أفراد الإنقاذ يحفرون بأيديهم بين أنقاض الزلزال والضحايا يتجاوزون الـ8700، وجو بايدن يحذر الصين ألا تهدد سيادة بلاده وبكين ترد

ارتفعت أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8700 شخص بحسب الأرقام الرسمية، ولا يزال أفراد فرق الإنقاذ يصارعون الوقت للعثور على ناجين لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون في طواقم الإسعاف والإنقاذ إنهم سجلوا حتى الآن 6234 قتيلا في تركيا و2470 في سوريا.

ومع مرور الوقت يتكشف بوضوح حجم الكارثة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن آلاف الأطفال ربما لقوا حتفهم.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 محافظات. وقدرت هيئة الأرصاد أن هذا الزلزال هو الأعنف منذ عام 1999.

واندلعت النيران مجددا في ميناء الإسكندرون الجنوبي، رغم أن سلطات الإطفاء كانت قد أعلنت تمكنها من إخماد الحريق بعد الزلزال الذي ضرب يوم الإثنين المنطقة. وعلق العمل تماما في الميناء بعد اندلاع الحريق وتم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.

وأعرب مسؤولو الإغاثة عن قلقهم بشكل خاص بشأن الوضع في سوريا، التي تعاني في الأساس من أزمة إنسانية بعد أعوام من الحرب المدمرة، وجاء الزلزال ليفاقم من الأزمة بشكل لايمكن وصفه.