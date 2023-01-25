مبادرة جديدة في مصر لمواجهة ارتفاع أسعا ر الكتب، وكلب يقتل صيادا بالرصاص في وسط الولايات المتحدة الأمريكية

حرق وتمزيق المصحف: الأزهر يدعو إلى مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية
دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها احتجاجا على حرق وتمزيق المصحف في هاتين الدولتين.
كما طالب الأزهر في بيان اليوم الأربعاء باتخاذ "موقف قوي ورد مناسب من حكومتي هاتين الدولتين لما تسببه من إساءة إلى مليار ونصف المليار مسلم والتمادي في حماية الجرائم الدينية والبربرية بذريعة حرية التعبير".
وأصدرت العديد من الدول العربية من بينها مصر بيانات احتجاجية على واقعتي حرق المصحف في استوكهولم، وتمزيق المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي.
وكان زعيم حركة بيغيدا المتطرفة في هولندا، إدوين واغنسفيلد، قد مزق نسخة من المصحف في مدينة لاهاي الهولندية، وجاء ذلك بعد يومين من قيام السويدي راسموس بالودان بحرق المصحف أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية استوكهولم السبت الماضي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط لهدم منزل فلسطيني
دخلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منزل عدي التميمي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وحاصرته تمهيدا لهدمه بحسب شهود عيان.
وقد قتلت القوات الإسرائيلية عدي التميمي خلال أكتوبر الماضي بعد عملية مطاردة استمرت لأيام عقب اتهامه بتنفيذ عملية شعفاط التي قتلت فيها مجندة إسرائيلية وأصيب اخرون.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صادر عن الناطق بلسانها أن نحو 300 من عناصرها دخلوا مخيم شعفاط برفقة وحدة مستعربين وحرس الحدود، بهدف هدم منزل عدي التميمي، بعد موافقة الأطراف الأمنية الإسرائيلية على هدم المنزل.
وفي رام الله أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قوة اسرائيلية، فجر اليوم، كانت قد اقتحمت إلى المنطقة مما رفع من حدة التوتر والمواجهات.
واعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة كما أصيب مساء أمس، شابان فلسطينيان بجروح خطيرة، عقب دهسهما من قبل دورية عسكرية إسرائيلية شمال مدينة جنين.
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023: مبادرات كثيرة لمواجهة غلاء أسعار الكتب
مع بدء أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب تم إطلاق مبادرة للمساعدة في الحفاظ على أسعار الكتب وجعلها في متناول الجميع، ومحاولة لمواجهة ارتفاع أسعارها. إذ أدى ارتفاع أسعار الحبر والورق إلى زيادة أسعار الكتب بأكثر من الضعف.
وسيسمح معرض القاهرة السنوي للكتاب للعملاء بشراء الكتب بالتقسيط إذ إن الكثيرين من الناشرين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف نشر الكتاب ومن ثم بيعه بأسعار مقبولة.
ويقول الكتاب إنهم بدورهم يحاولون المساعدة إذ بدأوا يكتبون كتبا أقصر لجعلها أرخص.
وينطلق المعرض تحت شعار "معا نقرأ.. نفكر.. نبدع" وضيف شرف المعرض لهذا العام الأردن لذلك تحضر الافتتاح الرسمي وزيرة الثقافة الأردنية.
وتشهد الدورة الـ54، مجموعة من المبادرات منها بيع الكتب بأسعار مخفضة بالإضافة إلى مبادرة وزارة الثقافة المتمثلة فى "الثقافة والفن للجميع" وتطرح بعض الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من 1 جنيه حتى 20 جنيهًا.
كما أطلقت دار العربى للنشر، مبادرة القديم لم يرفع سعره، والجديد لاتقلق بشأنه "مغليناش القديم ومتقلقش من الجديد"، وتضم المبادرة 100 عنوان بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية لجميع القراء، منها الرويات ومنها الكتب والمترجمات.
وعلى مستوى المكتبات، طرحت مكتبة تنمية التى تعد نافذة للكتاب المصرى والعربي، مبادرة "أسعار زمان"، وتطرح 5 فئات خصم على أسعار الكتب المعروضة فى جناحها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب.
ويعاني المصريون من مشاكل اقتصادية حادة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والضروريات الأخرى.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
كلب يقتل صيادا بالرصاص
قتل كلب بالرصاص صيادا أمريكيا في وسط الولايات المتحدة في ولاية كنساس الريفية.
كان الكلب بحسب مصادر الشرطة جالسا في المقعد الخلفي من سيارة نقل صغيرة وكانت معدات الصيد وبندقية إلى جانبه، فداس على الزناد ويبدو أن السلاح لم يكن مؤمنا مما أدى إلى خروج رصاصة بشكل تلقائي فأصابت رجلا في الـ30 من عمره، كان جالساً بجانب مقعد السائق.
توفي الرجل على الفور متأثراً بإصابته.
ولا يزال التحقيق متواصلا، ولم تكشف السلطات إن كان الضحية هو صاحب الكلب.
وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصاً في الولايات الريفية. حتى أن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.
