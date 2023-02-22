أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن قلقة بشأن التطورات الأخيرة في تونس.

قال بيان الاتحاد الاوروبي ''نتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، الجارة القريبة لنا، والتي تربطنا بها شراكة عميقة واستراتيجية.

وأضاف البيان ''كشريك طويل الأمد، نحن أيضا قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، على وجه وجه الخصوص، والأثر الاجتماعي الذي قد يسببه ذلك".

وأكد البيان أيضا على ضرورة أن "تعمل القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في تونس معا في مشروع مشترك وشامل للبلاد".

وأشار نص البيان أن مفوض السياسات الخارجية على اتصال بزملائه الأوروبيين لمناقشة ملف تونس في الاجتماع المقبل الذي من المقرر أن يعقد في ماس/ آذار.

وندد عدد من الجمعيات والحقوقيين بما وصفوه "خطاب كراهية" و"عنصرية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء هذا البيان على خلفية اجتماع مجلس الأمن بتونس برئاسة الرئيس قيس سعيد، طالب خلاله باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء وشدد حسب بيان للرئاسة على وضع حد لهذه الظاهرة.