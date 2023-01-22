انهيار مبنى في حلب يودي بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص، والسلطات المصرية تطلق سراح رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

أطلقت السلطات المصرية سراح رجل الأعمال المصري صفوان ثابت ونجله سيف، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمالك شركة\nجهينة تهمة تمويل نشاط جماعة الإخوان المسلمين. ونشرت مريم ثابت، ابنة صفوان ثابت، صورا على حساباتها على مواقع التواصل\nالاجتماعي تجمعها بأبيها وشقيقها بعد إطلاق سراحهما. وجرى اعتقال صفوان ثابت في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتولى ابنه منصب\nالرئيس التنفيذي قبل أن يتم اعتقاله في فبراير/ شباط 2021. وطالبت الأسرة بالإفراج عنهما بسبب مرض زوجة صفوان التي توفيت أثناء\nاحتجازهما. ولم تتم إدانة أي من الاثنين. وذكرت منظمة العفو الدولية في عام\n2021 أن السلطات تحتجز ثابت ونجله بسبب رفضهما التنازل عن بعض الأصول لصالح كيان\nتابع للدولة
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عاجلوسائل إعلام أمريكية: أنباء عن سقوط ضحايا في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا
صفوان ثابت: السلطات المصرية تطلق سراح مالك شركة جهينة ونجله سيف ثابت
أطلقت السلطات المصرية سراح رجل الأعمال المصري صفوان ثابت ونجله سيف، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لمالك شركة جهينة تهمة تمويل نشاط جماعة الإخوان المسلمين.
ونشرت مريم ثابت، ابنة صفوان ثابت، صورا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بأبيها وشقيقها بعد إطلاق سراحهما.
وجرى اعتقال صفوان ثابت في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتولى ابنه منصب الرئيس التنفيذي قبل أن يتم اعتقاله في فبراير/ شباط 2021.
وطالبت الأسرة بالإفراج عنهما بسبب مرض زوجة صفوان التي توفيت أثناء احتجازهما.
ولم تتم إدانة أي من الاثنين. وذكرت منظمة العفو الدولية في عام 2021 أن السلطات تحتجز ثابت ونجله بسبب رفضهما التنازل عن بعض الأصول لصالح كيان تابع للدولة
انهيار مبنى في مدينة حلب شمالي سوريا يودي بحياة 10 أشخاص على الأقل
أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم طفل واحد، في انهيار مبنى بمدينة حلب شمالي البلاد، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض
ونقلت كالة الأنباء السورية عن مصدر في شرطة المدينة القول إن سبب انهيار المبنى المؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود هو " تسرب المياه إلى أساسات المبنى".
وبحسب وكالة فرانس برس فإن حي الشيخ مقصود يعج منطقة غالبية كردية، ويتواجد فيه مقاتلون أكراد، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتلى جميعهم من نازحي عفرين.