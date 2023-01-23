إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه، ومحامو مصر ينهون إضرابهم عن العمل

الجيش الأمريكي يعلن اعتقال 3 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية شرقي سوريا
أعلن الجيش الأمريكي أن قواته اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية بشرق سوريا.
وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي إن من بين المعتقلين مسؤولا لوجستيا، مشيرا إلى إصابة مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذ برا بمساعدة من مروحية.
وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال).
محامي مطروح": محامو مصر يعلنون إنهاء الإضراب عن العمل بعد إخلاء سبيل 6 من زملائهم
أعلن
نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام عن إنهاء تعليق العمل من قبل محامي مصر
والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة.
يأتي
القرار بعد أن أخلت محكمة الاستئناف بمرسي مطروح شمال غربي مصر، سبيل ستة محامين، وحجزت
القضية المعروفة بقضية "محامي مطروح" للحكم في 5 فبراير/ شباط.
وكانت
محكمة مطروح الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين والمراقبة الشُرَطية لمدة
عامين آخرين ضد ستة محامين، بتهم تتعلق بالتعدي على موظفين عمومين في محكمة مطروح،
وأعلنت نقابة المحامين المصريين على إثرها تعليقا جزئيا للعمل أمام المحاكم
المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقد
شهد مجمع محاكم مدينة مرسى مطروح الساحلية توافد المئات من المحامين من مختلف
محافظات الجمهورية للتضامن مع زملائهم المحامين في جلسة الاستئناف الأحد، في الوقت
الذي شكل فيه مجلس نقابة المحامين فريق دفاع برئاسة النقيب عبد الحليم علام رئيس
اتحاد المحامين العرب للدفاع عن المحامين المتهمين.
كان
أبو بكر الضوة أمين عام نقابة المحامين المصريين قد صرح
لبي بي سي إنه تم التوصل إلى صلح بين أطراف الأزمة برعاية نادي قضاة الإسكندرية
ونقابة المحامين المصريين وأضاف الضوة أن مساعي الصلح انتهت بالتراضي بين جميع
الأطراف، وتم الاتفاق على إنهاء أزمة المحامين الستة قبيل انعقاد جلسة الاستئناف
على حكم الحبس الصادر ضد المحامين.
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السوداني يعلن إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه بناء على طلبه
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعفى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، من منصبه بناء على طلب الأخير، وعيّن علي محسن العلاق بمنصب المحافظ.
كما أحال رئيس الوزراء مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد.
وشهدت الاسواق العراقية على مدى الفترة الماضية ارتفاعا بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وأصدر السوداني أمس الأحد، عدة قرارات لتثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، من خلال فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر المصرف العراقي للتجارة.
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إضراب جديد لموظفى الخدمات الصحية في إنجلترا وويلز للمطالبة بزيادة أجورهم
دعت السلطات البريطانية سكان إنجلترا وويلز إلى طلب سيارات الإسعاف فقط في حالات الطوارئ القصوى، وذلك في وقت تضرب فيه الطواقم الطبية للمرة الثانية عن العمل.
ويضرب الآلاف من موظفي الخدمات الصحية للمطالبة بزيادة أجورهم، بما في ذلك المسعفون وموظفو غرف التحكم في المستشفيات وعمال الدعم في المشافي.
وكان قد تلقى جميع موظفي الخدمات الصحية باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان زيادة في متوسط الأجور بحوالي أربعة وثلاثة أرباع بالمائة.
لكن النقابات تقول أن هذا لا يكفي لحمل الناس على البقاء في القطاع.
ووصفت حكومة المملكة المتحدة إضراب اليوم بأنه مخيب للآمال للغاية.
الشرطة الأمريكية تقول إن المشتبه في حادث إطلاق النار قرب لوس أنجلوس قد انتحر
أعلنت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على المشتبه به في تنفيذ حادث إطلاق النار الدامي قرب مدينة لوس أنجلوس، الذي راح ضحيته 10 أشخاص، ميتا.
وبحسب الشرطة فإن الرجل أطلق النار على نفسه داخل شاحنة بيضاء كانت تحاصرها الشرطة.
وقالت الشرطة إن الرجل كان في الثانية والسبعين من عمره وإنه من أصول آسيوية.
ووقع الحادث في مدينة مونتيري بارك، التي تعد من أكبر المناطق التي يعيش فيها آسيويون من أصول أمريكية في الولايات المتحدة، أثناء الاحتفالات برأس السنة القمرية الصينية.
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إطلاق النار في كاليفورنيا: الشرطة تعلن "انتحار" منفذ الهجوم بعد قتل 10 داخل استوديو للرقص قرب لوس أنجليس
الجيش الأمريكي يعلن اعتقال 3 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية شرقي سوريا
أعلن الجيش الأمريكي أن قواته اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية بشرق سوريا.
وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي إن من بين المعتقلين مسؤولا لوجستيا، مشيرا إلى إصابة مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذ برا بمساعدة من مروحية.
وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال).
محامي مطروح": محامو مصر يعلنون إنهاء الإضراب عن العمل بعد إخلاء سبيل 6 من زملائهم
أعلن نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام عن إنهاء تعليق العمل من قبل محامي مصر والحضور أمام محاكم الجنايات، وتحقيقات النيابة العامة.
يأتي القرار بعد أن أخلت محكمة الاستئناف بمرسي مطروح شمال غربي مصر، سبيل ستة محامين، وحجزت القضية المعروفة بقضية "محامي مطروح" للحكم في 5 فبراير/ شباط.
وكانت محكمة مطروح الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين والمراقبة الشُرَطية لمدة عامين آخرين ضد ستة محامين، بتهم تتعلق بالتعدي على موظفين عمومين في محكمة مطروح، وأعلنت نقابة المحامين المصريين على إثرها تعليقا جزئيا للعمل أمام المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقد شهد مجمع محاكم مدينة مرسى مطروح الساحلية توافد المئات من المحامين من مختلف محافظات الجمهورية للتضامن مع زملائهم المحامين في جلسة الاستئناف الأحد، في الوقت الذي شكل فيه مجلس نقابة المحامين فريق دفاع برئاسة النقيب عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب للدفاع عن المحامين المتهمين.
كان أبو بكر الضوة أمين عام نقابة المحامين المصريين قد صرح لبي بي سي إنه تم التوصل إلى صلح بين أطراف الأزمة برعاية نادي قضاة الإسكندرية ونقابة المحامين المصريين وأضاف الضوة أن مساعي الصلح انتهت بالتراضي بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على إنهاء أزمة المحامين الستة قبيل انعقاد جلسة الاستئناف على حكم الحبس الصادر ضد المحامين.
السوداني يعلن إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه بناء على طلبه
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعفى محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، من منصبه بناء على طلب الأخير، وعيّن علي محسن العلاق بمنصب المحافظ.
كما أحال رئيس الوزراء مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد.
وشهدت الاسواق العراقية على مدى الفترة الماضية ارتفاعا بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وأصدر السوداني أمس الأحد، عدة قرارات لتثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، من خلال فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر المصرف العراقي للتجارة.