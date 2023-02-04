إصابة 5 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية، و مصرع 11 بسبب حرائق الغابات في تشيلي

لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب حرائق الغابات المستعرة في وسط و جنوب تشيلي.

وأشارت السلطات في تشيلي إلى أن نحو 40 حريقا أتوا على نحو 35 ألف فدان في الوقت الذي تجتاح فيه موجة صيف حارة البلاد.

وأعلن وزير الزراعة تحطم طائرة مروحية لدعم الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" الجنوبية مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن مئات المنازل تضررت بسبب الحرائق.

و طلبت السلطات فى تشيلي من الأرجنتين و البرازيل التدخل للمساعدة فى احتواء الحرائق.