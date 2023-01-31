دعوات للتظاهر في السودان للمطالبة بمجانية العلاج والتعليم، والمحكمة العليا في بريطانيا تبحث قانونية بيع أسلحة إلى السعودية

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية إلى أكثر من 90 قتيلا وفقا لأخر حصيلة حكومية.

ولا تزال عمليات الإنقاذ جاريه ولم تنته داخل المسجد حيث تعمل فرق الطوارئ على انتشال أي جثث أو اشلاء من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه التفجيرالذي أدى عصفه إلى انهيار سقف المسجد وأحد جدرانه.

ونفت حركة طالبان الباكستانية تقارير أولية حملتهّا مسؤولية مهاجمة المسجد الواقع داخل المقرّ العام لشرطة بيشاور.

وبحسب تصريحات قائد شرطة مدينة بيشاور، في شمال غرب باكستان، فإن تسعين في المائة من ضحايا الانفجار هم من ضباط الشرطة، تواجدوا لتأدية صلاة العصر.

من جانبه صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الإرهاب قد أضحى التحدي الأول الماثل أمام الأمن القومي لبلاده.

وتعد بيشاور من مناطق البلاد التي لا يزال هناك بها نشاطٌ لمسلحين وهي تبعد 50 كيلومتراً عن أفغانستان، لذلك يعد موقع التفجير حساساً.

وقد وضعت الحكومة البلاد بأكملها في حالة إنذار قصوى، لا سيما المناطق الواقعة على الحدود مع أفغانستان.