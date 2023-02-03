روسيا و أوكرانيا: قمة أوروبية في كييف لبحث التطورات والبابا فرنسيس يتوجه لجنوب السودان في "رحلة من أجل السلام"

يختتم البابا فرنسيس زيارته لجمهورية الكونغو الديموقراطية، وينتقل بعدها إلى جنوب السودان.

وفي كينشاسا عاصمة الكونغو، ندد البابا فرنسيس بأعمال العنف في شرق البلاد داعيا المسؤولين إلى وضع حد للفساد والشباب إلى أن يكونوا "اطرافا فاعلين" في مستقبل البلاد.

ومن المقرر أن ينتقل البابا إلى جنوب السودان ذات الغالبية المسيحية.

وعانت هذه الدولة التي تعتبر من أفقر بلدان العام، من حرب أهلية عنيفة في عام 2013 استمرت خمس سنوات بين سلفا كير ورياك مشار أسفرت عن سقوط نحو 380 ألف قتيل ونزوح الملايين وعن خنق الاقتصاد.

وفي جوبا يرافق البابا جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للكنيسة الانغليكانية وإيان غرينشيلدز المسؤول الأبرز في كنيسة اسكتلندا.

ورغم توقيع اتفاق سلام في 2018 تتواصل أعمال العنف في البلاد. وتحل الكنيسة في هذا البلد محل السلطات في مناطق تفتقر إلى المرافق والخدمات .