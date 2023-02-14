قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي بالولايات المتحدة، والسلطات الهندية تفتش مكاتب بي بي سي في دلهي ومومباي

روسيا وأوكرانيا: اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف
يجتمع وزراء دفاع دول حلف الناتو العسكري في بروكسل اليوم الثلاثاء من أجل بحث آلية توريد السلاح إلى أوكرانيا وتوفير التدريب العسكري بما يكفل احتياجاتها الدفاعية لمقاومة دورة قتال جديدة تتعرض لها بعد نحو عام من بدء الحرب مع روسيا.
وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ، للصحفيين بأن التحالف كان في سباق مع الزمن من أجل تأمين اللوجيستيات لدعم أوكرانيا في حربها ومواجهة تحديات كبيرة على الجبهة حيث تحاول كل من موسكو وكييف الحفاظ على التدفق الكبير والمتواصل للأسلحة في منطقة الصراع دون عقبات أو اختناق سلسلة الإمداد.
وأفاد ستولتنبرغ بأن احتياجات الجيش الأوكراني من الذخيرة تفوق ما توفره له الدول الغربية داعيا الدول العضوة في الناتو إلى رفع الإسهامات الموجهة إلى أوروبا للمساعدة في تجديد المخزونات المحدودة من أجل مواصلة دعم أوكرانيا.
هيئة الضرائب الهندية تفتش مكاتب بي بي سي في دلهي ومومباي
يقوم محققون تابعون لهيئة الضرائب في
الهند بتفتيش مكاتب بي بي سي في العاصمة دلهي ومدينة مومباي.
وقال أحد الموظفين إن عناصر هيئة
الضرائب الهندية يقومون بمصادرة الهواتف المحمولة.
وقالت هيئة الضرائب الهندية إنه اتقوم بعملية التأكد من صحة وثائق معينة.
ومنعت الشرطة الدخول أو الخروج من مقرات
المكاتب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حظر
الحكومة تداول مقاطع من وثائقي لبي بي سي يثير أسئلة حول دور رئيس الوزراء الحالي
ناريندا مودي في أحداث الشغب التي وقعت في ولاية غورات عام 2002 عندما كان يشغل
منصب الوزير الأول لحكومة الولاية.
وأودت أعمال العنف آنذاك بحياة ما لا يقل عن الف شخص أغلبهم من الأقلية
المسلمة
قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي بالولايات المتحدة
قتل 3 أشخاص وأصيب 5 أخرون في حادث إطلاق
نار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات
المتّحدة.
وبحسب الشرطة فإن المشتبه به في
الحادث قد لاذ بالفرار.
وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة
الثامنة بالتوقيت المحلي في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق
نار.
وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.
وتدفع الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا نتيجة انتشار الأسلحة النارية على
أراضيها وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.
ReutersCopyright: Reuters
زلزال تركيا وسوريا: وصول أول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار حلب
قال مدير
مؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور لوسائل إعلام رسمية، إن أول طائرة
سعودية تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي،
وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار حلب الدولي.
وفي السياق
نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن فالح السبيعي، مدير
دعم العمليات بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية، قوله إن
الطائرة تحمل 35 طناً من المساعدات الإغاثية، من بينها مواد غذائية وطبية وخيام.
وبحسب الوكالة،
أشار السبيعي، الذي وصفته "سانا" بأنه مدير فريق الجهود المشتركة لإغاثة
المتضررين من الزلزال في السعودية، إلى أن الطائرة التي وصلت حلب هي الأولى ضمن
سلسلة طائرات، قائلا إن طائرة مساعدات ثانية ستصل غدا الأربعاء، وستتبعها ثالثة
بعد غد الخميس، وأنه سيتم إرسال طائرات أخرى "إن كانت هناك حاجة لذلك".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
روسيا وأوكرانيا: اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف
يجتمع وزراء دفاع دول حلف الناتو العسكري في بروكسل اليوم الثلاثاء من أجل بحث آلية توريد السلاح إلى أوكرانيا وتوفير التدريب العسكري بما يكفل احتياجاتها الدفاعية لمقاومة دورة قتال جديدة تتعرض لها بعد نحو عام من بدء الحرب مع روسيا.
وصرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ، للصحفيين بأن التحالف كان في سباق مع الزمن من أجل تأمين اللوجيستيات لدعم أوكرانيا في حربها ومواجهة تحديات كبيرة على الجبهة حيث تحاول كل من موسكو وكييف الحفاظ على التدفق الكبير والمتواصل للأسلحة في منطقة الصراع دون عقبات أو اختناق سلسلة الإمداد.
وأفاد ستولتنبرغ بأن احتياجات الجيش الأوكراني من الذخيرة تفوق ما توفره له الدول الغربية داعيا الدول العضوة في الناتو إلى رفع الإسهامات الموجهة إلى أوروبا للمساعدة في تجديد المخزونات المحدودة من أجل مواصلة دعم أوكرانيا.
هيئة الضرائب الهندية تفتش مكاتب بي بي سي في دلهي ومومباي
يقوم محققون تابعون لهيئة الضرائب في الهند بتفتيش مكاتب بي بي سي في العاصمة دلهي ومدينة مومباي.
وقال أحد الموظفين إن عناصر هيئة الضرائب الهندية يقومون بمصادرة الهواتف المحمولة.
وقالت هيئة الضرائب الهندية إنه اتقوم بعملية التأكد من صحة وثائق معينة.
ومنعت الشرطة الدخول أو الخروج من مقرات المكاتب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حظر الحكومة تداول مقاطع من وثائقي لبي بي سي يثير أسئلة حول دور رئيس الوزراء الحالي ناريندا مودي في أحداث الشغب التي وقعت في ولاية غورات عام 2002 عندما كان يشغل منصب الوزير الأول لحكومة الولاية.
وأودت أعمال العنف آنذاك بحياة ما لا يقل عن الف شخص أغلبهم من الأقلية المسلمة
قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي بالولايات المتحدة
قتل 3 أشخاص وأصيب 5 أخرون في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات المتّحدة.
وبحسب الشرطة فإن المشتبه به في الحادث قد لاذ بالفرار.
وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار.
وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.
وتدفع الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.
زلزال تركيا وسوريا: وصول أول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار حلب
قال مدير مؤسسة الطيران المدني في سوريا باسم منصور لوسائل إعلام رسمية، إن أول طائرة سعودية تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار حلب الدولي.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن فالح السبيعي، مدير دعم العمليات بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية، قوله إن الطائرة تحمل 35 طناً من المساعدات الإغاثية، من بينها مواد غذائية وطبية وخيام.
وبحسب الوكالة، أشار السبيعي، الذي وصفته "سانا" بأنه مدير فريق الجهود المشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في السعودية، إلى أن الطائرة التي وصلت حلب هي الأولى ضمن سلسلة طائرات، قائلا إن طائرة مساعدات ثانية ستصل غدا الأربعاء، وستتبعها ثالثة بعد غد الخميس، وأنه سيتم إرسال طائرات أخرى "إن كانت هناك حاجة لذلك".