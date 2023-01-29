إيران تعلن التصدي لهجوم على منشآت عسكرية في أصفهان، وإقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بوقوع زلزال في شمال غرب البلاد وأن حصيلته قد وصلت إلى ما لا يقل عن 3 قتلى وأكثر من 800 جريح.
وتوجهت فرق الإنقاذ ومعها وزير الداخلية إلى محافظة أذربيجان الغربية المتضررة للوقوف على تداعيات الهزة الأرضية التي ووفقا للمعلومات الواردة قد أسفرت في مدينة خوي عن تدمير منازل ومبان أخرى.
وسجلت وحدات الرصد والتسجيل زلزالًا غير عميق (ضحلًا) بلغت قوته 5.9 درجات فوق مقياس ريختر ووصل مداه إلى أن شعر به وتأثيره سكانُ دول أخرى في الجوار مثل العراق وجمهورية أذربيجان وحتى تركيا وأرمينيا.
وتتعرض إيران بشكل متكرر للزلازل ويُعزى ذلك لوقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
ReutersCopyright: Reuters
ترامب يتعهد بتغيير سياسات الهجرة في الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه
ألقى
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب خطابا لتدشين حملة الانتخابية للعودة للبيت
الأبيض العام المقبل.
وفي
خطابه امام بضع مئات من أنصاره في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير
، اتهم ترامب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بتدمير البلاد، والتسبب في تراجع
مكانتها عالميا.
ووعد ترامب بإلغاء سياسات الهجرة المتبعة من
جانب الرئيس بايدن في غضون ساعات من عودته لشغل المكتب البيضاوي اذا فاز في
الانتخابات المقبلة.
ويقول المحللون إن الأداء الضعيف للحزب
الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي
والجدل الدائر حول دور ترامب في التحريض علي أعمال الشغب في الكابيتول قبل عامين
قد أضعف قوته وموقفه في محاولاته لجذب الناخبين لدعمه.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا إثر انفجار حافلة بعد سقوطها من جسر في جنوب غربي باكستان
أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا إثر انفجار حافلة
بعد سقوطها من جسر في جنوب غربي البلاد.
وبحسب
مسؤول في إقليم بلوشستان فإن السلطات لم تتمكن حتى الآن من التعرف على الجثث مضيفا
أنه الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت
تعبره.
وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 3 أشخاص حتى الآن.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
عاجلناظم الزهاوي: إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا
أعلن في بريطانيا عن إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي
بسبب "خروقات خطرة لقواعد السلوك الحكومي".
وكان الزهاوي قد تعرضت لانتقادات لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع
يقدّر بملايين الجنيهات الإسترلينية.
EPACopyright: EPA
الدفاع الإيرانية تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية في أصفهان
أعلنت
وزارة الدفاع الإيرانيّة أن دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيرة
على منشآت عسكريّة في محافظة أصفهان بوسط إيران.
وأشار
بيان لوزارة الدفاع إلى أنّ "الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيّرات،
بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا".
وقالت الوزارة إن الهجوم "لم يتسبّب في
أيّ تعطيل لعمل المجمّع" العسكري.
وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في
تصريح متلفز أنّ الهجوم "لم يُسفر عن إصابات"، مضيفًا أنّ تحقيقًا فُتح
لتحديد أسبابه.
ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع
المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.
الشرطة الإسرائيلية تغلق منزل خيري علقم منفذ هجوم القدس والحكومة تبحث زيادة عدد تراخيص السلاح
أغلقت
الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم منزل الفلسطيني خيري علقم في مدينة القدس منفذ
عملية مستوطنة "نفيه يعقوب" التي قتل خلالها سبعة إسرائيليين، وذلك في
تحضيرات لهدمه.
وقال
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إن تسريع اغلاق منازل منفذي العمليات تبعث
"برسالة للعدو" على حد وصفه.
واتخذ
المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرار إغلاق منزل علقم مساء أمس،
بالإضافة الى سلسلة من القرارات التي تهدف إلى منع العمليات ولحمل منفذي العمليات
ومؤيديهم على دفع الثمن بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.
وتشمل
القرارات الحرمان من الحق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات منفذي
العمليات العدائية والداعمة، رفض منح بطاقات الهوية لعائلات المنفذين والذي سيناقش
اليوم في اجتماع الحكومة، زيادة منح تراخيص لحيازة الأسلحة، تعزيز الاستيطان كرد
على العمليات والاحتفالات الفلسطينية، بالإضافة الى تعزيز قوات الشرطة والجيش
وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق وحملات لجمع الأسلحة غير القانونية.
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التونسية وسط توقعات بتواصل عزوف أغلب الناخبين عن المشاركة
فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في تونس، حيث يُدعى
أكثر من سبعة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف مسجل لاستكمال انتخاب أعضاء مجلس نواب
الشعب.
وتشمل
جولة الإعادة مائة وإحدى وثلاثين دائرة، من بين مائة وإحدى وستين.
وقالت هيئة
الانتخابات لبي بي سي إن العملية الانتخابية ستجري بشكل عادي، دون استثناءات، بما
في ذلك في المناطق الشمالية الغربية التي تشهد تساقطا للثلوج.
