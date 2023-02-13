واشنطن تحث الأسد على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة

أعلنت بكين الاثنين أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير/كانون الثاني 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية"، داعيا واشنطن إلى "تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها".

ولدى سؤاله عن كيفية رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل "مسؤول ومهني".