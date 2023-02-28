حزب العمل الإسرائيلي يتهم حكومة نتنياهو بـ"التساهل مع الإرهاب اليهودي"، وتحقيق فرنسي في مزاعم وقوع جريمة اغتصاب في منزل أشرف حكيمي

طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية ودولية، الحكومة المصرية بالإفصاح عن عدد المحتجزين والسجناء في البلاد، معتبرة غياب الشفافية بشأن تلك الأرقام عائقا أمام المجتمع المدني لتقييم فعالية النظام الجنائي في مصر ورصد ظروف المحتجزين.

وأضافت المنظمات في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن آخر تقرير سنوي عن عدد السجناء أصدرته مصلحة السجون المصرية كان في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ عام 2013 احتجزت السلطات عشرات الآلاف من المعارضين ما تسبب في اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، "التي هي أصلا غير إنسانية" بحسب التقرير.

ورفض مسؤولون مصريون، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة الإجابة على أسئلة الصحفيين عن أعداد السجناء في البلاد، بحسب التقرير.

ودعت المنظمات التسع الحكومة المصرية لإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة لعائلات المحتجزين وتوضح مكان ذويهم ومتى ينتقلون ووضعهم الصحي والقانوني. وتقول المنظمات إنها أرسلت كتابا بأسئلة مفصلة عن أعداد السجناء في مصر الشهر الماضي إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام المصري لكنها لم تتلق ردا.

ودائما ما تنفي الحكومة المصرية ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان. ووصفت في مرات سابقة تقارير المنظمة الحقوقية الدولية بأنها مُسيسة، ولا تستند إلى معلومات صحيحة. وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العمل بلجنة العفو الرئاسي في أبريل/ نيسان الماضي، وساهمت اللجنة في الإفراج عن مئات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بينهم معارضون بارزون.