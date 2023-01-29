إيران تعلن التصدي لهجوم على منشآت عسكرية في أصفهان، وإقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بوقوع زلزال في شمال غرب البلاد وأن حصيلته قد وصلت إلى ما لا يقل عن 3 قتلى وأكثر من 800 جريح.

وتوجهت فرق الإنقاذ ومعها وزير الداخلية إلى محافظة أذربيجان الغربية المتضررة للوقوف على تداعيات الهزة الأرضية التي ووفقا للمعلومات الواردة قد أسفرت في مدينة خوي عن تدمير منازل ومبان أخرى.

وسجلت وحدات الرصد والتسجيل زلزالًا غير عميق (ضحلًا) بلغت قوته 5.9 درجات فوق مقياس ريختر ووصل مداه إلى أن شعر به وتأثيره سكانُ دول أخرى في الجوار مثل العراق وجمهورية أذربيجان وحتى تركيا وأرمينيا.

وتتعرض إيران بشكل متكرر للزلازل ويُعزى ذلك لوقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.