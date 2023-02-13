واشنطن تحث الأسد على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة

بكين تقول إن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرات منذ يناير 2022
أعلنت بكين الاثنين أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير/كانون الثاني 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية"، داعيا واشنطن إلى "تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها".
ولدى سؤاله عن كيفية رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل "مسؤول ومهني".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
غزة: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس ردا على إطلاق صاروخ من القطاع
قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين مواقع تابعة لحركة حماس غرب مدينة غزة وشرقها، ما أدى لحدوث أضرار مادية بالغة، وذلك ردا على ما يبدو على إطلاق قذيفة صاروخية السبت الماضي من القطاع والتي قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة صواريخ القبة الحديدية قد اعترضتها.
وقال شهود عيان إن طيران الجيش الإسرائيلي الحربي قصف موقعا عسكريا يتبع لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس غرب غزة بثمانية صواريخ، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية كبيرة؛ دون إصابات في الارواح.
وفي ذات السياق قصفت الدبابات نقطتين لما يعرف بقوات الضبط الميداني التابعة لحركة حماس في محيط منطقة مكب النفايات في بلدة حانون شمالي قطاع غزة، والثانية في منطقة العماوي شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف شهود عيان انه وفي اعقاب الغارات الاسرائيلية قام مسلحون بإطلاق عدة قذائف صاروخية تجاه ما يعرف بمنطقة مستوطنات غلاف غزة، حيث اكدت مصادر إسرائيلية أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة.
ومن جانبه قال الجيش الاسرائيلي في بيان له إن طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الصاروخية لمنظمة حماس وسط قطاع غزة.
وحمل الجيش الاسرائيلي " حماس مسؤولية كل ما يحدث من غزة وقال إنها ستدفع ثمن اي انتهاك".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
زلزال تركيا وسوريا: واشنطن تدعو الأسد إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة
انضمت الولايات المتحدة إلى قائمة الدول والمنظمات التي تدعو بالسماح لعمال الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المناطق السورية التي تضررت بشدة جراء الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا الأسبوع الماضي وأودت بحياة ما يقرب من 33 ألف شخص في تركيا وسوريا.
ودعت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين دون استثناء، وحثته على إعطاء تفويض شامل لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وتكافح فرق الإنقاذ والمنظمات الإنسانية من أجل إيصال المعونات والمساعدات في سوريا التي مزقتها حرب أهلية على مدار أكثر من 12 عاما.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا إلى تنحية الخلافات السياسية جانبا من أجل إيصال المعونات إلى السوريين.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الأحد إن المساعدات المتعلقة بالزلزال من الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة تعطلت بسبب "قضايا تتعلق بالموافقة" مع إحدى الجماعات المتشددة.
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بكين تقول إن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من 10 مرات منذ يناير 2022
أعلنت بكين الاثنين أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير/كانون الثاني 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية"، داعيا واشنطن إلى "تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها".
ولدى سؤاله عن كيفية رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل "مسؤول ومهني".
غزة: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس ردا على إطلاق صاروخ من القطاع
قصف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين مواقع تابعة لحركة حماس غرب مدينة غزة وشرقها، ما أدى لحدوث أضرار مادية بالغة، وذلك ردا على ما يبدو على إطلاق قذيفة صاروخية السبت الماضي من القطاع والتي قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة صواريخ القبة الحديدية قد اعترضتها.
وقال شهود عيان إن طيران الجيش الإسرائيلي الحربي قصف موقعا عسكريا يتبع لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس غرب غزة بثمانية صواريخ، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية كبيرة؛ دون إصابات في الارواح.
وفي ذات السياق قصفت الدبابات نقطتين لما يعرف بقوات الضبط الميداني التابعة لحركة حماس في محيط منطقة مكب النفايات في بلدة حانون شمالي قطاع غزة، والثانية في منطقة العماوي شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضاف شهود عيان انه وفي اعقاب الغارات الاسرائيلية قام مسلحون بإطلاق عدة قذائف صاروخية تجاه ما يعرف بمنطقة مستوطنات غلاف غزة، حيث اكدت مصادر إسرائيلية أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة. ومن جانبه قال الجيش الاسرائيلي في بيان له إن طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الصاروخية لمنظمة حماس وسط قطاع غزة.
وحمل الجيش الاسرائيلي " حماس مسؤولية كل ما يحدث من غزة وقال إنها ستدفع ثمن اي انتهاك".
زلزال تركيا وسوريا: واشنطن تدعو الأسد إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة
انضمت الولايات المتحدة إلى قائمة الدول والمنظمات التي تدعو بالسماح لعمال الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى المناطق السورية التي تضررت بشدة جراء الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا الأسبوع الماضي وأودت بحياة ما يقرب من 33 ألف شخص في تركيا وسوريا.
ودعت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين دون استثناء، وحثته على إعطاء تفويض شامل لتوصيل المساعدات الإنسانية.
وتكافح فرق الإنقاذ والمنظمات الإنسانية من أجل إيصال المعونات والمساعدات في سوريا التي مزقتها حرب أهلية على مدار أكثر من 12 عاما.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا إلى تنحية الخلافات السياسية جانبا من أجل إيصال المعونات إلى السوريين.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الأحد إن المساعدات المتعلقة بالزلزال من الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة تعطلت بسبب "قضايا تتعلق بالموافقة" مع إحدى الجماعات المتشددة.