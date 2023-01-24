فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات في سوريا، وموجة البرد القارس تودي بحياة أكثر من 120 شخصا في أفغانستان

قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيجري تغييرات على الحكومة والأجهزة الأمنية كجزء من حملة جديدة على الفساد في البلاد. ياتى هذا بعد ما يقرب من عام من غزو روسيا للبلاد.

وفي كلمة وجهها عبر خدمة الفيديو ، لم يذكر زيلينسكي المسؤولين الذين سيتم استبدالهم لكنه أشار إلى أن التعديل وشيك. وقالت السلطات الاوكرانية يوم الاثنين إن جميع المسؤولين في الدولة مُنعوا من مغادرة أوكرانيا ، ما لم يكونوا في رحلات عمل مصرح بها.

وفي غضون ذلك أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم بعد ان كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها على ما يعتقد، وفق ما ذكرت السلطات، بينما تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد.

ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير مكتب الرئيس كيريلو تيموشينكو ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.