وتشهد البلاد الكثير من الحوادث المأساوية، منها إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة وتعريض من حولهم لخطر غير متوقع.
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حرق وتمزيق المصحف: الأزهر يدعو إلى مقاطعة المنتجات السويدية والهولندية
دعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها احتجاجا على حرق وتمزيق المصحف في هاتين الدولتين.
كما طالب الأزهر في بيان اليوم الأربعاء باتخاذ "موقف قوي ورد مناسب من حكومتي هاتين الدولتين لما تسببه من إساءة إلى مليار ونصف المليار مسلم والتمادي في حماية الجرائم الدينية والبربرية بذريعة حرية التعبير".
وأصدرت العديد من الدول العربية من بينها مصر بيانات احتجاجية على واقعتي حرق المصحف في استوكهولم، وتمزيق المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي.
وكان زعيم حركة بيغيدا المتطرفة في هولندا، إدوين واغنسفيلد، قد مزق نسخة من المصحف في مدينة لاهاي الهولندية، وجاء ذلك بعد يومين من قيام السويدي راسموس بالودان بحرق المصحف أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية استوكهولم السبت الماضي.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط لهدم منزل فلسطيني
دخلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منزل عدي التميمي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وحاصرته تمهيدا لهدمه بحسب شهود عيان.
وقد قتلت القوات الإسرائيلية عدي التميمي خلال أكتوبر الماضي بعد عملية مطاردة استمرت لأيام عقب اتهامه بتنفيذ عملية شعفاط التي قتلت فيها مجندة إسرائيلية وأصيب اخرون.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صادر عن الناطق بلسانها أن نحو 300 من عناصرها دخلوا مخيم شعفاط برفقة وحدة مستعربين وحرس الحدود، بهدف هدم منزل عدي التميمي، بعد موافقة الأطراف الأمنية الإسرائيلية على هدم المنزل.
وفي رام الله أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قوة اسرائيلية، فجر اليوم، كانت قد اقتحمت إلى المنطقة مما رفع من حدة التوتر والمواجهات.
واعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة كما أصيب مساء أمس، شابان فلسطينيان بجروح خطيرة، عقب دهسهما من قبل دورية عسكرية إسرائيلية شمال مدينة جنين.
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023: مبادرات كثيرة لمواجهة غلاء أسعار الكتب
مع بدء أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب تم إطلاق مبادرة للمساعدة في الحفاظ على أسعار الكتب وجعلها في متناول الجميع، ومحاولة لمواجهة ارتفاع أسعارها. إذ أدى ارتفاع أسعار الحبر والورق إلى زيادة أسعار الكتب بأكثر من الضعف.
وسيسمح معرض القاهرة السنوي للكتاب للعملاء بشراء الكتب بالتقسيط إذ إن الكثيرين من الناشرين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف نشر الكتاب ومن ثم بيعه بأسعار مقبولة.
ويقول الكتاب إنهم بدورهم يحاولون المساعدة إذ بدأوا يكتبون كتبا أقصر لجعلها أرخص.
وينطلق المعرض تحت شعار "معا نقرأ.. نفكر.. نبدع" وضيف شرف المعرض لهذا العام الأردن لذلك تحضر الافتتاح الرسمي وزيرة الثقافة الأردنية.
وتشهد الدورة الـ54، مجموعة من المبادرات منها بيع الكتب بأسعار مخفضة بالإضافة إلى مبادرة وزارة الثقافة المتمثلة فى "الثقافة والفن للجميع" وتطرح بعض الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من 1 جنيه حتى 20 جنيهًا.
كما أطلقت دار العربى للنشر، مبادرة القديم لم يرفع سعره، والجديد لاتقلق بشأنه "مغليناش القديم ومتقلقش من الجديد"، وتضم المبادرة 100 عنوان بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية لجميع القراء، منها الرويات ومنها الكتب والمترجمات.
وعلى مستوى المكتبات، طرحت مكتبة تنمية التى تعد نافذة للكتاب المصرى والعربي، مبادرة "أسعار زمان"، وتطرح 5 فئات خصم على أسعار الكتب المعروضة فى جناحها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب.
ويعاني المصريون من مشاكل اقتصادية حادة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والضروريات الأخرى.
كلب يقتل صيادا بالرصاص
قتل كلب بالرصاص صيادا أمريكيا في وسط الولايات المتحدة في ولاية كنساس الريفية.
كان الكلب بحسب مصادر الشرطة جالسا في المقعد الخلفي من سيارة نقل صغيرة وكانت معدات الصيد وبندقية إلى جانبه، فداس على الزناد ويبدو أن السلاح لم يكن مؤمنا مما أدى إلى خروج رصاصة بشكل تلقائي فأصابت رجلا في الـ30 من عمره، كان جالساً بجانب مقعد السائق.
توفي الرجل على الفور متأثراً بإصابته. ولا يزال التحقيق متواصلا، ولم تكشف السلطات إن كان الضحية هو صاحب الكلب.
وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصاً في الولايات الريفية. حتى أن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.
وتشهد البلاد الكثير من الحوادث المأساوية، منها إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة وتعريض من حولهم لخطر غير متوقع.