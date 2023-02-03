روسيا و أوكرانيا: قمة أوروبية في كييف لبحث التطورات والبابا فرنسيس يتوجه لجنوب السودان في "رحلة من أجل السلام"

قال مسؤول محلي لوكالة رويترز للأنباء إن 27 شخصا قتلوا في ولاية وسط الاستوائية بجنوب السودان. وبحسب المسؤول سقط القتلى عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية وقرويين قبل يوم من زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبلاد. ومن المقرر أن يصل البابا إلى جنوب السودان قادما من الكونجو الديمقراطية المجاورة، على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
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يحررها اليوم: نغم قاسم
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رويترز: قتلى في أعمال عنف بجنوب السودان قبل يوم من زيارة البابا فرنسيس
قال مسؤول محلي لوكالة رويترز للأنباء إن 27 شخصا قتلوا في ولاية وسط الاستوائية بجنوب السودان.
وبحسب المسؤول سقط القتلى عندما اندلعت أعمال عنف بين رعاة ماشية وقرويين قبل يوم من زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبلاد.
ومن المقرر أن يصل البابا إلى جنوب السودان قادما من الكونجو الديمقراطية المجاورة، على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
البابا فرنسيس يتوجه إلى جنوب السودان في "رحلة من أجل السلام"
يختتم البابا فرنسيس زيارته لجمهورية الكونغو الديموقراطية، وينتقل بعدها إلى جنوب السودان.
وفي كينشاسا عاصمة الكونغو، ندد البابا فرنسيس بأعمال العنف في شرق البلاد داعيا المسؤولين إلى وضع حد للفساد والشباب إلى أن يكونوا "اطرافا فاعلين" في مستقبل البلاد.
ومن المقرر أن ينتقل البابا إلى جنوب السودان ذات الغالبية المسيحية.
وعانت هذه الدولة التي تعتبر من أفقر بلدان العام، من حرب أهلية عنيفة في عام 2013 استمرت خمس سنوات بين سلفا كير ورياك مشار أسفرت عن سقوط نحو 380 ألف قتيل ونزوح الملايين وعن خنق الاقتصاد.
وفي جوبا يرافق البابا جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للكنيسة الانغليكانية وإيان غرينشيلدز المسؤول الأبرز في كنيسة اسكتلندا.
ورغم توقيع اتفاق سلام في 2018 تتواصل أعمال العنف في البلاد. وتحل الكنيسة في هذا البلد محل السلطات في مناطق تفتقر إلى المرافق والخدمات .
روسيا وأوكرانيا: قمة أوروبية في كييف لبحث فرض المزيد من العقوبات على موسكو
تستضيف أوكرانيا اليوم الجمعة قمة في حضور مسؤولين أوروبيين لمناقشة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية والتطورات على الأرض.
ووصلت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس إلى كييف برفقة مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل ونحو 15 مفوضا أوروبيا.
وكتبت في تغريدة "تسعدني العودة إلى كييف للمرة الرابعة منذ الغزو الروسي وهذه المرة مع فريق المفوضين. نحن معا لنظهر أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم غلى جانب أوكرانيا".
ومن المتوقع وصول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمشاركة في المحادثات التي ستتطرق إلى الخطوات اللازمة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي .
وبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتبارا من هذه السنة المحادثات بشأن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعدما أصبحت مرشحة رسمية لذلك في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي كييف، أكدت أورسولا فون دير لايين أن المفوضية تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا في 24 فبراير/ شباط في الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.