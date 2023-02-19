هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب سلطنة عُمان، والبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.14 مليار دولار لسد عجز الموازنة

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.14 مليار دولار لسد عجز الموازنة
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه (نحو 1.14 مليار دولار أمريكي)، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك في بيان منشور عبر صفحته الرسمية على شبكة الانترنت، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13.5 مليار جنيه تُستحق بعد ثلاثة أشهر، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21.5 مليار جنيه، تُستحق بعد تسعة شهور.
واستبق البنك المركزي المصري، خطوة طرح أذون الخزانة الجديدة، برفع سعر الفائدة على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات الحكومية، لمستوى قياسي، خلال جلسة نظر عطاءات عُقِدَت نهاية الأسبوع الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام واحد، لتصبح 22.273% بعد أن كانت 22.100% خلال أخر عطاء.
وتُستخدم سندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية، كأحد أدوات الدين، التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حدوث تراجع طفيف في
الدين الخارجي للبلاد، ليسجل 154.980 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام
المالي الجاري، مقابل 155.708 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران 2022، وذلك
بتراجع قدره نحو 728 مليون دولار.
مركز لرصد الزلازل في عُمان يفيد بوقوع هزة أرضية بقوة 4.1 في مدينة الدقم الساحلية
أفاد مركز
رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، وقعت صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي،
في مدينة الدُقُم الساحلية، إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.
وقالت الشرطة
العُمانية على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنها لم تتلقَ على الفور، أي بلاغات
تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.
دعوات فلسطينية لعصيان مدني في القدس احتجاجا على "التصعيد الإسرائيلي"
يستعد نشطاء
فلسطينيون في القدس الشرقية لتنظيم إضراب عام اليوم الأحد، في إطار دعوة للعصيان
المدني، في أربع مناطق، بالشطر الشرقي من المدينة.
وتأتي هذه
الدعوة، احتجاجا على ما يعتبره النشطاء الداعون إليها، تصعيد الشرطة الإسرائيلية،
لأنشطتها في مخيم شعفاط للاجئين الواقع على مشارف القدس على مدار الأيام القليلة
الماضية، في ظل توتر متصاعد، أعقب سلسلة هجمات وقعت في المدينة، ضد إسرائيليين.
ويقول منظمو
هذا التحرك، إنه سيشمل مختلف الأنشطة التجارية، باستثناء ما يتعلق منها بتقديم
الخدمات الأساسية.
وتشير تقارير
إلى أن مصادمات وقعت مع قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مناطق، دون ورود أنباء عن
حدوث إصابات جراء ذلك.
ومن جهتها، أفادت
وسائل إعلام إسرائيلية بأن رجالا ملثمين، أغلقوا صباح اليوم، مخارج عدد من الأحياء
المشمولة بالدعوة للإضراب، وحاولوا منع سكانها من التوجه إلى أعمالهم.
سوريا تعلن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا في هجوم إسرائيلي على دمشق
قال الجيش السوري إن 13 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم، بينما أصيب
28 شخصا آخر، في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق، ومناطق في محيطها فجر
الأحد.
وقال مسؤولون إن مبنى في حي كفر
سوسة تعرّض للقصف، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وعسكري واحد.
وتضم هذه المنطقة المكتظة بالسكان
مجمعا أمنيا شديد الحراسة.
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي
التعليق على الهجوم، حسبما طلبت وكالة رويترز للأنباء.
ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف في
سوريا ذات صلة بإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، لكنها نادرا ما تقرّ بالقيام
بتلك الهجمات.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.14 مليار دولار لسد عجز الموازنة
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه (نحو 1.14 مليار دولار أمريكي)، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك في بيان منشور عبر صفحته الرسمية على شبكة الانترنت، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13.5 مليار جنيه تُستحق بعد ثلاثة أشهر، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21.5 مليار جنيه، تُستحق بعد تسعة شهور.
واستبق البنك المركزي المصري، خطوة طرح أذون الخزانة الجديدة، برفع سعر الفائدة على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات الحكومية، لمستوى قياسي، خلال جلسة نظر عطاءات عُقِدَت نهاية الأسبوع الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام واحد، لتصبح 22.273% بعد أن كانت 22.100% خلال أخر عطاء.
وتُستخدم سندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية، كأحد أدوات الدين، التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حدوث تراجع طفيف في الدين الخارجي للبلاد، ليسجل 154.980 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 155.708 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران 2022، وذلك بتراجع قدره نحو 728 مليون دولار.
مركز لرصد الزلازل في عُمان يفيد بوقوع هزة أرضية بقوة 4.1 في مدينة الدقم الساحلية
أفاد مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، وقعت صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، في مدينة الدُقُم الساحلية، إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.
وقالت الشرطة العُمانية على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنها لم تتلقَ على الفور، أي بلاغات تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.
دعوات فلسطينية لعصيان مدني في القدس احتجاجا على "التصعيد الإسرائيلي"
يستعد نشطاء فلسطينيون في القدس الشرقية لتنظيم إضراب عام اليوم الأحد، في إطار دعوة للعصيان المدني، في أربع مناطق، بالشطر الشرقي من المدينة.
وتأتي هذه الدعوة، احتجاجا على ما يعتبره النشطاء الداعون إليها، تصعيد الشرطة الإسرائيلية، لأنشطتها في مخيم شعفاط للاجئين الواقع على مشارف القدس على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظل توتر متصاعد، أعقب سلسلة هجمات وقعت في المدينة، ضد إسرائيليين.
ويقول منظمو هذا التحرك، إنه سيشمل مختلف الأنشطة التجارية، باستثناء ما يتعلق منها بتقديم الخدمات الأساسية.
وتشير تقارير إلى أن مصادمات وقعت مع قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مناطق، دون ورود أنباء عن حدوث إصابات جراء ذلك.
ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رجالا ملثمين، أغلقوا صباح اليوم، مخارج عدد من الأحياء المشمولة بالدعوة للإضراب، وحاولوا منع سكانها من التوجه إلى أعمالهم.
سوريا تعلن سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا في هجوم إسرائيلي على دمشق
قال الجيش السوري إن 13 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم، بينما أصيب 28 شخصا آخر، في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق، ومناطق في محيطها فجر الأحد.
وقال مسؤولون إن مبنى في حي كفر سوسة تعرّض للقصف، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وعسكري واحد.
وتضم هذه المنطقة المكتظة بالسكان مجمعا أمنيا شديد الحراسة.
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجوم، حسبما طلبت وكالة رويترز للأنباء.
ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف في سوريا ذات صلة بإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، لكنها نادرا ما تقرّ بالقيام بتلك الهجمات.
للمزيد
قتلى ومصابون في "هجوم صاروخي إسرائيلي" على دمشق