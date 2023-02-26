اجتماع في العقبة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والصحة السودانية تحذر من انتشار حمى الضنك في الخرطوم

الانتخابات في نيجيريا: ترقب قبل ساعات من إعلان النتائج الأولية للسباق الرئاسي
من
المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في نيجيريا في وقت لاحق يوم
الأحد.
يأتي
هذا على الرغم من أنه لا يزال من المقرر إجراء بعض عمليات التصويت في بعض المناطق.
وشكا
مسؤولو اللجنة الانتخابية من انعدام الأمن ما أدى إلى تأجيل الاقتراع في مناطق ولاية بايلسا.
ووردت
تقارير عن وقوع أعمال عنف متفرقة في أماكن أخرى بما في ذلك ولايات دلتا وكاتسينا
وبورنو.
واصطف
بعض الناخبين حتى وقت متأخر من الليل للإدلاء بأصواتهم بعد ساعات من الموعد المقرر
لإغلاق مراكز الاقتراع.
وبدأت
عمليات فرز الأصوات بعد الانتهاء الرسمي للاقتراع يوم السبت.
وشهدت
الانتخابات سباقًا محموما بين 3 مرشحين يحاولون خلافة الرئيس محمد بخاري، الذي
استقال بعد أن قضى فترتين رئاسيتين متتاليتين.
وخلال
هذه الجولة من الانتخابات واجه أبو بكر أتيكو من حزب الشعب الديمقراطي، بولا
تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وبيتر أوبي من حزب العمال.
وينتمى
تينوبو وأتيكو للحزبين الرئيسيين فى البلاد وهما سياسيان مخضرمان ، لكنهما تنافسا
مع بيتر أوبي – وهو حاكم سابق لولاية أنامبرا.
واستخدم أوبي وسائل التواصل الاجتماعي
لجذب دعم الشباب ويعتقد أن حظوظه كبيره في الفوز.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حمى الضنك: رصد العديد من الإصابات في العاصمة السودانية الخرطوم
انتشر مرض حمي الضنك في مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم
وذلك للمرة الأولي.
وتشير تقديرات وزارة الصحة السودانية الي أن المرض ينتشر بصورة كبيرة
في مدينة امدرمان خاصة في الاطراف الغربية منها.
وقالت إن المرض تسبب في حالات وفيات في بعض مناطق العاصمة.
وتعزو ظهور المرض الي انتشار البعوض الناقل له في ظل توالده
المستمر وعدم مكافحته من قبل السلطات.
ونادرا ما تشهد الخرطوم حالات الإصابة بهذا النوع من الحمي وإن ظلت
موجودة في مناطق أخري من البلاد.
وحمي الضنك نوع من الحمي ينقل بواسطة البعوض وقد تؤدي الاعراض الي
الموت في حال تفاقم الوضع الصحي للمريض.
هذا وستعقد السلطات الصحية مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم بمشاركة ممثلين عن
منظمة الصحة العالمية للحديث أكثر عن الحالات والتحديات التي تواجه مكافحة الناقل.
غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا يودي بحياة ما لا يقل عن 40 شخصا
غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا ما أودى بحياة العشرات.
وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه تم انتشال ما لا يقل عن 40 جثة من بينها جثث عثر عليها على شواطئ قريبة من مدينة كروتوني.
وقالت السلطات إنها تواصل عمليات البحث والإنقاذ في البر والبحر.
اجتماع العقبة: الأردن يستضيف مباحثات فلسطينية إسرائيلية بمشاركة مصر والولايات المتحدة
يستضيف الأردن، اليوم الأحد،
اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا سياسيا أمنيا في العقبة لمناقشة الأوضاع في الأراضي
الفلسطينية، بمشاركة إقليمية ودولية.
وقال مصدر رسمي أردني لبي بي سي إن الاجتماع الذي يحضره
ممثلون من مصر والولايات المتحدة، يأتي بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في سياق الجهود
المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة
وصولاً إلى انخراط سياسي أشمل بين الجانبين.
