الاتحاد الأوروبي "يتابع بقلق" التطورات الأخيرة في تونس
أعرب
الاتحاد الأوروبي في بيان عن قلقة بشأن التطورات الأخيرة في تونس.
قال
بيان
الاتحاد الاوروبي ''نتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس،
الجارة القريبة لنا، والتي تربطنا بها شراكة عميقة واستراتيجية.
وأضاف
البيان ''كشريك طويل الأمد، نحن أيضا قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع
الاقتصادي، على وجه
وجه الخصوص، والأثر الاجتماعي الذي قد يسببه ذلك".
وأكد
البيان أيضا على ضرورة أن "تعمل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في تونس
معا في مشروع مشترك وشامل للبلاد".
وأشار نص البيان أن مفوض السياسات الخارجية على اتصال بزملائه الأوروبيين لمناقشة ملف
تونس في الاجتماع المقبل الذي من المقرر أن يعقد في ماس/ آذار.
وندد عدد من الجمعيات والحقوقيين بما وصفوه "خطاب كراهية" و"عنصرية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وجاء هذا البيان على خلفية اجتماع مجلس الأمن بتونس برئاسة الرئيس قيس سعيد،
طالب خلاله باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن توافد أعداد
كبيرة من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء وشدد حسب بيان للرئاسة على وضع حد لهذه الظاهرة.
مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة نابلس
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من أربعين شخص برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات المستمرة في مدينة نابلس.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات من الجيش
الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس صباح اليوم.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد تمكنت
إسرائيل من تصفية اثنين من عناصر مجموعة عرين الأسود بينما كانت تحاصر منزلًا يتحصن به مجموعة من الشبان داخل البلدة القديمة في
المدينة.
وقالت المجموعة في بيان لها إن مقاتليها يخوضون اشباكا مسلحاً مع القوات الإسرائيلية داخل البلدة القديمة٬ ودعت في البيان الى النفير العام.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة
فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وهدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية منزلًا قيد
الإنشاء في بلدة الولجة قضاء مدينة بيت لحم.
وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين
اعتدوا على ممتلكات فلسطينيين في بلدة بيت اكسا شمالي مدينة القدس، فجر اليوم٬
وكتبوا عبارات عنصرية على جدران أحد المنازل.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس ووصفهبـ"الإرهاب المنظم" الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية.
وطالب الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع
إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الفلسطينيين٬ على حد تعبيره.
وزير الخارجية الصيني يلتقي نظيرة الروسي خلال زيارة رسمية إلى موسكو
عقد وزير الخارجية
الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، الذي وصل موسكو
في زيارة رسمية.
وقال وانغ يي
"بفضل جهود" الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والروسي، فلاديمير بوتين،
تتطور العلاقة بين البلدين "بطريقة ديناميكية للغاية".
من جهته قال وزير
الخارجية الروسي "روسيا والصين مصممتان وملتزمتان بعالم متعدد الأقطاب دون
هيمنة".
وكان وانغ يي التقي
البارحة، سكرتير مجلس الأمن القومي في روسيا، نيكولاي باتروشيف.
ومن المرجح أن يلتقي كبير
الدبلوماسيين الصينيين، الذي تأتي زيارته بعد عام تقريبا من غزو روسيا لأوكرانيا، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتُتهم بكين بإرسال
تقنية مزدوجة الاستخدام لدعم المجهود الحربي لروسيا، في الوقت الذي تحاول فيه اشنطن ممارسة المزيد من الضغط على
روسيا لوقف الحرب بعقوبات جديدة.
ورد المسؤولان الصيني
والروسي بأن بلاديهما "تعارضان كل أشكال البلطجة من جانب واحد".
وقال وانغ يي قبيل لقاء
لافروف إنه سيعمل على "تعزيز وتعميق" العلاقات بين موسكو وبكين ويتوقع
التوصل إلى اتفاقات جديدة اليوم.
