دعوات للتظاهر في السودان للمطالبة بمجانية العلاج والتعليم، والمحكمة العليا في بريطانيا تبحث قانونية بيع أسلحة إلى السعودية

ورفعتالمنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة
السلاح" التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية
بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت
بسقوط عشرات آلاف القتلى.
ومن
المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.
ورفعت
المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وكانت
المنظمة قد ربحت في 2019 دعوى قضائية أظهرت عدم قانونية بيع أسلحة إلى السعودية،
إلا أن وزيرة التجارة الخارجية ليز تراس أجرت مراجعة وأعلنت عام 2020
أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.
AFPCopyright: AFP
الانتخابات التشريعية في تونس: قيس سعيد يقول إن ضعف الإقبال يرجع إلى "العبث" الذي شهده البرلمان خلال العقد الماضي
أرجع الرئيس التونسي قيس سعيد ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية،
التي أجريت جولتها الثانية أمس الأول، إلى ما وصفه بـ" غياب ثقة الشعب في
البرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي".
ورفض قيس سعيد اعتبار تدني نسبة المشاركة، التي وصلت في الجولة الثانية
إلى 11.3 في المائة، دليلا على تراجع شعبيته.
وكانت أحزاب معارضة قد دعت الرئيس التونس إلى الاستقالة بعد "الفشل
الكبير" في الانتخابات، إلا أن سعيد رفض الاتهامات من وصفهم بـ"الخونة".
ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته "بالفشل
الكبير" في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة
ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم "بالخونة".
مظاهرات السودان: دعوات للتظاهر للمطالبة بمجانية العلاج والتعليم ورفض الاتفاق السياسي
دعا ناشطون في السودان إلى تظاهرات احتجاجية جديدة اليوم لرفض
الاتفاق السياسي بين الجيش وقوى سياسية، وللمطالبة بمجانية العلاج والتعليم.
وطالبت لجان المقاومة المتظاهرين بالتوجه إلى القصر الجمهوري بوسط
الخرطوم وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية. وقالت في بيان إنها تتضامن مع المعلمين والاطباء في إضرابهم عن
العمل للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين بيئة العمل.
وتتزامن دعوات التظاهر مع بدء الموقعين على الاتفاق الإطاري مناقشة
قضية السلام في إطار المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد.
ووقع قادة الجيش وقوى المعارضة الرئيسية اتفاقا إطاريا في ديسمبر
كانون الأول الماضي، يؤمل أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات
واسعة بالإضافة الي مجلس للسيادة برئاسة مدنية.
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مسجد بيشاور: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 90 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية إلى أكثر من 90 قتيلا وفقا لأخر حصيلة حكومية.
ولا تزال عمليات الإنقاذ جاريه ولم تنته داخل المسجد حيث تعمل فرق الطوارئ على انتشال أي جثث أو اشلاء من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه التفجيرالذي أدى عصفه إلى انهيار سقف المسجد وأحد جدرانه.
ونفت حركة طالبان الباكستانية تقارير أولية حملتهّا مسؤولية مهاجمة المسجد الواقع داخل المقرّ العام لشرطة بيشاور.
وبحسب تصريحات قائد شرطة مدينة بيشاور، في شمال غرب باكستان، فإن تسعين في المائة من ضحايا الانفجار هم من ضباط الشرطة، تواجدوا لتأدية صلاة العصر.
من جانبه صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الإرهاب قد أضحى التحدي الأول الماثل أمام الأمن القومي لبلاده.
وتعد بيشاور من مناطق البلاد التي لا يزال هناك بها نشاطٌ لمسلحين وهي تبعد 50 كيلومتراً عن أفغانستان، لذلك يعد موقع التفجير حساساً.
وقد وضعت الحكومة البلاد بأكملها في حالة إنذار قصوى، لا سيما المناطق الواقعة على الحدود مع أفغانستان.
بلينكين يتوجه إلى رام الله لبحث التهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى رام الله بالضفة الغربية لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من عقد بلينكين ما وصفه بمناقشات صريحة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكرر بلينكين وجهة النظر الأمريكية بأن حل الدولتين أساسي لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويعارض شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي الحاكم وهم من اليمينيين المتطرفين إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتأتي زيارة بلينكين في أعقاب زيادة أعمال العنف في المنطقة.
وكان إطلاق النار من جانب شاب فلسطيني قد أودى بحياة سبعة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين نهاية الأسبوع الماضي.
وقبل يوم واحد من الهجوم، داهمت القوات الإسرائيلية مخيم اللاجئين في جنين وقتلت عشرة أشخاص.
المحكمة العليا في بريطانيا تبحث قانونية قرار لندن استئناف بيع أسلحة إلى السعودية
تنظر المحكمة العليا في لندن الثلاثاء في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع اسلحة إلى السعودية يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.
ورفعتالمنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" التي تتخذ مقرا في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.
ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.
ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وكانت المنظمة قد ربحت في 2019 دعوى قضائية أظهرت عدم قانونية بيع أسلحة إلى السعودية، إلا أن وزيرة التجارة الخارجية ليز تراس أجرت مراجعة وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير.
الانتخابات التشريعية في تونس: قيس سعيد يقول إن ضعف الإقبال يرجع إلى "العبث" الذي شهده البرلمان خلال العقد الماضي
أرجع الرئيس التونسي قيس سعيد ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية، التي أجريت جولتها الثانية أمس الأول، إلى ما وصفه بـ" غياب ثقة الشعب في البرلمان بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي".
ورفض قيس سعيد اعتبار تدني نسبة المشاركة، التي وصلت في الجولة الثانية إلى 11.3 في المائة، دليلا على تراجع شعبيته.
وكانت أحزاب معارضة قد دعت الرئيس التونس إلى الاستقالة بعد "الفشل الكبير" في الانتخابات، إلا أن سعيد رفض الاتهامات من وصفهم بـ"الخونة".
ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته "بالفشل الكبير" في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم "بالخونة".
مظاهرات السودان: دعوات للتظاهر للمطالبة بمجانية العلاج والتعليم ورفض الاتفاق السياسي
دعا ناشطون في السودان إلى تظاهرات احتجاجية جديدة اليوم لرفض الاتفاق السياسي بين الجيش وقوى سياسية، وللمطالبة بمجانية العلاج والتعليم.
وطالبت لجان المقاومة المتظاهرين بالتوجه إلى القصر الجمهوري بوسط الخرطوم وتجنب الاحتكاك مع القوات الأمنية. وقالت في بيان إنها تتضامن مع المعلمين والاطباء في إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين بيئة العمل.
وتتزامن دعوات التظاهر مع بدء الموقعين على الاتفاق الإطاري مناقشة قضية السلام في إطار المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد.
ووقع قادة الجيش وقوى المعارضة الرئيسية اتفاقا إطاريا في ديسمبر كانون الأول الماضي، يؤمل أن يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة بالإضافة الي مجلس للسيادة برئاسة مدنية.