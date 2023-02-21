مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب في أوكرانيا الصين تحذر من خروج الأمور عن السيطرة وتدعو إلى الحوار، وفيضانات البرازيل تقتل 40 شخصا

بوتسوانا تفقد في خمس سنوات ثلث رصيدها من وحيد القرن
قفزت في بوتسوانا معدلات الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن.
وبحسب وزارة السياحة في بوتسوانا، فإن 138 من وحيد القرن قد لقوا حتفهم خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من انخفاض تلك النسبة بشكل حاد في العام الماضي.
وتعود تلك الزيادة بحسب الوزارة إلى استمرار الطلب الدولي على وحيد القرن، خاصة في شرق آسيا، حيث تدخل في إعداد أدوية تقليدية. ونزوح عصابات الصيد الجائر من دول جنوب إفريقيا الأخرى.
ويخشى نشطاء الحفاظ على البيئة من انقراض حيوان الكركدن في بوتسوانا، إذ كان لديها في عام 2019 400 من وحيد القرن.
زلزال سوريا و تركيا: خالة الرضيعة السورية الناجية تكفلها بعد وفاة والديها وإخوتها
ReutersCopyright: Reuters
بعد خروجها على قيد الحياة من تحت الأنقاض ووفاة أسرتها بالكامل، عثرت رضيعة سورية على أهل يكفلونها، فقد وجدتها عمتها وزوج عمتها.
أنقذت الفتاة التي لم تحمل اسما عند ولادتها، من تحت أنقاض مبنى منهار في شمال سوريا عقب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر.
وماتت والدتها بعد ولادتها كما مات كل أفراد أسرتها.
في البداية كان اسمها آية، لأن المسعفين اعتبروا نجاتها معجزة.
لكنها اليوم تحمل اسم أمها عفراء.
وعفرا وجه لن ينسى فقد شوهدت مغطاة بالغبار وهي تُخرج من تحت الأنقاض وكان لايزال الحبل السري يربطها بأمها بعد ساعات من ولادتها.
ReutersCopyright: Reuters
عاجلفلاديمير بوتين يبدأ خطابه أمام الجمعية الفيدرالية ويقول "الناتو" توسع على حدودنا وهناك مئات القواعد بالقرب من حودنا
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، وتناول فيه أهم تطورات "العملية العسكرية الروسية الخاصة" وما نتج عنها من تحولات اقتصادية وسياسية في العالم.
ويمكن تلخيص ما اقله بوتين في النقاط التالية:
الدول الغربية دربت ضباطًا من الكتائب الأوكرانية وزودتهم بالأسلحة، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتفاوضت كييف مع الغرب بشأن توريد الأسلحة. ونتذكر محاولات كييف الحصول على أسلحة نووية.
روسيا ليست في حالة حرب مع الشعب الأوكراني الذي أصبح رهينة لواشنطن.
أنفق الغرب 150 مليار دولار على المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
الولايات المتحدة رصعت الكوكب بالقواعد العسكرية، لا يوجد بلد آخر في العالم لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج .
موسكو منفتحة على الحوار البناء مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمني مشترك لسنوات عديدة، وتحدثت عن الحل السلمي، لكن الغرب استخدم أسلوب الخداع في دونباس وفي سوريا وغيرها.
لم تحل كييف مشاكل دونباس، وارتكبت اغتيالات سياسية وسخرت من رجال الدين.
فيضانات البرازيل تقتل 40 شخصا ولولا دا سيلفا يتعهد بالبدء في إعادة الإعمار
تفقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المناطق المنكوبة في ولاية ساو باولو حيث شهدت فيضانات وانهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة وأدت إلى مقتل 40 شخصا.
وتعهد الرئيس بإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن.
وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي مدينة ساو سيباستياو العاصمة الاقتصادية للبلاد، دمر انجراف التربة وانهيارها المنازل وتكبدت هذه المدينة معظم الخسائر في الأرواح وفي المنشآت. وحذّرت السلطات من ارتفاع عدد القتلى إذ إنّ 40 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وأظهرت لقطات من المنطقة، أحياء بأكملها قد غمرتها المياه، ومنازل دمّرتها الانهيارات الأرضية، وطرقاً سريعة مقطوعة بالأتربة والسيول والوحل، وسيارات محطمة سقطت عليها أشجار وأعمدة كهرباء.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في خمس مدن ساحلية، إذ اجتاحت الانهيارات الأرضية شبكات الطرق الرئيسية فيها، ممّا جعل الوصول إليها صعباً للغاية.
الحرب في أوكرانيا: بوتين وبايدن يتحدثان في ذكرى الحرب الأولى والصين تحذر من خروج الأمور عن السيطرة
مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب في أوكرانيا، يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا اليوم يركز فيه على "العملية العسكرية في أوكرانيا"، وكان من المفترض أن يُلقي بوتين الخطاب في ديسمبر/كانون الأول، لكنه تأجل إلى العام الجديد ربما ليتزامن مع الذكرى.
