إيران بأمكانها "تصنيع قنبلة انشطارية في غضون 12 يوما"، وفي مصر إحالة 3 صحفيات للمحاكمة بتهمة الإساءة لبعض النواب

الشباب الصومالية: مقتل 3 من كبار قادة الحركة في عملية للجيش الصومالي وسط البلاد
قالت وكالة الأنباء الحكومية
في الصومال إن عشرة، على الأقل، من مقاتلي حركة الشباب قتلوا
في عملية أمنية في منطقة حيران في وسط البلاد.
وأضافت الوكالة أن ثلاثة من كبار قادة الحركة لقوا حتفهم في الاشتباك، الذي وقع أمس الثلاثاء، وشاركت فيه وكالة
المخابرات الوطنية وقوات دولية.
وخسرت حركة الشباب مساحات
شاسعة من الأراضي، خلال الأشهر الأخيرة، في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي بالتعان
مع الاتحاد الأفريقي والقوات الأمريكية والميليشيات العشائرية، غير أن الحركة لا تزال تشن هجماتها في العاصمة مقديشو وبعض دول الجوار.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
لبنان من اليوم يبدأ بتسعير السلع بالدولار
تبدأ المحال التجارية "السوبر ماركت" في لبنان تسعير السلع بالدولار.
وبجسب وزير الاقتصاد اللبناني، فإن التسعير الجديد بالدولار سيخلق مزيدا من الشفافية للمستهلك.
ويأتي هذا الإجراء عقب رفع سعر الدولار الجمركي إلى 45.000 ليرة ليتماشى مع سعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان.
وكان لبنان يحتسب السعر على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
ويشمل القرار المواد المستوردة كافة، باستثناء المواد المعفية من الجمارك بما فيها المواد الغذائية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أنطونيو غوتيريش في أول زيارة إلى بغداد منذ 6 سنوات
يجري أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في بغداد محادثات مع المسؤولين العراقيين، يتجه بعدها إلى إقليم كردستان العراق ليجري محادثات مع المسؤولين الأكراد.
وتعتبر زيارة غوتيريش إلى العراق هي الأولى منذ ست سنوات، وتتزامن مع مرور 20 عاماً على الحرب التي شنها تحالف الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003، وأدت إلى سقوط حكم الرئيس العراقي صدام حسين.
وأعلن غوتيريش خلال مؤتمر صحافي من مطار بغداد عند وصوله أمس أنّ الزيارة هي إعلان تضامن مع الشعب والمؤسّسات الديموقراطية في العراق، ويعني إعلان التضامن هذا إلى أن الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً في دعم مؤسّسات البلاد.
ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش في وقت لاحق اليوم مع ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشباب، ويزور قبل التوجه إلى إربيل مخيّماً للنازحين في شمال العراق.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الاتفاق النووي: إيران تقترب من "تصنيع قنبلة نووية خلال 12 يوما"
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن إيران لديها الأمكانية أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يومًا تقريبا، مقارنة مع ما كان عليه الوضع في عام 2015 عقب الاتفاق النووي، إذ كانت حينها تحتاج إلى عام لإنتاج مثل هذه القنبلة.
وجاءت تصريحات كولن كال، وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، وعقب مساءلة نائب جمهوري بسبب سعي إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف أنه يعتقد أن "هناك إمكانية لحل المشكلة دبلوماسيا، وإعادة القيود على البرنامج النووي، فهذا أفضل من الخيارات الأخرى".
إحالة 3 صحفيات في "مدى مصر" للمحاكمة بتهمة الإساءة لبعض النواب
أحالت النيابة في مصر إلى المحاكمة ثلاث صحفيات يعملن في آخر ما تبقى من وسائل الإعلام المستقل في البلاد بحسب مراقبين.
وتعمل الصحفيات الثلاث في الموقع الإلكتروني "مدى مصر" الذي يوصف بالصوت الحر. ووجهت إليهن تهمة الإساءة إلى نواب من حزب "مستقبل وطن" الذي يدعم بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وستعقد الجلسة الأولى في 7 مارس/آذار المقبل.
وقد تواجه الصحفيات الثلاث أحكاما بالسجن تصل إلى عامين وغرامات باهظة، إن أدانتهن المحكمة.
ونشر موقع مدى مصر مقالا شكك فيه في نزاهة بعض النواب واتهمهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
وقدم عدد كبير من نواب البرلمان وقيادات الحزب، وأعضاء في الحزب، بلاغات ضد الصحفيات بعد ورود أسمائهن في كتابة عدد 31 أغسطس/آب الماضي من النشرة الإخبارية للموقع، واحتوى على خبر عن رصد أجهزة رقابية في الدولة لضلوع أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة، قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.