وكانت الجولة
الأولى، الشهر الماضي، شهدت نسبة عزوف قياسية. ولا يُتوقّع أن يتغيّر التوجّه
العام في هذه الجولة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مصرع ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء زلزال في إيران
أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بوقوع زلزال في شمال غرب البلاد وأن حصيلته قد وصلت إلى ما لا يقل عن 3 قتلى وأكثر من 800 جريح.
وتوجهت فرق الإنقاذ ومعها وزير الداخلية إلى محافظة أذربيجان الغربية المتضررة للوقوف على تداعيات الهزة الأرضية التي ووفقا للمعلومات الواردة قد أسفرت في مدينة خوي عن تدمير منازل ومبان أخرى.
وسجلت وحدات الرصد والتسجيل زلزالًا غير عميق (ضحلًا) بلغت قوته 5.9 درجات فوق مقياس ريختر ووصل مداه إلى أن شعر به وتأثيره سكانُ دول أخرى في الجوار مثل العراق وجمهورية أذربيجان وحتى تركيا وأرمينيا.
وتتعرض إيران بشكل متكرر للزلازل ويُعزى ذلك لوقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
ترامب يتعهد بتغيير سياسات الهجرة في الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه
ألقى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب خطابا لتدشين حملة الانتخابية للعودة للبيت الأبيض العام المقبل.
وفي خطابه امام بضع مئات من أنصاره في الاجتماع السنوي للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير ، اتهم ترامب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بتدمير البلاد، والتسبب في تراجع مكانتها عالميا.
ووعد ترامب بإلغاء سياسات الهجرة المتبعة من جانب الرئيس بايدن في غضون ساعات من عودته لشغل المكتب البيضاوي اذا فاز في الانتخابات المقبلة.
ويقول المحللون إن الأداء الضعيف للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والجدل الدائر حول دور ترامب في التحريض علي أعمال الشغب في الكابيتول قبل عامين قد أضعف قوته وموقفه في محاولاته لجذب الناخبين لدعمه.
مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا إثر انفجار حافلة بعد سقوطها من جسر في جنوب غربي باكستان
أفاد مسؤولون باكستانيون بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا إثر انفجار حافلة بعد سقوطها من جسر في جنوب غربي البلاد.
وبحسب مسؤول في إقليم بلوشستان فإن السلطات لم تتمكن حتى الآن من التعرف على الجثث مضيفا أنه الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.
وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 3 أشخاص حتى الآن.
عاجلناظم الزهاوي: إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا
أعلن في بريطانيا عن إقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم ناظم الزهاوي بسبب "خروقات خطرة لقواعد السلوك الحكومي".
وكان الزهاوي قد تعرضت لانتقادات لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدّر بملايين الجنيهات الإسترلينية.
الدفاع الإيرانية تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية في أصفهان
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانيّة أن دفاعاتها تصدّت لهجوم بطائرات مسيرة على منشآت عسكريّة في محافظة أصفهان بوسط إيران.
وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى أنّ "الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى المسيّرات، بينما حوصِرت مسيّرتان وانفجرتا".
وقالت الوزارة إن الهجوم "لم يتسبّب في أيّ تعطيل لعمل المجمّع" العسكري.
وذكر نائب محافظ أصفهان محمد رضا جانيساري في تصريح متلفز أنّ الهجوم "لم يُسفر عن إصابات"، مضيفًا أنّ تحقيقًا فُتح لتحديد أسبابه.
ولم تذكر السلطات تفاصيل عن نشاط الموقع المستهدف والواقع شمال مدينة أصفهان الكبيرة.
الشرطة الإسرائيلية تغلق منزل خيري علقم منفذ هجوم القدس والحكومة تبحث زيادة عدد تراخيص السلاح
أغلقت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم منزل الفلسطيني خيري علقم في مدينة القدس منفذ عملية مستوطنة "نفيه يعقوب" التي قتل خلالها سبعة إسرائيليين، وذلك في تحضيرات لهدمه.
وقال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير إن تسريع اغلاق منازل منفذي العمليات تبعث "برسالة للعدو" على حد وصفه.
واتخذ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرار إغلاق منزل علقم مساء أمس، بالإضافة الى سلسلة من القرارات التي تهدف إلى منع العمليات ولحمل منفذي العمليات ومؤيديهم على دفع الثمن بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.
وتشمل القرارات الحرمان من الحق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات منفذي العمليات العدائية والداعمة، رفض منح بطاقات الهوية لعائلات المنفذين والذي سيناقش اليوم في اجتماع الحكومة، زيادة منح تراخيص لحيازة الأسلحة، تعزيز الاستيطان كرد على العمليات والاحتفالات الفلسطينية، بالإضافة الى تعزيز قوات الشرطة والجيش وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق وحملات لجمع الأسلحة غير القانونية.
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التونسية وسط توقعات بتواصل عزوف أغلب الناخبين عن المشاركة
فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في تونس، حيث يُدعى أكثر من سبعة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف مسجل لاستكمال انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
وتشمل جولة الإعادة مائة وإحدى وثلاثين دائرة، من بين مائة وإحدى وستين.
وقالت هيئة الانتخابات لبي بي سي إن العملية الانتخابية ستجري بشكل عادي، دون استثناءات، بما في ذلك في المناطق الشمالية الغربية التي تشهد تساقطا للثلوج.
وكانت الجولة الأولى، الشهر الماضي، شهدت نسبة عزوف قياسية. ولا يُتوقّع أن يتغيّر التوجّه العام في هذه الجولة.