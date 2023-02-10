فرق الإنقاذ في سوريا وتركيا تسابق الزمن لانتشال الناجين في اليوم الخامس، و"لولا دا سيلفا" في واشنطن لتقديم حل لحرب أوكرانيا

وصل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش الحرب في أوكرانيا ويسعى إلى إعادة العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.

ويتوقع بحسب وسائل إعلام برازيلية أن يقدم دا سيلفا اليوم عند لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحا من "نادي السلام" تحاول فيه دول من بينها الهند والصين التوصل إلى تسوية تفاوضية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يناقش مسألة العقوبات على إيران والاتفاق النووي لكن لولا تراجع عن بحث هذه المسألة.

ويرفض الرئيس البرازيلي مبدأ العقوبات كما يرفض الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن البرازيل محايدة وتريد الحوار للوصول إلى السلام.