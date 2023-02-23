الإضراب الشامل في الضفة الغربية وغزة حدادا على الضحايا، وزلزال بقوة 7.2 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

تحطمت صباح اليوم طائرة عسكرية روسية من طراز سو 25، وقتل الطيار الذي كان على متنها بحسب السلطات في مقاطعة بيلورود.

وكانت الطائرة بحسب وزارة الدفاع الروسية، في طريق عودتها إلى قاعدة الطائرات في المقاطعة بعد الانتهاء من مهمة قتالية، وتشير التحقيقات الأولية إلى عطل فني أدى إلى الحادث.