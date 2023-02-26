اجتماع في العقبة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والصحة السودانية تحذر من انتشار حمى الضنك في الخرطوم

من المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في نيجيريا في وقت لاحق يوم الأحد.

يأتي هذا على الرغم من أنه لا يزال من المقرر إجراء بعض عمليات التصويت في بعض المناطق.

وشكا مسؤولو اللجنة الانتخابية من انعدام الأمن ما أدى إلى تأجيل الاقتراع في مناطق ولاية بايلسا.

ووردت تقارير عن وقوع أعمال عنف متفرقة في أماكن أخرى بما في ذلك ولايات دلتا وكاتسينا وبورنو.

واصطف بعض الناخبين حتى وقت متأخر من الليل للإدلاء بأصواتهم بعد ساعات من الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع.

وبدأت عمليات فرز الأصوات بعد الانتهاء الرسمي للاقتراع يوم السبت.

وشهدت الانتخابات سباقًا محموما بين 3 مرشحين يحاولون خلافة الرئيس محمد بخاري، الذي استقال بعد أن قضى فترتين رئاسيتين متتاليتين.

وخلال هذه الجولة من الانتخابات واجه أبو بكر أتيكو من حزب الشعب الديمقراطي، بولا تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، وبيتر أوبي من حزب العمال.

وينتمى تينوبو وأتيكو للحزبين الرئيسيين فى البلاد وهما سياسيان مخضرمان ، لكنهما تنافسا مع بيتر أوبي – وهو حاكم سابق لولاية أنامبرا.

واستخدم أوبي وسائل التواصل الاجتماعي لجذب دعم الشباب ويعتقد أن حظوظه كبيره في الفوز.