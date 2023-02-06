زلزال قوي يودي بحياة المئات في تركيا وسوريا، ودعم دولي لأنقرة ودمشق لمواجهة التبعات

قال أحد العاملين في منظمة الخوذ البيضاء للدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة السورية، إنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لكي يتمكنوا من تنفيذ عمليات إنقاذ السكان.

وقال إسماعيل العبد الله لبي بي سي، متحدثا من منطقة سرمدا بالقرب من الحدود السورية "انهارت العديد من المباني في مدن وقرى مختلفة في شمال غرب سوريا ودمرها هذا الزلزال. استجابت فرقنا لجميع المواقع والمباني، وما زالت العديد من العائلات تحت الأنقاض حتى الآن. نحاول إنقاذهم، ولكنها مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى المساعدة. نحن بحاجة إلى أن يفعل المجتمع الدولي شيئا، لمساعدتنا، ودعمنا. شمال غرب سوريا الآن منطقة منكوبة. نحن بحاجة إلى مساعدة من الجميع لإنقاذ شعبنا".