إيران بأمكانها "تصنيع قنبلة انشطارية في غضون 12 يوما"، وفي مصر إحالة 3 صحفيات للمحاكمة بتهمة الإساءة لبعض النواب

قالت وكالة الأنباء الحكومية في الصومال إن عشرة، على الأقل، من مقاتلي حركة الشباب قتلوا في عملية أمنية في منطقة حيران في وسط البلاد.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة من كبار قادة الحركة لقوا حتفهم في الاشتباك، الذي وقع أمس الثلاثاء، وشاركت فيه وكالة المخابرات الوطنية وقوات دولية.

وخسرت حركة الشباب مساحات شاسعة من الأراضي، خلال الأشهر الأخيرة، في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي بالتعان مع الاتحاد الأفريقي والقوات الأمريكية والميليشيات العشائرية، غير أن الحركة لا تزال تشن هجماتها في العاصمة مقديشو وبعض دول الجوار.