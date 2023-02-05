البابا فرنسيس يختتم زيارته إلى جنوب السودان، وأنباء عن اختطاف الناشط البيئي العراقي جاسم الأسدي

روسيا وأوكرانيا: القتال يحتدم حول 3 مدن شرقية وزيلينسكي يصف وضع القوات الأوكرانية بـ"الصعب"
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قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسك إن قوات بلاده تجابه تحديات صعبه للغاية في ثلاث مدن أوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية حيث يحتدم القتال حولها بين الجيشين الأوكراني والروسي .
وقال إن قواته تعاني وضعا عويصا على مستوى جبهات كل من باخموت وفوليدار وليمان حيث تبذل روسيا الجهود لمحاولة كسر الدفاعات الأوكرانية بتشديد قبضتها وحشد المزيد من قواتها والإمدادات هناك في أرض المعركة الدائرة.
وجاء في أحدث تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية في باخموت تتعرض لضغوط متزايدة في وقت يتحرك فيه الجيش الروسي بهدف تطويق المدينة وأن الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى باخموت باتا على الأغلب واقعين تحت طائلة القصف والاستهداف من نيران المدفعية الروسية الموجهة الأن صوبهما.
في المقابل أكد يفغيني بريغوزين، قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، على أن باخموت تشهد معارك ضارية لكنه نفى الأنباء التي زعمت انسحاب القوات الأوكرانية منها.
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روسيا وأوكرانيا: القتال يحتدم حول 3 مدن شرقية وزيلينسكي يصف وضع القوات الأوكرانية بـ"الصعب"
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسك إن قوات بلاده تجابه تحديات صعبه للغاية في ثلاث مدن أوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية حيث يحتدم القتال حولها بين الجيشين الأوكراني والروسي .
وقال إن قواته تعاني وضعا عويصا على مستوى جبهات كل من باخموت وفوليدار وليمان حيث تبذل روسيا الجهود لمحاولة كسر الدفاعات الأوكرانية بتشديد قبضتها وحشد المزيد من قواتها والإمدادات هناك في أرض المعركة الدائرة.
وجاء في أحدث تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الأوكرانية في باخموت تتعرض لضغوط متزايدة في وقت يتحرك فيه الجيش الروسي بهدف تطويق المدينة وأن الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى باخموت باتا على الأغلب واقعين تحت طائلة القصف والاستهداف من نيران المدفعية الروسية الموجهة الأن صوبهما.
في المقابل أكد يفغيني بريغوزين، قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، على أن باخموت تشهد معارك ضارية لكنه نفى الأنباء التي زعمت انسحاب القوات الأوكرانية منها.
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جاسم الأسدي: أنباء عن اختطاف الناشط البيئي العراقي
تفيد التقارير الواردة من العراق بأن الناشط البيئي البارز جاسم الأسدي تعرض للاختطاف على يد مسلحين.
وقالت عائلة الأسدي إنه تم إيقافه واقتياده من سيارته التي كان يقودها في طريقه إلى بغداد قبل أيام قبل أن تنقطع الاتصالات معه.
وكان الأسدي يترأس منظمة "طبيعة العراق" التي كانت تعمل من أجل الحفاظ على الأهوار.
برفيز مشرف: وفاة الرئيس الباكستاني السابق في منفاه بدبي
توفي الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف في مستشفى بمدينة دبي عن 79 عاما.
وكان مشرف قد استولى على السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1999 ليقود باكستان حتى هزيمته في انتخابات 2008.
وكان مشرف يقدم نفسه بوصفه من أنصار الحداثة، إلا أن مواقفه المناوئة للمتطرفين الإسلاميين، خاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، جعلته شخصية مثيرة للجدل.
ففي عام 2007 أمر مشرف الجيش الباكستاني بمداهمة المسجد الأحمر في العاصمة إسلام أباد ما أسفر عن مصرع أكثر من مائة شخص.
وألقت السلطات القبض عليه عند عودته إلى باكستان عام 2013، وأدين بتهمة الخيانة العظمي وحكم عليه بالإعدام، إلا أن الحكم أسقط بقرار محكمة عليا بعد شهر.
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البابا فرنسيس يترأس قداسا في جوبا في ختام زيارته إلى جنوب السودان
ترأس البابا فرنسيس قداسا في مدينة جوبا في ختام زيارته لدولة جنوب السودان، طالب فيه أبناء البلد الأفريقي بالتحصن "ضد سم الكراهية"
وكان البابا قد دعا في وقت سابق قادة جنوب السودان إلى العمل على إحلال سلام دائم في البلاد.
وتعد هذه أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى جنوب السودان منذ استقلال البلاد وما أعقبه من صراع عرقي.
ووصل البابا جنوب السودان قادما من الكونغو الديمقراطية التي كانت المحطة الأولى لجولته الأفريقية.
وكان زعماء كنائس إنجلترا وإسكتلندا قد دعوا أيضا إلى العمل من إجلال إحلال السلام في جنوب السودان، وشاركوا البابا في صلاة على روح جون قرنق، الأب المؤسس لدولة جنوب السودان.