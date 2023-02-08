أفراد الإنقاذ يحفرون بأيديهم بين أنقاض الزلزال والضحايا يتجاوزون الـ8700، وجو بايدن يحذر الصين ألا تهدد سيادة بلاده وبكين ترد

زلزال تركيا وسوريا: أردوغان يعلن حالة الطوارئ وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا
ارتفعت أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700 شخص بحسب الأرقام الرسمية، ولا يزال أفراد فرق الإنقاذ يصارعون الوقت للعثور على ناجين لا يزالون تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون في طواقم الإسعاف والإنقاذ إنهم سجلوا حتى الآن 6234 قتيلا في تركيا و2470 في سوريا.
ومع مرور الوقت يتكشف بوضوح حجم الكارثة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن آلاف الأطفال ربما لقوا حتفهم.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 محافظات. وقدرت هيئة الأرصاد أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ عام 1999.
واندلعت النيران مجددا في ميناء الإسكندرون الجنوبي، رغم أن سلطات الإطفاء كانت قد أعلنت تمكنها من إخماد الحريق بعد الزلزال الذي ضرب يوم الإثنين المنطقة.
وعلق العمل تماما في الميناء بعد اندلاع الحريق وتم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.
وأعرب مسؤولو الإغاثة عن قلقهم بشكل خاص بشأن الوضع في سوريا، التي تعاني في الأساس من أزمة إنسانية بعد أعوام من الحرب المدمرة، وجاء الزلزال ليفاقم من الأزمة بشكل لايمكن وصفه.
جو بايدن في خطاب الاتحاد يحذر الصين ويقول "لا تسيئوا فهمنا" وبكين ترد
وجه الرئيس الأمريكي خلال خطاب الاتحاد أمام الكونغرس كلمة إلى الصين وأكد خلالها أن واشنطن ستدافع عن مصالحها بحزم، وقال إن الولايات المتحدة ستتصرف عندما "تهدد الصين سيادتها" وأعرب بايدن عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم التهاون في الدفاع عن مصالح بلاده.
وتأتي تلك التحذيرات بعد أيام من إسقاط الجيش الأمريكي لمنطاد صيني السبت قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا، وقال بايدن "لا تسيئوا فهمنا، اذا هددت الصين سيادتنا سنتصرف لحماية بلادنا، وقد فعلنا ذلك". وأوضح أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع بكين لكنها لن تسمح لها بترهيب الولايات المتحدة.
وقالت الصين إن الولايات المتحدة تبالغ في رد فعلها على "منطاد للرصد الجوي" وعلقت بعد خطاب بايدن قائلة إن بكين ستدافع بقوة عن مصالحها.
كما تناول بايدن عددا من القضايا منها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.
وقال متوجها إلى سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن التي كانت حاضرة في الكونغرس "سنقف الى جانبكم مهما استغرق الأمر".
واتهم بايدن شركات النفط الكبرى بتحقيق "أرباح طائلة" باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة للتربح.
لكن بايدن حاول أن يبدو متفائلا وقال رغم الأزمات فإننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الأرض.
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زلزال تركيا وسوريا: أردوغان يعلن حالة الطوارئ وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا
ارتفعت أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700 شخص بحسب الأرقام الرسمية، ولا يزال أفراد فرق الإنقاذ يصارعون الوقت للعثور على ناجين لا يزالون تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون في طواقم الإسعاف والإنقاذ إنهم سجلوا حتى الآن 6234 قتيلا في تركيا و2470 في سوريا.
ومع مرور الوقت يتكشف بوضوح حجم الكارثة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن آلاف الأطفال ربما لقوا حتفهم.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 محافظات. وقدرت هيئة الأرصاد أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ عام 1999.
واندلعت النيران مجددا في ميناء الإسكندرون الجنوبي، رغم أن سلطات الإطفاء كانت قد أعلنت تمكنها من إخماد الحريق بعد الزلزال الذي ضرب يوم الإثنين المنطقة. وعلق العمل تماما في الميناء بعد اندلاع الحريق وتم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.
وأعرب مسؤولو الإغاثة عن قلقهم بشكل خاص بشأن الوضع في سوريا، التي تعاني في الأساس من أزمة إنسانية بعد أعوام من الحرب المدمرة، وجاء الزلزال ليفاقم من الأزمة بشكل لايمكن وصفه.
جو بايدن في خطاب الاتحاد يحذر الصين ويقول "لا تسيئوا فهمنا" وبكين ترد
وجه الرئيس الأمريكي خلال خطاب الاتحاد أمام الكونغرس كلمة إلى الصين وأكد خلالها أن واشنطن ستدافع عن مصالحها بحزم، وقال إن الولايات المتحدة ستتصرف عندما "تهدد الصين سيادتها" وأعرب بايدن عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين، مؤكدا في الوقت نفسه عدم التهاون في الدفاع عن مصالح بلاده.
وتأتي تلك التحذيرات بعد أيام من إسقاط الجيش الأمريكي لمنطاد صيني السبت قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا، وقال بايدن "لا تسيئوا فهمنا، اذا هددت الصين سيادتنا سنتصرف لحماية بلادنا، وقد فعلنا ذلك". وأوضح أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع بكين لكنها لن تسمح لها بترهيب الولايات المتحدة.
وقالت الصين إن الولايات المتحدة تبالغ في رد فعلها على "منطاد للرصد الجوي" وعلقت بعد خطاب بايدن قائلة إن بكين ستدافع بقوة عن مصالحها.
كما تناول بايدن عددا من القضايا منها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.
وقال متوجها إلى سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن التي كانت حاضرة في الكونغرس "سنقف الى جانبكم مهما استغرق الأمر".
واتهم بايدن شركات النفط الكبرى بتحقيق "أرباح طائلة" باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة للتربح.
لكن بايدن حاول أن يبدو متفائلا وقال رغم الأزمات فإننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الأرض.