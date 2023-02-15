في يوم الزلزال الـ9 إنقاذ 9 ناجين وارتفاع أعداد القتلى إلى 41 ألفًا، وفي السعودية ارتفاع كبير في أعداد سجناء الرأي بحسب هيومان رايتش ووتش

تم إنقاذ تسعة من الناجين من الزلزال في تركيا، واحدة منهم تم إنقاذها بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال، أي تسعة أيام.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت الأنقاض. ولا يزال عدد القتلى مجهولا وتم رسميا تسجيل أكثر من 41 ألفا في تركيا وسوريا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 26 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ومع كل يوم تتكشف ملامح الكارثة والاحتياجات اللازمة للناجين، خاصة مع تزايد المخاطر الصحية ووجود الملايين بلا مأوى في درجات حرارة منخفضة جدا وقريبة من التجمد.

وقال الرئيس التركي أردوغان إن ما حدث يعد أحد أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ أوروبا. تعهد بإعادة البناء بأقصى سرعة.

وستبدأ تركيا بتدمير المنازل المتضررة وإعادة تعمير المنطقة بأكملها. ويعتقد أن 50 في المئة من المنازل في هاطاي مثلا أصبحت في إطار الإزالة، ويقدر الخبراء في تركيا أن الخسائر الاقتصادية الأولية تزيد على 80 مليار دولار.