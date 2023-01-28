تصعيد خطير في إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية ونتنياهو يحذر، وتحطم طائرتين عسكريتين في الهند

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن إسرائيلييْن اثنين أصيبا في حادث إطلاق نار بالقرب من حي سلوان قرب البلدة القديمة في القدس، حالة أحدهما خطيرة.

وأضافت أن الإصابات كانت بطلقات رصاص في الجزء العلوي من الجسم.

واستدعى الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى مكان وقوع العملية في حي سلوان.