ويعتقد أن بوتين سيسعى من خلال كلمته إلى تصوير الحرب على أنها حرب وجود وتعيد إلى العالم توازنه وتبعده عن أحادية القطب وهيمنة واشنطن على العالم.
ويتزامن خطاب بوتين مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابا يشرح فيه رؤيته للصراع ويسعى من خلاله إلى تصوير الحرب على أنها حرب بين الاستبداد والديموقراطية.
واعتبرت الصين أن ما يجري في أوكرانيا خطير جدا وقد يخرج الأمور عن السيطرة وناشد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ بعض الدول بالتوقف عن إشعال النار.
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بوتسوانا تفقد في خمس سنوات ثلث رصيدها من وحيد القرن
قفزت في بوتسوانا معدلات الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن.
وبحسب وزارة السياحة في بوتسوانا، فإن 138 من وحيد القرن قد لقوا حتفهم خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من انخفاض تلك النسبة بشكل حاد في العام الماضي.
وتعود تلك الزيادة بحسب الوزارة إلى استمرار الطلب الدولي على وحيد القرن، خاصة في شرق آسيا، حيث تدخل في إعداد أدوية تقليدية. ونزوح عصابات الصيد الجائر من دول جنوب إفريقيا الأخرى.
ويخشى نشطاء الحفاظ على البيئة من انقراض حيوان الكركدن في بوتسوانا، إذ كان لديها في عام 2019 400 من وحيد القرن.
زلزال سوريا و تركيا: خالة الرضيعة السورية الناجية تكفلها بعد وفاة والديها وإخوتها
بعد خروجها على قيد الحياة من تحت الأنقاض ووفاة أسرتها بالكامل، عثرت رضيعة سورية على أهل يكفلونها، فقد وجدتها عمتها وزوج عمتها.
أنقذت الفتاة التي لم تحمل اسما عند ولادتها، من تحت أنقاض مبنى منهار في شمال سوريا عقب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر.
وماتت والدتها بعد ولادتها كما مات كل أفراد أسرتها.
في البداية كان اسمها آية، لأن المسعفين اعتبروا نجاتها معجزة.
لكنها اليوم تحمل اسم أمها عفراء.
وعفرا وجه لن ينسى فقد شوهدت مغطاة بالغبار وهي تُخرج من تحت الأنقاض وكان لايزال الحبل السري يربطها بأمها بعد ساعات من ولادتها.
عاجلفلاديمير بوتين يبدأ خطابه أمام الجمعية الفيدرالية ويقول "الناتو" توسع على حدودنا وهناك مئات القواعد بالقرب من حودنا
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، وتناول فيه أهم تطورات "العملية العسكرية الروسية الخاصة" وما نتج عنها من تحولات اقتصادية وسياسية في العالم.
ويمكن تلخيص ما اقله بوتين في النقاط التالية:
فيضانات البرازيل تقتل 40 شخصا ولولا دا سيلفا يتعهد بالبدء في إعادة الإعمار
تفقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المناطق المنكوبة في ولاية ساو باولو حيث شهدت فيضانات وانهيارات أرضية سببتها الأمطار الغزيرة وأدت إلى مقتل 40 شخصا.
وتعهد الرئيس بإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن.
وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي مدينة ساو سيباستياو العاصمة الاقتصادية للبلاد، دمر انجراف التربة وانهيارها المنازل وتكبدت هذه المدينة معظم الخسائر في الأرواح وفي المنشآت. وحذّرت السلطات من ارتفاع عدد القتلى إذ إنّ 40 شخصاً آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وأظهرت لقطات من المنطقة، أحياء بأكملها قد غمرتها المياه، ومنازل دمّرتها الانهيارات الأرضية، وطرقاً سريعة مقطوعة بالأتربة والسيول والوحل، وسيارات محطمة سقطت عليها أشجار وأعمدة كهرباء.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في خمس مدن ساحلية، إذ اجتاحت الانهيارات الأرضية شبكات الطرق الرئيسية فيها، ممّا جعل الوصول إليها صعباً للغاية.
الحرب في أوكرانيا: بوتين وبايدن يتحدثان في ذكرى الحرب الأولى والصين تحذر من خروج الأمور عن السيطرة
مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب في أوكرانيا، يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا اليوم يركز فيه على "العملية العسكرية في أوكرانيا"، وكان من المفترض أن يُلقي بوتين الخطاب في ديسمبر/كانون الأول، لكنه تأجل إلى العام الجديد ربما ليتزامن مع الذكرى.
ويعتقد أن بوتين سيسعى من خلال كلمته إلى تصوير الحرب على أنها حرب وجود وتعيد إلى العالم توازنه وتبعده عن أحادية القطب وهيمنة واشنطن على العالم.
ويتزامن خطاب بوتين مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابا يشرح فيه رؤيته للصراع ويسعى من خلاله إلى تصوير الحرب على أنها حرب بين الاستبداد والديموقراطية.
واعتبرت الصين أن ما يجري في أوكرانيا خطير جدا وقد يخرج الأمور عن السيطرة وناشد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ بعض الدول بالتوقف عن إشعال النار.