قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي بالولايات المتحدة، والسلطات الهندية تفتش مكاتب بي بي سي في دلهي ومومباي

يجتمع وزراء دفاع دول حلف الناتو العسكري في بروكسل اليوم الثلاثاء من أجل بحث آلية توريد السلاح إلى أوكرانيا وتوفير التدريب العسكري بما يكفل احتياجاتها الدفاعية لمقاومة دورة قتال جديدة تتعرض لها بعد نحو عام من بدء الحرب مع روسيا.

وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ، للصحفيين بأن التحالف كان في سباق مع الزمن من أجل تأمين اللوجيستيات لدعم أوكرانيا في حربها ومواجهة تحديات كبيرة على الجبهة حيث تحاول كل من موسكو وكييف الحفاظ على التدفق الكبير والمتواصل للأسلحة في منطقة الصراع دون عقبات أو اختناق سلسلة الإمداد.

وأفاد ستولتنبرغ بأن احتياجات الجيش الأوكراني من الذخيرة تفوق ما توفره له الدول الغربية داعيا الدول العضوة في الناتو إلى رفع الإسهامات الموجهة إلى أوروبا للمساعدة في تجديد المخزونات المحدودة من أجل مواصلة دعم أوكرانيا.