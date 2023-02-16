الناتو يؤكد أن استهلاك أوكرانيا للذخيرة أكثر بكثير مما ينتجه الحلف، وسقوط مروحية أمريكية عسكرية في ولاية ألاباما ومقتل من على متنها

أعلنت السلطات الأمريكية أنّ مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" تحطّمت قرب طريق سريع في ولاية آلاباما في جنوب البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل عسكرييْن كانا على متنها.

وقال الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان له إن المروحية كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت عصر الأربعاء قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي. وأضاف أنّ المروحية كان على متنها عسكريان في الحرس الوطني وقتلا في الحادث.

ولم يسفر الحادث عن إصابات على الأرض. وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم الحرس الوطني إنّه "من السابق لأوانه مناقشة الأسباب المحتملة لتحطّم الطائرة"، مشيراً إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في الحادث.