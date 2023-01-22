انهيار مبنى في حلب يودي بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص، والسلطات المصرية تطلق سراح رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

أطلقت السلطات المصرية سراح رجل الأعمال المصري صفوان ثابت ونجله سيف، بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي.

‏وكانت النيابة العامة قد وجهت لمالك شركة جهينة تهمة تمويل نشاط جماعة الإخوان المسلمين.

ونشرت مريم ثابت، ابنة صفوان ثابت، صورا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بأبيها وشقيقها بعد إطلاق سراحهما.

وجرى اعتقال صفوان ثابت في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتولى ابنه منصب الرئيس التنفيذي قبل أن يتم اعتقاله في فبراير/ شباط 2021.

وطالبت الأسرة بالإفراج عنهما بسبب مرض زوجة صفوان التي توفيت أثناء احتجازهما.

ولم تتم إدانة أي من الاثنين. وذكرت منظمة العفو الدولية في عام 2021 أن السلطات تحتجز ثابت ونجله بسبب رفضهما التنازل عن بعض الأصول لصالح كيان تابع للدولة