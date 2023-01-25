مبادرة جديدة في مصر لمواجهة ارتفاع أسعا ر الكتب، وكلب يقتل صيادا بالرصاص في وسط الولايات المتحدة الأمريكية

دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها احتجاجا على حرق وتمزيق المصحف في هاتين الدولتين.

كما طالب الأزهر في بيان اليوم الأربعاء باتخاذ "موقف قوي ورد مناسب من حكومتي هاتين الدولتين لما تسببه من إساءة إلى مليار ونصف المليار مسلم والتمادي في حماية الجرائم الدينية والبربرية بذريعة حرية التعبير".

وأصدرت العديد من الدول العربية من بينها مصر بيانات احتجاجية على واقعتي حرق المصحف في استوكهولم، وتمزيق المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي.

وكان زعيم حركة بيغيدا المتطرفة في هولندا، إدوين واغنسفيلد، قد مزق نسخة من المصحف في مدينة لاهاي الهولندية، وجاء ذلك بعد يومين من قيام السويدي راسموس بالودان بحرق المصحف أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية استوكهولم السبت الماضي.