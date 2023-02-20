حماس تندد بـ"رضوخ" السلطة الفلسطينية لضغوط واشنطن، وبكين تستنكر التصريحات الأمريكية عن نية صينية محتملة لتسليح روسيا

نددت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس، اليوم الاثنين، بما سمته "رضوخ" السلطة الفلسطينية للضغوط الأمريكية، في ما يتعلق بعدم المضي قدما على طريق طرح مشروع قرار، للتصويت اليوم في مجلس الأمن الدولي، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية لـ "بي بي سي"، إن السلطة الفلسطينية وافقت على عدم المضي قدما على طريق إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي، كان منتظرا عصر اليوم الاثنين، بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

وقالت حماس في بيان "ندين ونستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأمريكية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، ونعتبر ذلك سلوكا خارجا عن الاجماع الوطني".

وكانت الإمارات، المُمثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن، قد وزعت يوم الأربعاء الماضي على الدول الأعضاء في المجلس، مشروع القرار الذي تمت صياغته بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني. ولكنها أرسلت أمس الأحد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، مذكرة قالت فيها إنها لن تدعو للتصويت عليه اليوم، وأنها تعكف على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على مجلس الأمن الموافقة عليه بالإجماع، وذلك "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف"، مشيرة إلى أنه "سيُستقي الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".