إصابة 5 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، و مصرع 11 بسبب حرائق الغابات في تشيلي

لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب حرائق الغابات المستعرة في وسط و جنوب تشيلي.
وأشارت السلطات في تشيلي إلى أن نحو 40 حريقا أتوا على نحو 35 ألف فدان في الوقت الذي تجتاح فيه موجة صيف حارة البلاد.
وأعلن وزير الزراعة تحطم طائرة مروحية لدعم الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" الجنوبية مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لما ذكرته رويترز.
وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن مئات المنازل تضررت بسبب الحرائق.
و طلبت السلطات فى تشيلي من الأرجنتين و البرازيل التدخل للمساعدة فى احتواء الحرائق.
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مجتمع الميم: رئيس الوزراء الياباني يفصل أحد مستشاريه بسبب تعليقات معادية للمثليين
أقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أحد مساعديه بعد أن قال إنه لا يريد العيش إلى جانب أزواج مثليين.
وكان ماسايوشي أراي قد قال لصحفيين، في تصريحات غير رسمية، إن الناس سوف يفرون من اليابان إذا تم السماح بزواج المثليين.
ووصف كيشيدا تعليقات مساعده بالشائنة وقال إنها تتعارض تماماً مع سياسات حكومته.
وقد اعتذر ماسايوشي أراي عن تصريحاته.
هذا وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون الاعتراف القانوني بزواج المثليين.
رئيس كولومبيا يدعو للتظاهر دعما لمشروعه لإصلاح نظام الصحة في البلاد
دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى التظاهر في 14 فبراير/ شباط الجاري لدعم مخططه لإصلاح النظام الصحّي.
يأتى هذا بينما يتوقع أن تتظاهر المعارضة اليمينية في اليوم التالي لرفض سياسة بيترو.
ومنذ وصوله إلى السلطة في أغسطس/ آب، قدم بيترو مجموعة إصلاحات تتضمن إلغاء مشاركة القطاع الخاص في خدمات الصحة، وقف عقود التنقيب المستقبلية عن الغاز وتغيير نظام التقاعد والعمل.
وشكك أعضاء في الائتلاف الحكومي في بعض هذه المشاريع، في الوقت الذي أثار فيه إصلاح النظام الصحي احتجاجات متزايدة في الأيام الأخيرة.
في السياق، أعرب وزير التعليم أليخاندرو غافيريا، الذي كان وزيراً للصحة بين عامي 2012 و2018، عن اعتراضاته على الإصلاح، معتبراً أنّ "النظام الحالي هو ثمرة ثلاثين عاماً من الابتكار والعمل الجماعي. تدميره سيكون بمثابة انتحار".
كما دعا حزب الوسط الديموقراطي اليمين بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010) إلى تظاهرات في اليوم التالي ضدّ الحكومة اليسارية الأولى في تاريخ كولومبيا.
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إصابة 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على الضفة الغربية
أصيب خمسة
فلسطينيين على الأقل في إطلاق نار مع جانب القوات الإسرائيلية خلال غارة في
أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وحاصرت منزلا هناك، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، ووصلت حد إطلاق قذائف صاروخية على المنزل.
وبدأت جرافات تابعة للجيش في أعمال تجريف بمحيط المنزل المستهدف، الذي يعتقد أنه يعود لمنفذ هجوم وقع قبل أيام في محيط أريحا.
وأظهرت لقطات مصورة اعتقال الجنود
الإسرائيليين ثلاثة أشخاص في المخيم.
تغطية مباشرة
يحررها اليوم: نغم قاسم و زياد غندور
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مصرع 11 شخصا بسبب حرائق الغابات في تشيلي
لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب حرائق الغابات المستعرة في وسط و جنوب تشيلي.
وأشارت السلطات في تشيلي إلى أن نحو 40 حريقا أتوا على نحو 35 ألف فدان في الوقت الذي تجتاح فيه موجة صيف حارة البلاد.
وأعلن وزير الزراعة تحطم طائرة مروحية لدعم الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" الجنوبية مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لما ذكرته رويترز.
وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن مئات المنازل تضررت بسبب الحرائق.
و طلبت السلطات فى تشيلي من الأرجنتين و البرازيل التدخل للمساعدة فى احتواء الحرائق.
مجتمع الميم: رئيس الوزراء الياباني يفصل أحد مستشاريه بسبب تعليقات معادية للمثليين
أقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أحد مساعديه بعد أن قال إنه لا يريد العيش إلى جانب أزواج مثليين.
وكان ماسايوشي أراي قد قال لصحفيين، في تصريحات غير رسمية، إن الناس سوف يفرون من اليابان إذا تم السماح بزواج المثليين.
ووصف كيشيدا تعليقات مساعده بالشائنة وقال إنها تتعارض تماماً مع سياسات حكومته.
وقد اعتذر ماسايوشي أراي عن تصريحاته.
هذا وأظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون الاعتراف القانوني بزواج المثليين.
رئيس كولومبيا يدعو للتظاهر دعما لمشروعه لإصلاح نظام الصحة في البلاد
دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى التظاهر في 14 فبراير/ شباط الجاري لدعم مخططه لإصلاح النظام الصحّي.
يأتى هذا بينما يتوقع أن تتظاهر المعارضة اليمينية في اليوم التالي لرفض سياسة بيترو.
ومنذ وصوله إلى السلطة في أغسطس/ آب، قدم بيترو مجموعة إصلاحات تتضمن إلغاء مشاركة القطاع الخاص في خدمات الصحة، وقف عقود التنقيب المستقبلية عن الغاز وتغيير نظام التقاعد والعمل.
وشكك أعضاء في الائتلاف الحكومي في بعض هذه المشاريع، في الوقت الذي أثار فيه إصلاح النظام الصحي احتجاجات متزايدة في الأيام الأخيرة.
في السياق، أعرب وزير التعليم أليخاندرو غافيريا، الذي كان وزيراً للصحة بين عامي 2012 و2018، عن اعتراضاته على الإصلاح، معتبراً أنّ "النظام الحالي هو ثمرة ثلاثين عاماً من الابتكار والعمل الجماعي. تدميره سيكون بمثابة انتحار".
كما دعا حزب الوسط الديموقراطي اليمين بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010) إلى تظاهرات في اليوم التالي ضدّ الحكومة اليسارية الأولى في تاريخ كولومبيا.
إصابة 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على الضفة الغربية
أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل في إطلاق نار مع جانب القوات الإسرائيلية خلال غارة في أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وحاصرت منزلا هناك، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة، ووصلت حد إطلاق قذائف صاروخية على المنزل.
وبدأت جرافات تابعة للجيش في أعمال تجريف بمحيط المنزل المستهدف، الذي يعتقد أنه يعود لمنفذ هجوم وقع قبل أيام في محيط أريحا.
وأظهرت لقطات مصورة اعتقال الجنود الإسرائيليين ثلاثة أشخاص في المخيم.