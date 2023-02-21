مع اقتراب الذكرى السنوية للحرب في أوكرانيا الصين تحذر من خروج الأمور عن السيطرة وتدعو إلى الحوار، وفيضانات البرازيل تقتل 40 شخصا

قفزت في بوتسوانا معدلات الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن.

وبحسب وزارة السياحة في بوتسوانا، فإن 138 من وحيد القرن قد لقوا حتفهم خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من انخفاض تلك النسبة بشكل حاد في العام الماضي.

وتعود تلك الزيادة بحسب الوزارة إلى استمرار الطلب الدولي على وحيد القرن، خاصة في شرق آسيا، حيث تدخل في إعداد أدوية تقليدية. ونزوح عصابات الصيد الجائر من دول جنوب إفريقيا الأخرى.

ويخشى نشطاء الحفاظ على البيئة من انقراض حيوان الكركدن في بوتسوانا، إذ كان لديها في عام 2019 400 من وحيد القرن.