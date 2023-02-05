البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى جنوب السودان، وأنباء عن اختطاف الناشط البيئي العراقي جاسم الأسدي

Reuters Copyright: Reuters

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسك إن قوات بلاده تجابه تحديات صعبه للغاية في ثلاث مدن أوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية حيث يحتدم القتال حولها بين الجيشين الأوكراني والروسي .

وقال إن قواته تعاني وضعا عويصا على مستوى جبهات كل من باخموت وفوليدار وليمان حيث تبذل روسيا الجهود لمحاولة كسر الدفاعات الأوكرانية بتشديد قبضتها وحشد المزيد من قواتها والإمدادات هناك في أرض المعركة الدائرة.

وجاء في أحدث تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية في باخموت تتعرض لضغوط متزايدة في وقت يتحرك فيه الجيش الروسي بهدف تطويق المدينة وأن الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى باخموت باتا على الأغلب واقعين تحت طائلة القصف والاستهداف من نيران المدفعية الروسية الموجهة الأن صوبهما.

في المقابل أكد يفغيني بريغوزين، قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، على أن باخموت تشهد معارك ضارية لكنه نفى الأنباء التي زعمت انسحاب القوات الأوكرانية منها.

نرشح لكم:

دونباس: لماذا تحاول روسيا السيطرة على هذه المنطقة؟