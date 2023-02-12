إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة من حدوث الزلزال، ومحمود عباس في القاهرة للمشاركة في مؤتمر "القدس صمود وتنمية"

يبدأ اليوم في جامعة الدول العربية مؤتمر "القدس صمود وتنمية".
يشارك في المؤتمر وزراء خارجية 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة وصناديق الاستثمار والاتحادات النوعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدولي ووفد مقدسي يمثل معظم القطاعات والمؤسسات العاملة في القدس.
وأكدت الجامعة العربية، أن دعم المقدسيين سياسيا واقتصاديا من خلال الاستثمارات، واجب على العرب، وعلى كل محبي وأنصار السلام في العالم.
وتكثف مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، ومنع انتشاره إلى قطاع غزة، قبل حلول شهر رمضان.
واستضافت القاهرة قبل المؤتمر قادة من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. كما أجرت بحسب مسؤولين مصريين محادثات مع ممثلين من الجانب الإسرائيلي، ويعتقد أن مصر تخشى من خروج الأوضاع عن السيطرة إن فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في أواخر مارس/آذار.
وأفادت تقارير بأن القاهرة طلبت من واشنطن الضغط على إسرائيل لاحتواء التصعيد.
ويرفض رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن حتى الآن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا إذا كان في إطار اتفاق أوسع تلتزم فيه إسرائيل بعدم اقتحام الأراضي الفلسطينية.
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زلزال تركيا وسوريا: العثور على رضيع على قيد الحياة بعد 140 ساعة
تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا من انتشال رضيع حي من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد. وقال المسؤولون في المنطقة إن فرق إطفاء تابعة للولاية أنقذت الرضيع حمزة البالغ من العمر 7 أشهر من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهطاي، ونقل إلى المستشفى.
كما انتشلت أيضا شابا على قيد الحياة من أنقاض مبنى، بعد 149 ساعة على الزلزال في الولاية ذاتها، بعد رصد مؤشرات على وجود شخص حي تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا، وكثفت الفرق جهودها للوصول إلى مصطفى غول البالغ من العمر 35 عاما.
واستغرقت عملية إخراجه 5 ساعات، بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق إنقاذ رومانية.
وأنقذت فرق الإغاثة امرأة حامل وشقيقها من تحت أنقاض في مبنى في حي نارليجه في مركز مدينة أنطاكيا ونقلا إلى المستشفى.
ورغم بصيص الأمل في إيجاد أحياء فإن أعداد الناجين تتناقص بشكل كبير وأعداد الضحايا ترتفع بشكل أكبر بكثير.
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محمود عباس في القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس
يبدأ اليوم في جامعة الدول العربية مؤتمر "القدس صمود وتنمية".
يشارك في المؤتمر وزراء خارجية 18 دولة عربية وممثلي المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة وصناديق الاستثمار والاتحادات النوعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدولي ووفد مقدسي يمثل معظم القطاعات والمؤسسات العاملة في القدس.
وأكدت الجامعة العربية، أن دعم المقدسيين سياسيا واقتصاديا من خلال الاستثمارات، واجب على العرب، وعلى كل محبي وأنصار السلام في العالم.
وتكثف مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية، ومنع انتشاره إلى قطاع غزة، قبل حلول شهر رمضان.
واستضافت القاهرة قبل المؤتمر قادة من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. كما أجرت بحسب مسؤولين مصريين محادثات مع ممثلين من الجانب الإسرائيلي، ويعتقد أن مصر تخشى من خروج الأوضاع عن السيطرة إن فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في أواخر مارس/آذار.
وأفادت تقارير بأن القاهرة طلبت من واشنطن الضغط على إسرائيل لاحتواء التصعيد.
ويرفض رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن حتى الآن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا إذا كان في إطار اتفاق أوسع تلتزم فيه إسرائيل بعدم اقتحام الأراضي الفلسطينية.
زلزال تركيا وسوريا: العثور على رضيع على قيد الحياة بعد 140 ساعة
تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا من انتشال رضيع حي من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد. وقال المسؤولون في المنطقة إن فرق إطفاء تابعة للولاية أنقذت الرضيع حمزة البالغ من العمر 7 أشهر من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهطاي، ونقل إلى المستشفى.
كما انتشلت أيضا شابا على قيد الحياة من أنقاض مبنى، بعد 149 ساعة على الزلزال في الولاية ذاتها، بعد رصد مؤشرات على وجود شخص حي تحت أنقاض مبنى مؤلف من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا، وكثفت الفرق جهودها للوصول إلى مصطفى غول البالغ من العمر 35 عاما. واستغرقت عملية إخراجه 5 ساعات، بدعم من عناصر الجيش التركي وفرق إنقاذ رومانية.
وأنقذت فرق الإغاثة امرأة حامل وشقيقها من تحت أنقاض في مبنى في حي نارليجه في مركز مدينة أنطاكيا ونقلا إلى المستشفى.
ورغم بصيص الأمل في إيجاد أحياء فإن أعداد الناجين تتناقص بشكل كبير وأعداد الضحايا ترتفع بشكل أكبر بكثير.