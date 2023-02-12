إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة من حدوث الزلزال، ومحمود عباس في القاهرة للمشاركة في مؤتمر "القدس صمود وتنمية"

يبدأ اليوم في جامعة الدول العربية مؤتمر "القدس صمود وتنمية".

يشارك في المؤتمر وزراء خارجية 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة وصناديق الاستثمار والاتحادات النوعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدولي ووفد مقدسي يمثل معظم القطاعات والمؤسسات العاملة في القدس.

وأكدت الجامعة العربية، أن دعم المقدسيين سياسيا واقتصاديا من خلال الاستثمارات، واجب على العرب، وعلى كل محبي وأنصار السلام في العالم.

وتكثف مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، ومنع انتشاره إلى قطاع غزة، قبل حلول شهر رمضان.

واستضافت القاهرة قبل المؤتمر قادة من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. كما أجرت بحسب مسؤولين مصريين محادثات مع ممثلين من الجانب الإسرائيلي، ويعتقد أن مصر تخشى من خروج الأوضاع عن السيطرة إن فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في أواخر مارس/آذار.

وأفادت تقارير بأن القاهرة طلبت من واشنطن الضغط على إسرائيل لاحتواء التصعيد.

ويرفض رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن حتى الآن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا إذا كان في إطار اتفاق أوسع تلتزم فيه إسرائيل بعدم اقتحام الأراضي الفلسطينية.