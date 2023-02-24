الحرب في أوكرانيا تدخل عامها الثاني وفي الأفق خطة صينية لحل الأزمة وفي الغرب تعهد بمزيد من السلاح

عاصفة ثلجية غير مسبوقة تهدد ولاية كاليفورنيا الأمريكية
يستعد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية لعاصفة ثلجية نادرة في أجزاء من جنوب الولاية تستمر حتى مساء الغد.
وناشدت السلطات ملايين السكان الاستعداد لبرودة غير معتادة للطقس والثلوج.
ويتوقع خبراء الأرصاد تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق قد يبلغ أكثر من مترين في شرق لوس أنجليس.
ولاتزال كاليفورنيا تتعافى من عاصفة شتوية شديدة أدت إلى إنهاك خدمات الطوارئ في خليج الولاية بالمكالمات المستمرة للإبلاغ عن سقوط أشجاروتقطع أسلاك الكهرباء.
وهذه سابقة لم تشهدها البلاد بحسب خدمة الأرصاد الجوية منذ عام 1989.
غوانتانامو: الإفراج عن شقيقين باكستانيين بعد 20 عاما من الاعتقال
أفرجت الولايات المتحدة عن شقيقين من باكستان كانا محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي منذ ما يقرب من 20 عاما.
ألقي القبض على عبد رباني وشقيقه محمد في مدينة كراتشي الباكستانية في عام 2002، ونقلا إلى غوانتانامو بعد ذلك بعامين.
واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - عبد رباني بإدارة منزل آمن للقاعدة كما اتهم شقيقه بتنظيم السفر والأموال لقادة الجماعة.
ولا يزال 32 شخصًا محتجزين في خليج غوانتانامو، رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يأمل في إغلاقه.
الحرب في أوكرانيا تدخل عامها الثاني وطبول الحرب لاتزال تقرع وسط دعوة صينية للحوار
دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الثاني يوم الجمعة دون وجود نهاية للصراع في الأفق.
الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتعهد بهزيمة الجميع.
الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أن الحوار المباشر مع أوكرانيا هو الطريق الأسلم لحل الأزمة، لكنه في الوقت نفسه لم يعلن التراجع عن الحرب وأعلن عن خطة لنشر صواريخ باليستية جديدة متعددة الرؤوس عابرة للقارات من طراز سمارت هذا العام. كما علق مشاركة روسيا مع الولايات المتحدة في معاهدة ستارت الجديدة، وهي معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية، والحد من الأسلحة النووية، كرد فعل على الإجراءات الغربية ضد بلاده.
واستعد زعماء العالم لفرض عقوبات جديدة على روسيا والدول التي تدعم مجهودها الحربي.
زيلينسكي في رسالة متلفزة يقول "نحن أقوياء. مستعدون لأي شيء. سنهزم الجميع.".
ومع احتدام المعارك على خطوط التماس في شرق أوكرانيا وجنوبها، شدد حلفاء أوكرانيا من موقفهم الداعم لكييف بشكل رمزي وبشكل عملي.
فأضاءت باريس برج إيفل بألوان العلم الأوكراني وفي لندن تجمع الناس وهم يرتدون الأعلام الأوكرانية حاملين لافتة تقول: "إذا كنت تدافع عن الحرية ، فقف مع أوكرانيا". والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بأغلبية كبيرة قرارًا يوم الخميس يطالب روسيا بالانسحاب ووقف القتال.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعد اليوم الجمعة بزعماء مجموعة السبع مع زيلينسكي في الذكرى السنوية وإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا ومن يساندها في الحرب، مع حشد المزيد من السلاح والذخيرة.
الصين في ظل هذا التصعيد دعت إلى الحوار وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الناجع لحل الصراع، فالأزمة يجب ألا تخرج عن نطاق السيطرة.
وفي الذكرى الأولى للحرب دعت الصين في وثيقة من 12 نقطة قدمتها وزارة الخارجية الصينية إلى وقف شامل لإطلاق النار وبدء الحوار.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ "خطاب سلام" في وقت لاحق اليوم ومن المرجح أن يدعو فيه إلى السلام مع تجنب إدانة روسيا.
