الإضراب الشامل في الضفة الغربية وغزة حدادا على الضحايا، وزلزال بقوة 7.2 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

تحطمت صباح اليوم طائرة عسكرية روسية من طراز سو 25، وقتل الطيار الذي كان على متنها بحسب السلطات في مقاطعة بيلورود.
وكانت الطائرة بحسب وزارة الدفاع الروسية، في طريق عودتها إلى قاعدة الطائرات في المقاطعة بعد الانتهاء من مهمة قتالية، وتشير التحقيقات الأولية إلى عطل فني أدى إلى الحادث.
ReutersCopyright: Reuters
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: منسق الأمم المتحدة في غزة اليوم
وصل صباح اليوم الخميس إلى قطاع غزة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عبر معبر بيت حانون - إيرز وسط حالة من التصعيد الحاد بين الفلسطينيين والإسرائيلين في كل من الضفة الغربية والقطاع.
وعلمت بي بي سي من مصادر خاصة أن المنسق الأممي سيلتقي بقادة حركة حماس في غزة في إطار جهوده منذ أيام في محاولة للتوصل إلى تهدئة والحيلولة دون انزلاق الأمور إلى تصعيد واسع أو الدخول في حرب جديدة، خاصة قبيل شهر رمضان.
ومن المقرر أيضا أن يعقد وينسلاند سلسلة لقاءات مختلفة مع مسؤولين محليين ودوليين لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
الضفة الغربية تعلن الإضراب الشامل حدادا على ضحايا اقتحام الجيش الإٍسرائيلي لنابلس أمس
دعت الفصائل الفلسطينية إلى الإضراب الشامل في عدة مدن في الضفة الغربية، حدادا على أرواح الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي أمس في مدينة نابلس.
وشمل الإضراب قطاع غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية. حدادا على أرواح من وُصفوا بـ(شهداء مجزرة نابلس).
وقررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب حماية دولية، بحسب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
وأضاف الشيخ أن القيادة ستدرس اتخاذ خطوات على المستويات كافة، ردا على الأحداث في مدينة نابلس.
ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في المناطق الفلسطينية بما فيها الحدود مع قطاع غزة وفي إسرائيل تحسباً لمزيد من التوتر عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس ومقتل 11 فلسطينياً يوم أمس، وإصابة 100 من الفلسطينيين حالة عدد كبير منهم حرجة.
كما أغار الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق قذائف صاروخية تجاه منطقة غلاف غزة في الجانب الاسرائيلي، أسقطت منظومة القبة الحديدية خمسا منها وأصيب سبعة اشخاص بالهلع ولم تقع اضرار مادية.
زلزال يضرب طاجكستان على الحدود مع الصين بقوة 7.2 درجة
ضرب زلزال قوته 7.2 درجة طاجيكستان فجر اليوم على عمق 10 كم، بحسب مركز الزلازل الصيني.
وكان مركز الزلزال في غورنو-باداخشان على الحدود مع أفغانستان، وعلى بعد حوالي 82 كم من الحدود الصينية، وشعر به سكان بعض المناطق في شينغيانغ في غرب الصين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في إمدادات الطاقة والاتصالات في المنطقة.
وأوقفت إدارة السكك الحديدية في شينغيانغ حركة القطارات العاملة في المنطقة تفاديا لأي مخاطر محتملة، وأظهرت كاميرات المراقبة السلطات المحلية تتأكد من سلامة الجسور والأنفاق وأجهزة الإشارة.
وبعد 20 دقيقة على الزلزال وقعت في المنطقة هزات ارتدادية قوية.
ويقطن منطقة غورنو-باداخشان عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير وتقع فيها بحيرة ساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع في 1911، وهي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان.
ويخشى من انهيار سد طبيعي في المنطقة، لما قد يسببه من أضرار كبيرة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها
تحطمت صباح اليوم طائرة عسكرية روسية من طراز سو 25، وقتل الطيار الذي كان على متنها بحسب السلطات في مقاطعة بيلورود.
وكانت الطائرة بحسب وزارة الدفاع الروسية، في طريق عودتها إلى قاعدة الطائرات في المقاطعة بعد الانتهاء من مهمة قتالية، وتشير التحقيقات الأولية إلى عطل فني أدى إلى الحادث.
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: منسق الأمم المتحدة في غزة اليوم
وصل صباح اليوم الخميس إلى قطاع غزة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عبر معبر بيت حانون - إيرز وسط حالة من التصعيد الحاد بين الفلسطينيين والإسرائيلين في كل من الضفة الغربية والقطاع.
وعلمت بي بي سي من مصادر خاصة أن المنسق الأممي سيلتقي بقادة حركة حماس في غزة في إطار جهوده منذ أيام في محاولة للتوصل إلى تهدئة والحيلولة دون انزلاق الأمور إلى تصعيد واسع أو الدخول في حرب جديدة، خاصة قبيل شهر رمضان.
ومن المقرر أيضا أن يعقد وينسلاند سلسلة لقاءات مختلفة مع مسؤولين محليين ودوليين لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
الضفة الغربية تعلن الإضراب الشامل حدادا على ضحايا اقتحام الجيش الإٍسرائيلي لنابلس أمس
دعت الفصائل الفلسطينية إلى الإضراب الشامل في عدة مدن في الضفة الغربية، حدادا على أرواح الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي أمس في مدينة نابلس.
وشمل الإضراب قطاع غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية. حدادا على أرواح من وُصفوا بـ(شهداء مجزرة نابلس).
وقررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب حماية دولية، بحسب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
وأضاف الشيخ أن القيادة ستدرس اتخاذ خطوات على المستويات كافة، ردا على الأحداث في مدينة نابلس.
ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في المناطق الفلسطينية بما فيها الحدود مع قطاع غزة وفي إسرائيل تحسباً لمزيد من التوتر عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس ومقتل 11 فلسطينياً يوم أمس، وإصابة 100 من الفلسطينيين حالة عدد كبير منهم حرجة.
كما أغار الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق قذائف صاروخية تجاه منطقة غلاف غزة في الجانب الاسرائيلي، أسقطت منظومة القبة الحديدية خمسا منها وأصيب سبعة اشخاص بالهلع ولم تقع اضرار مادية.
زلزال يضرب طاجكستان على الحدود مع الصين بقوة 7.2 درجة
ضرب زلزال قوته 7.2 درجة طاجيكستان فجر اليوم على عمق 10 كم، بحسب مركز الزلازل الصيني.
وكان مركز الزلزال في غورنو-باداخشان على الحدود مع أفغانستان، وعلى بعد حوالي 82 كم من الحدود الصينية، وشعر به سكان بعض المناطق في شينغيانغ في غرب الصين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في إمدادات الطاقة والاتصالات في المنطقة.
وأوقفت إدارة السكك الحديدية في شينغيانغ حركة القطارات العاملة في المنطقة تفاديا لأي مخاطر محتملة، وأظهرت كاميرات المراقبة السلطات المحلية تتأكد من سلامة الجسور والأنفاق وأجهزة الإشارة.
وبعد 20 دقيقة على الزلزال وقعت في المنطقة هزات ارتدادية قوية.
ويقطن منطقة غورنو-باداخشان عدد قليل من السكان وتحيط بها جبال بامير وتقع فيها بحيرة ساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع في 1911، وهي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان. ويخشى من انهيار سد طبيعي في المنطقة، لما قد يسببه من أضرار كبيرة.