فرق الإنقاذ في سوريا وتركيا تسابق الزمن لانتشال الناجين في اليوم الخامس، و"لولا دا سيلفا" في واشنطن لتقديم حل لحرب أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا: لولا دا سيلفا في واشنطن لتقديم اقتراح للخروج من الأزمة
وصل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش الحرب في أوكرانيا ويسعى إلى إعادة العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.
ويتوقع بحسب وسائل إعلام برازيلية أن يقدم دا سيلفا اليوم عند لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحا من "نادي السلام" تحاول فيه دول من بينها الهند والصين التوصل إلى تسوية تفاوضية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن يناقش مسألة العقوبات على إيران والاتفاق النووي لكن لولا تراجع عن بحث هذه المسألة.
ويرفض الرئيس البرازيلي مبدأ العقوبات كما يرفض الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن البرازيل محايدة وتريد الحوار للوصول إلى السلام.
ReutersCopyright: Reuters
زلزال تركيا وسوريا في اليوم الخامس: فرق الإنقاذ تصارع لانتشال الناجين
ما الذي نعرفه في اليوم الخامس للزلزال؟
ارتفع عدد الضحايا مع دخول اليوم الخامس إلى أكثر من 21 ألف شخص في تركيا وسوريا وأصيب آلاف آخرون.
وتستمر الجهود في ظروف مناخية صعبة لإنقاذ من لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.
وبلغ عدد القتلى في تركيا صباح الجمعة إلى 18342 قتيلا، إذ ارتفع العدد في يوم واحد 668 شخصا.
وفي سوريا، وصل عدد القتلى إلى 3377 شخصا، ومن المتوقع أن يزداد العدد بشكل كبير عند توقف الإنقاذ.
وانهار في تركيا 3000 مبنى في سبع محافظات مختلفة، بما في ذلك المستشفيات العامة. و في مالاطية انهار جزئيا مسجد شهير يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، كما انهار مبنى من 14 طابقا يضم 28 شقة كان يسكنها 92 شخصا.
وتعهد البنك الدولي بتقديم 1.78 مليار دولار لتركيا. وستقدم الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا. كما أرسلت دول من بينها فرنسا وألمانيا واليونان حصة من المساعدات والدعم المالي متجاوزة النزاعات السياسية.
وخصصت بريطانيا تمويلًا بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لدعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الطارئة في سوريا.
وأجلي حتى الآن في تركيا بحسب إدارة الكوارث أكثر من 28 ألف شخص من كهرمان ماراش، وهي أكثر المناطق تضررا.
ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة لتحرير المحاصرين لأيام من تحت الأنقاض. وأنقذت أمس فتاة صغيرة كانت عالقة تحت الردم لأيام.
وصعب من جهود الإنقاذ الهزات الارتدادية إذ سجلت تركيا ليلة أمس 650 هزة، وتقوم فرق الطوارئ بتمشيط المباني الضعيفة والمتصدعة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 23 مليون شخص بشكل عام قد يتأثرون بالزلزال ووعدت بتقديم مساعدات طويلة الأجل.
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الحرب في أوكرانيا: لولا دا سيلفا في واشنطن لتقديم اقتراح للخروج من الأزمة
وصل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش الحرب في أوكرانيا ويسعى إلى إعادة العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.
ويتوقع بحسب وسائل إعلام برازيلية أن يقدم دا سيلفا اليوم عند لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحا من "نادي السلام" تحاول فيه دول من بينها الهند والصين التوصل إلى تسوية تفاوضية طويلة الأمد للصراع في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن يناقش مسألة العقوبات على إيران والاتفاق النووي لكن لولا تراجع عن بحث هذه المسألة.
ويرفض الرئيس البرازيلي مبدأ العقوبات كما يرفض الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إن البرازيل محايدة وتريد الحوار للوصول إلى السلام.
زلزال تركيا وسوريا في اليوم الخامس: فرق الإنقاذ تصارع لانتشال الناجين
ما الذي نعرفه في اليوم الخامس للزلزال؟
ارتفع عدد الضحايا مع دخول اليوم الخامس إلى أكثر من 21 ألف شخص في تركيا وسوريا وأصيب آلاف آخرون.
وتستمر الجهود في ظروف مناخية صعبة لإنقاذ من لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.
وبلغ عدد القتلى في تركيا صباح الجمعة إلى 18342 قتيلا، إذ ارتفع العدد في يوم واحد 668 شخصا.
وفي سوريا، وصل عدد القتلى إلى 3377 شخصا، ومن المتوقع أن يزداد العدد بشكل كبير عند توقف الإنقاذ.
وانهار في تركيا 3000 مبنى في سبع محافظات مختلفة، بما في ذلك المستشفيات العامة. و في مالاطية انهار جزئيا مسجد شهير يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، كما انهار مبنى من 14 طابقا يضم 28 شقة كان يسكنها 92 شخصا.
وتعهد البنك الدولي بتقديم 1.78 مليار دولار لتركيا. وستقدم الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا. كما أرسلت دول من بينها فرنسا وألمانيا واليونان حصة من المساعدات والدعم المالي متجاوزة النزاعات السياسية. وخصصت بريطانيا تمويلًا بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لدعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الطارئة في سوريا.
وأجلي حتى الآن في تركيا بحسب إدارة الكوارث أكثر من 28 ألف شخص من كهرمان ماراش، وهي أكثر المناطق تضررا. ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة لتحرير المحاصرين لأيام من تحت الأنقاض. وأنقذت أمس فتاة صغيرة كانت عالقة تحت الردم لأيام.
وصعب من جهود الإنقاذ الهزات الارتدادية إذ سجلت تركيا ليلة أمس 650 هزة، وتقوم فرق الطوارئ بتمشيط المباني الضعيفة والمتصدعة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن 23 مليون شخص بشكل عام قد يتأثرون بالزلزال ووعدت بتقديم مساعدات طويلة الأجل.