وتشير التكهنات إلى أن
هذه الزيارة تمهد لخطط جارية لزيارة مرتقبة للزعيم الصيني شي لروسيا في الأشهر
المقبلة.
الرئيس الأمريكي يختم زيارته لبولندا بلقاء مع قادة "بوخارست التسعة"
لايزال يتعين على الرئيس الأمريكي حضورَِ اجتماع رئيسي آخر قبل ساعات من مغادرته بولندا التي وصل إليها الإثنين ومنها قام بزياته المفاجئة إلى أوكرانيا.
وبحسب جدول الأعمال، من المفترض أن يجلس جو بايدن في آخر يوم له في العاصمة وراسو مع قادة مجموعة "بوخارست التسعة"، وهي مجموعة تضم تسع دول بوسط وشرق أوروبا تمثل معا الجناح الشرقي لحلف الناتو العسكري.
وينظر إلى " بوخارست التسعة" المكونة من كل من رومانيا، سلوفاكيا، بلغاريا، التشيك، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا بالإضافة إلى بولندا على أنها أكبر مساند لأوكرانيا في عملية تزويدها بالمساعدات العسكرية المقدمة من الغرب.
وبحسب تقارير فإن الاجتماع بين قادتها وبايدن والذي سيعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء، سيركز على سبل تعزيز الدفاع بين الحلفاء على الصعيد الإقليمي وضمان جسر المساعدات ووصول المزيد منها.
يذكر أن الدول التسع كانت خلال سنوات حقبة الحرب الباردة، التي ترمز لحالة الصراع والتنافس التي نشأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة وما عرف آنذاك بـ "الاتحاد السوفيتي"، منضوية تحت عباءة أو جزءا من جمهورية روسيا الاتحادية التي كانت تقود الاتحاد المذكور.
وقد تخلصت كلها من التبعية الروسية، وصارت حاليا جزءا من حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو)، بل إنها لعبت دورا بارزا في التحالف ضد موسكو، وتنتقد تدخلها عسكريا في أوكرانيا منذ أن بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2014 بضم شبه جزيرة القرم .
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الاتحاد الأوروبي "يتابع بقلق" التطورات الأخيرة في تونس
أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن قلقة بشأن التطورات الأخيرة في تونس.
قال بيان الاتحاد الاوروبي ''نتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، الجارة القريبة لنا، والتي تربطنا بها شراكة عميقة واستراتيجية.
وأضاف البيان ''كشريك طويل الأمد، نحن أيضا قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، على وجه وجه الخصوص، والأثر الاجتماعي الذي قد يسببه ذلك".
وأكد البيان أيضا على ضرورة أن "تعمل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في تونس معا في مشروع مشترك وشامل للبلاد".
وأشار نص البيان أن مفوض السياسات الخارجية على اتصال بزملائه الأوروبيين لمناقشة ملف تونس في الاجتماع المقبل الذي من المقرر أن يعقد في ماس/ آذار.
وندد عدد من الجمعيات والحقوقيين بما وصفوه "خطاب كراهية" و"عنصرية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وجاء هذا البيان على خلفية اجتماع مجلس الأمن بتونس برئاسة الرئيس قيس سعيد، طالب خلاله باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء وشدد حسب بيان للرئاسة على وضع حد لهذه الظاهرة.
مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة نابلس
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من أربعين شخص برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات المستمرة في مدينة نابلس.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس صباح اليوم.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فقد تمكنت إسرائيل من تصفية اثنين من عناصر مجموعة عرين الأسود بينما كانت تحاصر منزلًا يتحصن به مجموعة من الشبان داخل البلدة القديمة في المدينة.
وقالت المجموعة في بيان لها إن مقاتليها يخوضون اشباكا مسلحاً مع القوات الإسرائيلية داخل البلدة القديمة٬ ودعت في البيان الى النفير العام.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وهدمت الآليات العسكرية الإسرائيلية منزلًا قيد الإنشاء في بلدة الولجة قضاء مدينة بيت لحم.
وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين اعتدوا على ممتلكات فلسطينيين في بلدة بيت اكسا شمالي مدينة القدس، فجر اليوم٬ وكتبوا عبارات عنصرية على جدران أحد المنازل.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس ووصفهبـ"الإرهاب المنظم" الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية.
وطالب الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الفلسطينيين٬ على حد تعبيره.
وزير الخارجية الصيني يلتقي نظيرة الروسي خلال زيارة رسمية إلى موسكو
عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي، الذي وصل موسكو في زيارة رسمية.
وقال وانغ يي "بفضل جهود" الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والروسي، فلاديمير بوتين، تتطور العلاقة بين البلدين "بطريقة ديناميكية للغاية".
من جهته قال وزير الخارجية الروسي "روسيا والصين مصممتان وملتزمتان بعالم متعدد الأقطاب دون هيمنة".
وكان وانغ يي التقي البارحة، سكرتير مجلس الأمن القومي في روسيا، نيكولاي باتروشيف.
ومن المرجح أن يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين، الذي تأتي زيارته بعد عام تقريبا من غزو روسيا لأوكرانيا، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتُتهم بكين بإرسال تقنية مزدوجة الاستخدام لدعم المجهود الحربي لروسيا، في الوقت الذي تحاول فيه اشنطن ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف الحرب بعقوبات جديدة.
ورد المسؤولان الصيني والروسي بأن بلاديهما "تعارضان كل أشكال البلطجة من جانب واحد".
وقال وانغ يي قبيل لقاء لافروف إنه سيعمل على "تعزيز وتعميق" العلاقات بين موسكو وبكين ويتوقع التوصل إلى اتفاقات جديدة اليوم.
وتشير التكهنات إلى أن هذه الزيارة تمهد لخطط جارية لزيارة مرتقبة للزعيم الصيني شي لروسيا في الأشهر المقبلة.
الرئيس الأمريكي يختم زيارته لبولندا بلقاء مع قادة "بوخارست التسعة"
لايزال يتعين على الرئيس الأمريكي حضورَِ اجتماع رئيسي آخر قبل ساعات من مغادرته بولندا التي وصل إليها الإثنين ومنها قام بزياته المفاجئة إلى أوكرانيا.
وبحسب جدول الأعمال، من المفترض أن يجلس جو بايدن في آخر يوم له في العاصمة وراسو مع قادة مجموعة "بوخارست التسعة"، وهي مجموعة تضم تسع دول بوسط وشرق أوروبا تمثل معا الجناح الشرقي لحلف الناتو العسكري.
وينظر إلى " بوخارست التسعة" المكونة من كل من رومانيا، سلوفاكيا، بلغاريا، التشيك، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا بالإضافة إلى بولندا على أنها أكبر مساند لأوكرانيا في عملية تزويدها بالمساعدات العسكرية المقدمة من الغرب.
وبحسب تقارير فإن الاجتماع بين قادتها وبايدن والذي سيعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء، سيركز على سبل تعزيز الدفاع بين الحلفاء على الصعيد الإقليمي وضمان جسر المساعدات ووصول المزيد منها.
يذكر أن الدول التسع كانت خلال سنوات حقبة الحرب الباردة، التي ترمز لحالة الصراع والتنافس التي نشأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة وما عرف آنذاك بـ "الاتحاد السوفيتي"، منضوية تحت عباءة أو جزءا من جمهورية روسيا الاتحادية التي كانت تقود الاتحاد المذكور.
وقد تخلصت كلها من التبعية الروسية، وصارت حاليا جزءا من حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو)، بل إنها لعبت دورا بارزا في التحالف ضد موسكو، وتنتقد تدخلها عسكريا في أوكرانيا منذ أن بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2014 بضم شبه جزيرة القرم .