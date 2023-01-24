فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات في سوريا، وموجة البرد القارس تودي بحياة أكثر من 120 شخصا في أفغانستان

روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يعلن عن تغييرات في الحكومة وأجهزة الأمن لمواجهة "الفساد"
قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيجري تغييرات على الحكومة والأجهزة الأمنية كجزء من حملة جديدة على الفساد في البلاد. ياتى هذا بعد ما يقرب من عام من غزو روسيا للبلاد.
وفي كلمة وجهها عبر خدمة الفيديو ، لم يذكر زيلينسكي المسؤولين الذين سيتم استبدالهم لكنه أشار إلى أن التعديل وشيك. وقالت السلطات الاوكرانية يوم الاثنين إن جميع المسؤولين في الدولة مُنعوا من مغادرة أوكرانيا ، ما لم يكونوا في رحلات عمل مصرح بها.
وفي غضون ذلك أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم بعد ان كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها على ما يعتقد، وفق ما ذكرت السلطات، بينما تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد.
ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير مكتب الرئيس كيريلو تيموشينكو ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.
موجة البرد القارس تودي بحياة أكثر من 120 شخصا في أفغانستان
قال مسؤول في حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان إن موجة الصقيع
التي تشهدها البلاد تسببت في مقتل أكثر من 120 شخصا.
كما أشار إلى نفوق أكثر من 72 ألف من الماشية نتيجة تراجع درجات
الحرارة في أبرد موسم شتاء تشهده البلاد من 10 سنوات.
وحاصرت الثلوج العديد من الأقاليم في وقت تعاني فيه فرق الإنقاذ للوصول
إلى المناطق الجبلية النائية.
وتأثرت عمليات مؤسسات الإغاثة الدولية بقرار طالبان حظر عمل النساء في
تلك المنظمات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في سوريا: فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات احتجاز جهاديين
أعادت
فرنسا الثلاثاء 15 امرأة و32
طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت
وزارة الخارجية.
وأفادت الوزارة في بيان "سلم القاصرون
إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة
أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".
وهذه
ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35
طفلا في 5 تموز/يوليو 2022،
وقبل ذلك 15 امرأة و50طفلا في تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء،
وهم من عائلات جهاديي الدولة الإسلامية، في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية
والواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية.
وبدأت
كل من ألمانيا وإسبانيا وهولندا وكندا في إعادة عدد من مواطنيها المحتجزين في
سوريا.
كما
أعادت لندن مواطنين بريطانيين بعد أن ثبت أنهما كانا ضحية لعصابات تهريب البشر.
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روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يعلن عن تغييرات في الحكومة وأجهزة الأمن لمواجهة "الفساد"
قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيجري تغييرات على الحكومة والأجهزة الأمنية كجزء من حملة جديدة على الفساد في البلاد. ياتى هذا بعد ما يقرب من عام من غزو روسيا للبلاد.
وفي كلمة وجهها عبر خدمة الفيديو ، لم يذكر زيلينسكي المسؤولين الذين سيتم استبدالهم لكنه أشار إلى أن التعديل وشيك. وقالت السلطات الاوكرانية يوم الاثنين إن جميع المسؤولين في الدولة مُنعوا من مغادرة أوكرانيا ، ما لم يكونوا في رحلات عمل مصرح بها.
وفي غضون ذلك أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم بعد ان كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها على ما يعتقد، وفق ما ذكرت السلطات، بينما تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد.
ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير مكتب الرئيس كيريلو تيموشينكو ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.
موجة البرد القارس تودي بحياة أكثر من 120 شخصا في أفغانستان
قال مسؤول في حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان إن موجة الصقيع التي تشهدها البلاد تسببت في مقتل أكثر من 120 شخصا.
كما أشار إلى نفوق أكثر من 72 ألف من الماشية نتيجة تراجع درجات الحرارة في أبرد موسم شتاء تشهده البلاد من 10 سنوات.
وحاصرت الثلوج العديد من الأقاليم في وقت تعاني فيه فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق الجبلية النائية.
وتأثرت عمليات مؤسسات الإغاثة الدولية بقرار طالبان حظر عمل النساء في تلك المنظمات.
الحرب في سوريا: فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات احتجاز جهاديين
أعادت فرنسا الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأفادت الوزارة في بيان "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".
وهذه ثالث عملية من هذا النوع بعدما أعادت فرنسا 16 امرأة و35 طفلا في 5 تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 امرأة و50طفلا في تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت النساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء، وهم من عائلات جهاديي الدولة الإسلامية، في مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية والواقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا من الحدود العراقية التركية.
وبدأت كل من ألمانيا وإسبانيا وهولندا وكندا في إعادة عدد من مواطنيها المحتجزين في سوريا.
كما أعادت لندن مواطنين بريطانيين بعد أن ثبت أنهما كانا ضحية لعصابات تهريب البشر.