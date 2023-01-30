غارة جوية تستهدف "شحنة أسلحة إيرانية" شرقي سوريا، وعشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بباكستان

تفيد\nالتقارير الواردة من باكستان بمقتل 19شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجار داخل\nمسجد في مدينة بيشاور بباكستان. وتحدثت\nتقارير إعلامية عن أن الانفجار الذي وقع وقت صلاة الظهر وتسبب في انهيار جزء من\nالمسجد. ولم\nيعلن بعد عن سبب انفجار المسجد الذي يقع بالقرب من مقر الشرطة.
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عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد في مدينة بيشاور بباكستان
تفيد التقارير الواردة من باكستان بمقتل 19شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجار داخل مسجد في مدينة بيشاور بباكستان.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الانفجار الذي وقع وقت صلاة الظهر وتسبب في انهيار جزء من المسجد.
ولم يعلن بعد عن سبب انفجار المسجد الذي يقع بالقرب من مقر الشرطة.
الحرب في سوريا: ناشطون يفيدون بمقتل 7 مسلحين موالين لإيران في غارة بريف دير الزور الشرقي
قال ناشطون سوريون إن غارة جوية استهدفت مساء أمس شحنة أسلحة إيرانية في شرق سوريا أسفرت عن مقتل 7 مقاتلين موالين لإيران.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الغارة استهدفت في ريف دير الزور الشرقي "قافلة كانت تحمل أسلحة لجماعات موالية لإيران" قادمة من العراق من دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.
وقال مدير المرصد أن القتلى السبعة "من جنسيات غير سورية".
وبحسب وكالة فرانس برس فإن إذاعة شام إف إم المحلية أفادت بتعرض ست شاحنات براد لهجوم عن طيران مجهول.
وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لضربات مماثلة، تطال تحديداً تحركات لمجموعات موالية لطهران.
الانتخابات في تونس: نسبة الإقبال بلغت 11.3 في المائة
قالت هيئة الانتخابات التونسية إن نسبة المشاركة الأولية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بلغت 11.3 في المائة.
ولاحظ مراسل بي بي سي ضعف نسبة الإقبال في عدد من مكاتب الاقتراع، في ضواحي العاصمة التونسية.
معظم قوى المعارضة المسار الانتخابي الذي ينتهي في الرابع من آذار مارس المقبل، التاريخ المرتقب لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
محمود عباس يدعو رئيس المخابرات الأمريكية للضغط على إسرائيل
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مدير جهاز المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وليم بيرنز، في مدينة رام الله، في ظل تصاعد وتيرة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد عباس على أهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلي لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وذلك وفق بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم.
وأكد الرئيس عباس ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.
وفي وقت سابق، تم عقد اجتماعات بين المسؤول الأميركي ومسؤولي الأمن الفلسطيني.