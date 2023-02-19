هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب سلطنة عُمان، والبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.14 مليار دولار لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه (نحو 1.14 مليار دولار أمريكي)، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك في بيان منشور عبر صفحته الرسمية على شبكة الانترنت، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13.5 مليار جنيه تُستحق بعد ثلاثة أشهر، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21.5 مليار جنيه، تُستحق بعد تسعة شهور.

واستبق البنك المركزي المصري، خطوة طرح أذون الخزانة الجديدة، برفع سعر الفائدة على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات الحكومية، لمستوى قياسي، خلال جلسة نظر عطاءات عُقِدَت نهاية الأسبوع الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام واحد، لتصبح 22.273% بعد أن كانت 22.100% خلال أخر عطاء.

وتُستخدم سندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية، كأحد أدوات الدين، التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حدوث تراجع طفيف في الدين الخارجي للبلاد، ليسجل 154.980 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 155.708 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران 2022، وذلك بتراجع قدره نحو 728 مليون دولار.