تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس، و"إضراب صامت" في ميانمار في الذكرى الثانية للانقلاب العسكري

من المتوقع أن تقدم الحكومة الإسرائيلية اليوم ردا للمحكمة العليا بشأن إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، وذلك بعد انتهاء مهلة التمديد الذي طلبته الحكومة السابقة لتنفيذ قرار الاخلاء للمرة الثامنة والذي أصدرته المحكمة العليا عام 2018.

ويقطن الخان الأحمر نحو 200 مواطن فلسطيني، يعيشون تحت خطر الهدم والترحيل عن أراضيهم منذ 13 عاما، بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء.

وتقدر مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن ينفذ أمر إخلاء القرية بشكل فوري رغم ضغوط شركائه في الائتلاف الحكومي.

وقد أعلن وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير سابقا بأنه يطلب الإخلاء الفوري للقرية من منطلق تطبيق القانون على الجميع عربا ويهودا.

وبدأ عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، اعتصامًا مفتوحًا في التجمع في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي سابق بهدمه.