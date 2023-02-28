حزب العمل الإسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو بـ"التساهل مع الإرهاب اليهودي"، وتحقيق فرنسي في مزاعم وقوع جريمة اغتصاب في منزل أشرف حكيمي

منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية إلى الإفصاح عن عدد السجناء في البلاد
طالبت
تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية، الحكومة المصرية بالإفصاح عن عدد المحتجزين
والسجناء في البلاد، معتبرة غياب الشفافية بشأن تلك الأرقام عائقا أمام المجتمع
المدني لتقييم فعالية النظام الجنائي في مصر ورصد ظروف المحتجزين.
وأضافت المنظمات في تقرير نشرته منظمة هيومن
رايتس ووتش الثلاثاء أن آخر تقرير سنوي عن عدد السجناء أصدرته مصلحة السجون
المصرية كان في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ عام 2013 احتجزت السلطات عشرات الآلاف
من المعارضين ما تسبب في اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، "التي هي أصلا غير
إنسانية" بحسب التقرير.
ورفض
مسؤولون مصريون، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة الإجابة على
أسئلة الصحفيين عن أعداد السجناء في البلاد، بحسب التقرير.
ودعت المنظمات التسع الحكومة المصرية لإنشاء
قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين وتوضح مكان ذويهم ومتى
ينتقلون ووضعهم الصحي والقانوني. وتقول المنظمات إنها أرسلت كتابا بأسئلة مفصلة عن
أعداد السجناء في مصر الشهر الماضي إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام المصري
لكنها لم تتلق ردا.
ودائما ما تنفي الحكومة المصرية ارتكابها انتهاكات لحقوق
الإنسان. ووصفت في مرات سابقة تقارير
المنظمة الحقوقية الدولية بأنها مُسيسة، ولا تستند إلى معلومات صحيحة. وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بلجنة العفو الرئاسي في أبريل/
نيسان الماضي، وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة
قضايا، بينهم معارضون بارزون.
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منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية إلى الإفصاح عن عدد السجناء في البلاد
طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية، الحكومة المصرية بالإفصاح عن عدد المحتجزين والسجناء في البلاد، معتبرة غياب الشفافية بشأن تلك الأرقام عائقا أمام المجتمع المدني لتقييم فعالية النظام الجنائي في مصر ورصد ظروف المحتجزين.
وأضافت المنظمات في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن آخر تقرير سنوي عن عدد السجناء أصدرته مصلحة السجون المصرية كان في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ عام 2013 احتجزت السلطات عشرات الآلاف من المعارضين ما تسبب في اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، "التي هي أصلا غير إنسانية" بحسب التقرير.
ورفض مسؤولون مصريون، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة الإجابة على أسئلة الصحفيين عن أعداد السجناء في البلاد، بحسب التقرير.
ودعت المنظمات التسع الحكومة المصرية لإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين وتوضح مكان ذويهم ومتى ينتقلون ووضعهم الصحي والقانوني. وتقول المنظمات إنها أرسلت كتابا بأسئلة مفصلة عن أعداد السجناء في مصر الشهر الماضي إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام المصري لكنها لم تتلق ردا.
ودائما ما تنفي الحكومة المصرية ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ووصفت في مرات سابقة تقارير المنظمة الحقوقية الدولية بأنها مُسيسة، ولا تستند إلى معلومات صحيحة. وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بلجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي، وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.
أفغانستان تحت حكم طالبان: الإعلان عن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية
أعلنت حركة طالبان إنها قتلت قياديا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية كانت تتهمه بالوقوف وراء عدة هجمات ضربت العاصمة الأفغانية كابل في الفترة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم نظام طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن القوات الأمنية قتلت مساء أمس قاري فاتح، مسؤول الاستخبارات والعمليات فيتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.
وقال مجاهد " (فاتح)كان مسؤولاً بشكل مباشر عن العمليات التي نُفّذت في كابول أخيراً، خصوصاً على البعثات الدبلوماسية والمساجد وغيرها من الأهداف".
وقُتل قاري فاتح، الذي لم تُعرف جنسيته على الفور، مع عضو آخر في تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان في شارع خير خانا في كابول، وفقاً للمصدر ذاته.
ونشر مسؤولون في طالبان صوراً على تويتر للجثّتين
وتسيطر طالبان على أفغانستان منذ نحو عام ونصف العام لكنها تواجه تحديات أمنية تتجسد في هجمات يشنها تنظيم الدولة.
حزب العمل الإسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو بالتساهل مع "الإرهاب الإسرائيلي اليهودي"
اتهم حزب العمل الإسرائيلي المعارض الحكومة اليمينية بأنها لا تتخذ موقفا صارما تجاه ما وصفته بـ"الإرهاب اليهودي الإسرائيلي"
وجاءت تصريحات زعيمة الحزب، ميراف ميخائيلي، في مقابلة مع بي بي سي بعد يومين من قيام مستوطنين بإضرام النيران في ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية.
وأسفرت أعمال العنف بين المستوطنين والفلسطينيين عن مقتل فلسطيني وإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية.
وكانت ليلة أمس قد شهدت مظاهرات في عدة مدن إسرائيلية للتنديد بأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون.
وقالت زعيمة حزب العمل إن أعمال العنف الأخيرة تظهر الحاجة إلى حل سلمي سياسي للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
أشرف حكيمي: السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا في جريمة اغتصاب يُزعم أنها جرت في منزل النجم المغربي
تفيد التقارير الواردة من فرنسا بأن سلطات التحقيق في ضاحية قريبة من باريس فتحت تحقيقا في قضية اغتصاب ورد فيها اسم نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب.
وقالت وكالة فرانس برس إن مكتب المدعي العام في نانتير رفض الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".
وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.