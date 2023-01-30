غارة جوية تستهدف "شحنة أسلحة إيرانية" شرقي سوريا، وعشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بباكستان

قال ناشطون سوريون إن غارة جوية استهدفت مساء أمس شحنة أسلحة إيرانية في شرق سوريا أسفرت عن مقتل 7 مقاتلين موالين لإيران.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن الغارة استهدفت في ريف دير الزور الشرقي "قافلة كانت تحمل أسلحة لجماعات موالية لإيران" قادمة من العراق من دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وقال مدير المرصد أن القتلى السبعة "من جنسيات غير سورية".

وبحسب وكالة فرانس برس فإن إذاعة شام إف إم المحلية أفادت بتعرض ست شاحنات براد لهجوم عن طيران مجهول.

وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لضربات مماثلة، تطال تحديداً تحركات لمجموعات موالية لطهران.