبوع الحالي.
وقعت الحادثة عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، وأدى هذا إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.
وانتهت عمليات البحث والإنقاذ ليلة أمس.
وبحسب هيئة الطوارئ فالانهيار الثلجي وقع بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة.
وشهدت المنطقة حادثة مشابهة في أكتوبر/تشرين الأول، ولقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم أثناء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.
ورغم عدم وجود دراسات لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهملايا، فإن المتسلقين لاحظوا اتساع الشقوق الجليدية، وازدياد مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الضفة الغربية المحتلة: مستوطن يقتل فلسطينيا في رام الله صباح اليوم السبت
أطلق مستوطن الرصاص على فلسطيني في رام الله بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طارق عودة البالغ من العمر 42 عاما برصاص مستوطن على جبل الريسان بالقرب من بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله، واتهمته السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن لأحد المستوطنين.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب الفلسطيني حاول طعن المستوطن بـ"مفك للبراغي" قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان له إن "محاولة الطعن حدثت في مستوطنة سديه إفرايم بالقرب من رام الله. وإن شابا فلسطينيا ترجّل من سيارته وحاول أن يطعن مستوطنا مشيرا إلى أنه تم قتل الشاب ولم تقع اي اصابات في صفوف المستوطنين.
كما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص أمس مدرسا فلسطينيًا يبلغ من العمر 57 عامًا كان قد سارع لتقديم الإسعافات الأولية لمسلح أصيب بجروح قاتلة، بحسب ما ذكره شهود عيان وعائلة الرجل. وقتل جواد بوعقنة وهو أب لستة أطفال خارج منزل عائلته في مخيم جنين للاجئين.
ويرتفع بذلك عدد من قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 18، بينهم 4 أطفال، وقتل في جنين وحدها 9 فلسطينيين.
كما قتل 224 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في 2022، بينهم 59 من محافظة جنين.
تنظيم الدولة: كندا تقرر إعادة أكبر مجموعة من مواطنيها المحتجزين في سوريا
وافقت كندا على إعادة 23 شخصا وعائلاتهم من مواطنيها المحتجزين في معسكرات في شمال شرق سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.
تضم المجموعة أربعة رجال وست نساء و13 طفلاً. وتعتبر الأكبر حتى الآن بالنسبة إلى كندا.
وهي أكبر عملية تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
وجاء قرار الاستعادة بعد لجوء عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إلى القضاء في كندا بعد رفض السلطات إعادتهم.
ومن المقرر إعادة الرجال الأربعة في أقرب وقت ممكن وتزويدهم بجوازات سفر وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.
وقال القاضي في قراره إن ظروفهم المعيشية صعبة جدا خاصة النساء والأطفال الذين احتجزوا دون توجيه تهم إليهم ولم يحاكموا.
وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
وأعادت كندا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا.
وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
ولم تحدد السلطات الكندية موعد إعادة العائلات، ولم تقدم أي تفاصيل عن الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق الأسر عند العودة إلى الأراضي الكندية.
وكندا ليست الدولة الوحيدة التي تسمح بعودة أسر تنظيم الدولة، فقد سبقتها فرنسا وهولندا.
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التغير المناخي: مقتل 28 شخصًا في انهيار جليدي في منطقة التبت
ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن 28 شخصًا قتلوا في انهيار جليدي في التبت جنوب غرب الصين في بداية الأسبوع الحالي.
وقعت الحادثة عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، وأدى هذا إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.
وانتهت عمليات البحث والإنقاذ ليلة أمس. وبحسب هيئة الطوارئ فالانهيار الثلجي وقع بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة.
وشهدت المنطقة حادثة مشابهة في أكتوبر/تشرين الأول، ولقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم أثناء انهيار جبل جليدي في ولاية أوتاراخند في شمال الهند.
ورغم عدم وجود دراسات لتحديد تأثير التغير المناخي على جبال الهملايا، فإن المتسلقين لاحظوا اتساع الشقوق الجليدية، وازدياد مساحات المياه في المناطق التي كانت سابقاً مكسوة بالثلوج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد البحيرات الجليدية.
الضفة الغربية المحتلة: مستوطن يقتل فلسطينيا في رام الله صباح اليوم السبت
أطلق مستوطن الرصاص على فلسطيني في رام الله بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طارق عودة البالغ من العمر 42 عاما برصاص مستوطن على جبل الريسان بالقرب من بلدة كفر نعمة شمال غرب رام الله، واتهمته السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن لأحد المستوطنين.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشاب الفلسطيني حاول طعن المستوطن بـ"مفك للبراغي" قبل أن يقوم الأخير بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان له إن "محاولة الطعن حدثت في مستوطنة سديه إفرايم بالقرب من رام الله. وإن شابا فلسطينيا ترجّل من سيارته وحاول أن يطعن مستوطنا مشيرا إلى أنه تم قتل الشاب ولم تقع اي اصابات في صفوف المستوطنين.
كما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص أمس مدرسا فلسطينيًا يبلغ من العمر 57 عامًا كان قد سارع لتقديم الإسعافات الأولية لمسلح أصيب بجروح قاتلة، بحسب ما ذكره شهود عيان وعائلة الرجل. وقتل جواد بوعقنة وهو أب لستة أطفال خارج منزل عائلته في مخيم جنين للاجئين.
ويرتفع بذلك عدد من قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 18، بينهم 4 أطفال، وقتل في جنين وحدها 9 فلسطينيين.
كما قتل 224 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في 2022، بينهم 59 من محافظة جنين.
تنظيم الدولة: كندا تقرر إعادة أكبر مجموعة من مواطنيها المحتجزين في سوريا
وافقت كندا على إعادة 23 شخصا وعائلاتهم من مواطنيها المحتجزين في معسكرات في شمال شرق سوريا بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.
تضم المجموعة أربعة رجال وست نساء و13 طفلاً. وتعتبر الأكبر حتى الآن بالنسبة إلى كندا.
وهي أكبر عملية تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.
وجاء قرار الاستعادة بعد لجوء عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إلى القضاء في كندا بعد رفض السلطات إعادتهم.
ومن المقرر إعادة الرجال الأربعة في أقرب وقت ممكن وتزويدهم بجوازات سفر وإرسال ممثل عن الدولة إلى سوريا لمساعدتهم.
وقال القاضي في قراره إن ظروفهم المعيشية صعبة جدا خاصة النساء والأطفال الذين احتجزوا دون توجيه تهم إليهم ولم يحاكموا.
وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
وأعادت كندا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا.
وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
ولم تحدد السلطات الكندية موعد إعادة العائلات، ولم تقدم أي تفاصيل عن الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق الأسر عند العودة إلى الأراضي الكندية.
وكندا ليست الدولة الوحيدة التي تسمح بعودة أسر تنظيم الدولة، فقد سبقتها فرنسا وهولندا.