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عاصفة ثلجية غير مسبوقة تهدد ولاية كاليفورنيا الأمريكية
يستعد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية لعاصفة ثلجية نادرة في أجزاء من جنوب الولاية تستمر حتى مساء الغد.
وناشدت السلطات ملايين السكان الاستعداد لبرودة غير معتادة للطقس والثلوج.
ويتوقع خبراء الأرصاد تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق قد يبلغ أكثر من مترين في شرق لوس أنجليس.
ولاتزال كاليفورنيا تتعافى من عاصفة شتوية شديدة أدت إلى إنهاك خدمات الطوارئ في خليج الولاية بالمكالمات المستمرة للإبلاغ عن سقوط أشجاروتقطع أسلاك الكهرباء.
وهذه سابقة لم تشهدها البلاد بحسب خدمة الأرصاد الجوية منذ عام 1989.
غوانتانامو: الإفراج عن شقيقين باكستانيين بعد 20 عاما من الاعتقال
أفرجت الولايات المتحدة عن شقيقين من باكستان كانا محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي منذ ما يقرب من 20 عاما.
ألقي القبض على عبد رباني وشقيقه محمد في مدينة كراتشي الباكستانية في عام 2002، ونقلا إلى غوانتانامو بعد ذلك بعامين.
واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - عبد رباني بإدارة منزل آمن للقاعدة كما اتهم شقيقه بتنظيم السفر والأموال لقادة الجماعة.
ولا يزال 32 شخصًا محتجزين في خليج غوانتانامو، رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يأمل في إغلاقه.
الحرب في أوكرانيا تدخل عامها الثاني وطبول الحرب لاتزال تقرع وسط دعوة صينية للحوار
دخلت الحرب في أوكرانيا عامها الثاني يوم الجمعة دون وجود نهاية للصراع في الأفق.
الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتعهد بهزيمة الجميع.
الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أن الحوار المباشر مع أوكرانيا هو الطريق الأسلم لحل الأزمة، لكنه في الوقت نفسه لم يعلن التراجع عن الحرب وأعلن عن خطة لنشر صواريخ باليستية جديدة متعددة الرؤوس عابرة للقارات من طراز سمارت هذا العام. كما علق مشاركة روسيا مع الولايات المتحدة في معاهدة ستارت الجديدة، وهي معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية، والحد من الأسلحة النووية، كرد فعل على الإجراءات الغربية ضد بلاده.
واستعد زعماء العالم لفرض عقوبات جديدة على روسيا والدول التي تدعم مجهودها الحربي.
زيلينسكي في رسالة متلفزة يقول "نحن أقوياء. مستعدون لأي شيء. سنهزم الجميع.".
ومع احتدام المعارك على خطوط التماس في شرق أوكرانيا وجنوبها، شدد حلفاء أوكرانيا من موقفهم الداعم لكييف بشكل رمزي وبشكل عملي. فأضاءت باريس برج إيفل بألوان العلم الأوكراني وفي لندن تجمع الناس وهم يرتدون الأعلام الأوكرانية حاملين لافتة تقول: "إذا كنت تدافع عن الحرية ، فقف مع أوكرانيا". والجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بأغلبية كبيرة قرارًا يوم الخميس يطالب روسيا بالانسحاب ووقف القتال.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعد اليوم الجمعة بزعماء مجموعة السبع مع زيلينسكي في الذكرى السنوية وإعلان عقوبات جديدة ضد روسيا ومن يساندها في الحرب، مع حشد المزيد من السلاح والذخيرة.
الصين في ظل هذا التصعيد دعت إلى الحوار وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الناجع لحل الصراع، فالأزمة يجب ألا تخرج عن نطاق السيطرة. وفي الذكرى الأولى للحرب دعت الصين في وثيقة من 12 نقطة قدمتها وزارة الخارجية الصينية إلى وقف شامل لإطلاق النار وبدء الحوار.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ "خطاب سلام" في وقت لاحق اليوم ومن المرجح أن يدعو فيه إلى السلام مع تجنب إدانة روسيا.