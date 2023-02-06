زلزال قوي يودي بحياة المئات في تركيا وسوريا، ودعم دولي لأنقرة ودمشق لمواجهة التبعات

عاجلأردوغان يعلن مصرع 912 شخصا في تركيا جراء الزلزال
منظمة الخوذ البيضاء: نحتاج إلى مساعدة من الجميع
قال أحد العاملين في منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة السورية، إنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لكي يتمكنوا من تنفيذ عمليات إنقاذ السكان.
وقال إسماعيل العبد الله لبي بي سي، متحدثا من منطقة سرمدا بالقرب من الحدود السورية "انهارت العديد من المباني في مدن وقرى مختلفة في شمال غرب سوريا ودمرها هذا الزلزال. استجابت فرقنا لجميع المواقع والمباني، وما زالت العديد من العائلات تحت الأنقاض حتى الآن. نحاول إنقاذهم، ولكنها مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا".
وأضاف "نحن بحاجة إلى المساعدة. نحن بحاجة إلى أن يفعل المجتمع الدولي شيئا، لمساعدتنا، ودعمنا. شمال غرب سوريا الآن منطقة منكوبة. نحن بحاجة إلى مساعدة من الجميع لإنقاذ شعبنا".
ReutersCopyright: Reuters
زلزال اليوم هو "الأقوى في تاريخ المنطقة"
قال أحد العلماء إن الزلزال الذي ضرب
تركيا فجر هو الأقوى على الإطلاق في المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات الزلازل في بداية القرن
الماضي، بقوة مشابهة لذاك الذي وقع منذ أكثر من 80 عاما.
ويقول ستيفن هيكس، عالم الزلازل في
كلية لندن الجامعية، إن الزلزال السابق، الذي بلغت قوته 7.8 درجات أيضا، ضرب شمال
شرق تركيا في ديسمبر/كانون أول 1939 وقتل 30 ألف شخص.
وضرب زلزال بقوة 6.7 درجات المنطقة
المحيطة بمدينة إيلازيغ شرقي تركيا، في يناير/كانون الثاني 2020، وقتل على إثره 41
شخصا وجرح أكثر من 1600.
وقال رائد أحمد، رئيس مركز الزلازل
الوطني في سوريا، لمحطة إذاعية حكومية إن هذا هو "أكبر زلزال تم تسجيله في
تاريخ المركز"، الذي تأسس عام 1995.
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عاجلأردوغان يعلن مصرع 912 شخصا في تركيا جراء الزلزال
منظمة الخوذ البيضاء: نحتاج إلى مساعدة من الجميع
قال أحد العاملين في منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة السورية، إنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لكي يتمكنوا من تنفيذ عمليات إنقاذ السكان.
وقال إسماعيل العبد الله لبي بي سي، متحدثا من منطقة سرمدا بالقرب من الحدود السورية "انهارت العديد من المباني في مدن وقرى مختلفة في شمال غرب سوريا ودمرها هذا الزلزال. استجابت فرقنا لجميع المواقع والمباني، وما زالت العديد من العائلات تحت الأنقاض حتى الآن. نحاول إنقاذهم، ولكنها مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا".
وأضاف "نحن بحاجة إلى المساعدة. نحن بحاجة إلى أن يفعل المجتمع الدولي شيئا، لمساعدتنا، ودعمنا. شمال غرب سوريا الآن منطقة منكوبة. نحن بحاجة إلى مساعدة من الجميع لإنقاذ شعبنا".
زلزال اليوم هو "الأقوى في تاريخ المنطقة"
قال أحد العلماء إن الزلزال الذي ضرب تركيا فجر هو الأقوى على الإطلاق في المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات الزلازل في بداية القرن الماضي، بقوة مشابهة لذاك الذي وقع منذ أكثر من 80 عاما.
ويقول ستيفن هيكس، عالم الزلازل في كلية لندن الجامعية، إن الزلزال السابق، الذي بلغت قوته 7.8 درجات أيضا، ضرب شمال شرق تركيا في ديسمبر/كانون أول 1939 وقتل 30 ألف شخص.
وضرب زلزال بقوة 6.7 درجات المنطقة المحيطة بمدينة إيلازيغ شرقي تركيا، في يناير/كانون الثاني 2020، وقتل على إثره 41 شخصا وجرح أكثر من 1600.
وقال رائد أحمد، رئيس مركز الزلازل الوطني في سوريا، لمحطة إذاعية حكومية إن هذا هو "أكبر زلزال تم تسجيله في تاريخ المركز"، الذي تأسس عام 1995.
تعليق للدراسة وإغلاق مطارات في المناطق المتضررة في تركيا
أعلن نائب الرئيس التركي إغلاق المدارس لمدة أسبوع في المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر اليوم.
وبحسب نائب الرئيس التركي فإن الدراسة ستعلق في 10 مدن وأقاليم.
كما أعلن أيضا عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطارات في هاتاي وعنتاب.
زلزال تركيا: الأسد يترأس اجتماعا طارئا
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الزلزال الذي أوقع مئات القتلى في تركيا وسوريا.
وبحسب وكالة الأنباء السورية فإنه تم وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
وقالت الوكالة إن محافظات حافظات حلب وحماة واللاذقية هي الأكثر تضررا في سوريا.
زلزال تركيا: قادة أوروبيون يتعهدون بتقديم المساعدات
أعلن عدد من قادة الدول الأوروبية عن نيتهم تقديم مساعدات إلى تركيا وسوريا لمساعدة البلدين في مواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأسفر عن مقتل المئات من البلدين.
وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا على ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش.
وأعلن المستشار الألماني عن صدمة بلاده حيال حجم الكارثة مؤكدا أن برلين سترسل مساعدات.
وقال رئيس الوزراء الهولندي إن فريق هولندي مختص بالإنقاذ سينضم ينضم إلى جهود الإنقاذ في تركيا وسوريا.
كما قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ستوجه مواردها لمساعدة البلدين.
زلزال قوي يودي بحياة المئات في تركيا وسوريا
لقي مئات الأشخاص مصرعهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا وامتد تأثيره إلى سوريا المجاورة.
وضرب الزلزال، الذي بلغت شددته أكثر من 7 درجات، محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، فجر اليوم الإثنين.
وكانت الحصيلة الرسمية لعدد ضحايا الزلزال في تركيا قد بلغت بحدود الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش نحو 300 قتيل وأكثر من ألفي مصاب.
وفي سوريا أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب وحماة واللاذقية.
هذا وتواصل فرق الإنقاذ في البلدين محاولات انتشال العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة في البلدين.