وأضاف المصدر أن الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المكثفة
التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات
الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجيردوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى
التوصل لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيعقد في العقبة الأول من نوعه
بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.
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الانتخابات في نيجيريا: ترقب قبل ساعات من إعلان النتائج الأولية للسباق الرئاسي
من المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في نيجيريا في وقت لاحق يوم الأحد.
يأتي هذا على الرغم من أنه لا يزال من المقرر إجراء بعض عمليات التصويت في بعض المناطق.
وشكا مسؤولو اللجنة الانتخابية من انعدام الأمن ما أدى إلى تأجيل الاقتراع في مناطق ولاية بايلسا.
ووردت تقارير عن وقوع أعمال عنف متفرقة في أماكن أخرى بما في ذلك ولايات دلتا وكاتسينا وبورنو.
واصطف بعض الناخبين حتى وقت متأخر من الليل للإدلاء بأصواتهم بعد ساعات من الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع.
وبدأت عمليات فرز الأصوات بعد الانتهاء الرسمي للاقتراع يوم السبت.
وشهدت الانتخابات سباقًا محموما بين 3 مرشحين يحاولون خلافة الرئيس محمد بخاري، الذي استقال بعد أن قضى فترتين رئاسيتين متتاليتين.
وخلال هذه الجولة من الانتخابات واجه أبو بكر أتيكو من حزب الشعب الديمقراطي، بولا تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وبيتر أوبي من حزب العمال.
وينتمى تينوبو وأتيكو للحزبين الرئيسيين فى البلاد وهما سياسيان مخضرمان ، لكنهما تنافسا مع بيتر أوبي – وهو حاكم سابق لولاية أنامبرا.
واستخدم أوبي وسائل التواصل الاجتماعي لجذب دعم الشباب ويعتقد أن حظوظه كبيره في الفوز.
حمى الضنك: رصد العديد من الإصابات في العاصمة السودانية الخرطوم
انتشر مرض حمي الضنك في مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم وذلك للمرة الأولي.
وتشير تقديرات وزارة الصحة السودانية الي أن المرض ينتشر بصورة كبيرة في مدينة امدرمان خاصة في الاطراف الغربية منها.
وقالت إن المرض تسبب في حالات وفيات في بعض مناطق العاصمة.
وتعزو ظهور المرض الي انتشار البعوض الناقل له في ظل توالده المستمر وعدم مكافحته من قبل السلطات.
ونادرا ما تشهد الخرطوم حالات الإصابة بهذا النوع من الحمي وإن ظلت موجودة في مناطق أخري من البلاد.
وحمي الضنك نوع من الحمي ينقل بواسطة البعوض وقد تؤدي الاعراض الي الموت في حال تفاقم الوضع الصحي للمريض.
هذا وستعقد السلطات الصحية مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية للحديث أكثر عن الحالات والتحديات التي تواجه مكافحة الناقل.
غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا يودي بحياة ما لا يقل عن 40 شخصا
غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا ما أودى بحياة العشرات.
وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه تم انتشال ما لا يقل عن 40 جثة من بينها جثث عثر عليها على شواطئ قريبة من مدينة كروتوني.
وقالت السلطات إنها تواصل عمليات البحث والإنقاذ في البر والبحر.
اجتماع العقبة: الأردن يستضيف مباحثات فلسطينية إسرائيلية بمشاركة مصر والولايات المتحدة
يستضيف الأردن، اليوم الأحد، اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا سياسيا أمنيا في العقبة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة إقليمية ودولية.
وقال مصدر رسمي أردني لبي بي سي إن الاجتماع الذي يحضره ممثلون من مصر والولايات المتحدة، يأتي بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات بناء ثقة وصولاً إلى انخراط سياسي أشمل بين الجانبين.
وأضاف المصدر أن الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجيردوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى التوصل لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
ويعد هذا الاجتماع الذي سيعقد في العقبة الأول من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.