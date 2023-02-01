تمديد جديد لحالة الطوارئ في تونس، و"إضراب صامت" في ميانمار في الذكرى الثانية للانقلاب العسكري

الخان الأحمر: ترقب واعتصام مفتوح قبل صدور قرار قضائي في قضية التجمع السكني بالقدس
من
المتوقع أن تقدم الحكومة الإسرائيلية اليوم ردا للمحكمة العليا بشأن إخلاء تجمع
الخان الأحمر شرقي القدس، وذلك بعد انتهاء مهلة التمديد الذي طلبته الحكومة
السابقة لتنفيذ قرار الاخلاء للمرة الثامنة والذي أصدرته المحكمة العليا عام 2018.
ويقطن
الخان الأحمر نحو 200 مواطن فلسطيني، يعيشون تحت خطر الهدم والترحيل عن أراضيهم
منذ 13 عاما، بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء.
وتقدر مصادر إعلامية
إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن ينفذ أمر إخلاء القرية بشكل فوري
رغم ضغوط شركائه في الائتلاف الحكومي.
وقد
أعلن وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير سابقا بأنه يطلب الإخلاء الفوري
للقرية من منطلق تطبيق القانون على الجميع عربا ويهودا.
وبدأ عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، اعتصامًا مفتوحًا
في التجمع في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي سابق بهدمه.
بريطانيا تشهد اليوم "أكبر موجة من الإضرابات خلال أكثر من عقد"
من المتوقع أن يشارك اليوم مئات الآلاف من الموظفين والعمال في بريطانيا
في إضرابات للمطالبة بزيادة الرواتب.
ووصف زعماء نقابيون إضرابات اليوم بأنها ستكون الأكبر منذ أكثر من عقد.
وتضم قائمة العمال المضربين عن العمل اليوم مدرسين وسائقي قطارات وموظفين في جامعات وموظفين مدنيين.
وحذرت الحكومة من أن حجم الإضرابات سيحدث فوضى كبيرة، مشددة على أنها
لا تستطيع تقديم زيادة في الرواتب بأكثر مما عرضته في ظل الظروف الاقتصادية
الحالية.
في المقابل يقول قادة النقابات إن الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين
تدهورت بشكل كبير ما دفع البعض منهم إلى على الاعتماد على بنوك الطعام الخيرية
لإطعام عائلاتهم.
الانقلاب العسكري في ميانمار: ناشطون يدعون إلى "إضراب صامت" في الذكرى الثانية لسيطرة الجيش على مقاليد الحكم
أغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها في ميانمار اليوم بينما كادت
الشوارع تخلو من المارة والسيارات بعد أن دعا ناشطون إلى "إضراب صامت" لإحياء
الذكرى الثانية لسيطرة الجيش على مقاليد الحكم.
وتظهر صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عدد قليل من السيارات
في منطقة وسط العاصمة، والتي عادة ما تكون مزدحمة.
وتجمع المئات من المواطنين خارج مبنى سفارة ميانمار في تايلاند المجاورةللتظاهر.
وكان الجيش قد استخدم العنف المفرط في مسعاه للسيطرة على موجة الرفض
للانقلاب العسكري، ما شمل شن غارات جوية على قرى وإطلاق النار على مبان من بينها مدارس.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا فرض عقوبات جديدة
على النظام الحاكم في ميانمار بالتزامن مع الذكرى الثانية للانقلاب.
قيس سعيد يقرر تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية الشهر الجاري
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في
البلاد حتى نهاية العام الحالي، في ديسمبر/كانون الاول المقبل.
وسبق ومدد سعيد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد منذ بداية العام
الحالي قبل اعلان اتخاذ القرار لنهاية هذا العام.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية من
بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة
الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم انتحاري
يوم الرابع والعشرون من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهدف حافلة
للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس.
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الخان الأحمر: ترقب واعتصام مفتوح قبل صدور قرار قضائي في قضية التجمع السكني بالقدس
من المتوقع أن تقدم الحكومة الإسرائيلية اليوم ردا للمحكمة العليا بشأن إخلاء تجمع الخان الأحمر شرقي القدس، وذلك بعد انتهاء مهلة التمديد الذي طلبته الحكومة السابقة لتنفيذ قرار الاخلاء للمرة الثامنة والذي أصدرته المحكمة العليا عام 2018.
ويقطن الخان الأحمر نحو 200 مواطن فلسطيني، يعيشون تحت خطر الهدم والترحيل عن أراضيهم منذ 13 عاما، بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء.
وتقدر مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن ينفذ أمر إخلاء القرية بشكل فوري رغم ضغوط شركائه في الائتلاف الحكومي.
وقد أعلن وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير سابقا بأنه يطلب الإخلاء الفوري للقرية من منطلق تطبيق القانون على الجميع عربا ويهودا.
وبدأ عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، اعتصامًا مفتوحًا في التجمع في محاولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيلي سابق بهدمه.
بريطانيا تشهد اليوم "أكبر موجة من الإضرابات خلال أكثر من عقد"
من المتوقع أن يشارك اليوم مئات الآلاف من الموظفين والعمال في بريطانيا في إضرابات للمطالبة بزيادة الرواتب.
ووصف زعماء نقابيون إضرابات اليوم بأنها ستكون الأكبر منذ أكثر من عقد.
وتضم قائمة العمال المضربين عن العمل اليوم مدرسين وسائقي قطارات وموظفين في جامعات وموظفين مدنيين.
وحذرت الحكومة من أن حجم الإضرابات سيحدث فوضى كبيرة، مشددة على أنها لا تستطيع تقديم زيادة في الرواتب بأكثر مما عرضته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في المقابل يقول قادة النقابات إن الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين تدهورت بشكل كبير ما دفع البعض منهم إلى على الاعتماد على بنوك الطعام الخيرية لإطعام عائلاتهم.
الانقلاب العسكري في ميانمار: ناشطون يدعون إلى "إضراب صامت" في الذكرى الثانية لسيطرة الجيش على مقاليد الحكم
أغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها في ميانمار اليوم بينما كادت الشوارع تخلو من المارة والسيارات بعد أن دعا ناشطون إلى "إضراب صامت" لإحياء الذكرى الثانية لسيطرة الجيش على مقاليد الحكم.
وتظهر صور متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عدد قليل من السيارات في منطقة وسط العاصمة، والتي عادة ما تكون مزدحمة.
وتجمع المئات من المواطنين خارج مبنى سفارة ميانمار في تايلاند المجاورةللتظاهر.
وكان الجيش قد استخدم العنف المفرط في مسعاه للسيطرة على موجة الرفض للانقلاب العسكري، ما شمل شن غارات جوية على قرى وإطلاق النار على مبان من بينها مدارس.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا فرض عقوبات جديدة على النظام الحاكم في ميانمار بالتزامن مع الذكرى الثانية للانقلاب.
قيس سعيد يقرر تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية الشهر الجاري
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، في ديسمبر/كانون الاول المقبل.
وسبق ومدد سعيد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد منذ بداية العام الحالي قبل اعلان اتخاذ القرار لنهاية هذا العام.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية التونسية صلاحيات استثنائية من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 عقب هجوم انتحاري يوم الرابع والعشرون من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهدف حافلة للحرس الرئاسي وسط العاصمة تونس.