وتضيق السلطات المصرية الخناق على "مدى مصر". فهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالمون لضغوط، وتكافح الصحيفة للحفاظ على رخصة النشر الخاصة بها. وعبرت عن أسفها من التحرك ضد الصحفيات الذي وصفته بأنه قد يكون سالبا للحرية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها.
وقال محامي "مدى مصر" إن محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بدلا من قانون خاص بالصحافة والإعلام وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ.
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الشباب الصومالية: مقتل 3 من كبار قادة الحركة في عملية للجيش الصومالي وسط البلاد
قالت وكالة الأنباء الحكومية في الصومال إن عشرة، على الأقل، من مقاتلي حركة الشباب قتلوا في عملية أمنية في منطقة حيران في وسط البلاد.
وأضافت الوكالة أن ثلاثة من كبار قادة الحركة لقوا حتفهم في الاشتباك، الذي وقع أمس الثلاثاء، وشاركت فيه وكالة المخابرات الوطنية وقوات دولية.
وخسرت حركة الشباب مساحات شاسعة من الأراضي، خلال الأشهر الأخيرة، في عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي بالتعان مع الاتحاد الأفريقي والقوات الأمريكية والميليشيات العشائرية، غير أن الحركة لا تزال تشن هجماتها في العاصمة مقديشو وبعض دول الجوار.
لبنان من اليوم يبدأ بتسعير السلع بالدولار
تبدأ المحال التجارية "السوبر ماركت" في لبنان تسعير السلع بالدولار.
وبجسب وزير الاقتصاد اللبناني، فإن التسعير الجديد بالدولار سيخلق مزيدا من الشفافية للمستهلك.
ويأتي هذا الإجراء عقب رفع سعر الدولار الجمركي إلى 45.000 ليرة ليتماشى مع سعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان.
وكان لبنان يحتسب السعر على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
ويشمل القرار المواد المستوردة كافة، باستثناء المواد المعفية من الجمارك بما فيها المواد الغذائية.
أنطونيو غوتيريش في أول زيارة إلى بغداد منذ 6 سنوات
يجري أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في بغداد محادثات مع المسؤولين العراقيين، يتجه بعدها إلى إقليم كردستان العراق ليجري محادثات مع المسؤولين الأكراد.
وتعتبر زيارة غوتيريش إلى العراق هي الأولى منذ ست سنوات، وتتزامن مع مرور 20 عاماً على الحرب التي شنها تحالف الولايات المتحدة في مارس/آذار 2003، وأدت إلى سقوط حكم الرئيس العراقي صدام حسين.
وأعلن غوتيريش خلال مؤتمر صحافي من مطار بغداد عند وصوله أمس أنّ الزيارة هي إعلان تضامن مع الشعب والمؤسّسات الديموقراطية في العراق، ويعني إعلان التضامن هذا إلى أن الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً في دعم مؤسّسات البلاد.
ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش في وقت لاحق اليوم مع ممثّلين عن منظّمات تدافع عن حقوق المرأة والشباب، ويزور قبل التوجه إلى إربيل مخيّماً للنازحين في شمال العراق.
الاتفاق النووي: إيران تقترب من "تصنيع قنبلة نووية خلال 12 يوما"
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن إيران لديها الأمكانية أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يومًا تقريبا، مقارنة مع ما كان عليه الوضع في عام 2015 عقب الاتفاق النووي، إذ كانت حينها تحتاج إلى عام لإنتاج مثل هذه القنبلة.
وجاءت تصريحات كولن كال، وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، وعقب مساءلة نائب جمهوري بسبب سعي إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف أنه يعتقد أن "هناك إمكانية لحل المشكلة دبلوماسيا، وإعادة القيود على البرنامج النووي، فهذا أفضل من الخيارات الأخرى".
إحالة 3 صحفيات في "مدى مصر" للمحاكمة بتهمة الإساءة لبعض النواب
أحالت النيابة في مصر إلى المحاكمة ثلاث صحفيات يعملن في آخر ما تبقى من وسائل الإعلام المستقل في البلاد بحسب مراقبين.
وتعمل الصحفيات الثلاث في الموقع الإلكتروني "مدى مصر" الذي يوصف بالصوت الحر. ووجهت إليهن تهمة الإساءة إلى نواب من حزب "مستقبل وطن" الذي يدعم بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وستعقد الجلسة الأولى في 7 مارس/آذار المقبل.
وقد تواجه الصحفيات الثلاث أحكاما بالسجن تصل إلى عامين وغرامات باهظة، إن أدانتهن المحكمة.
ونشر موقع مدى مصر مقالا شكك فيه في نزاهة بعض النواب واتهمهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
وقدم عدد كبير من نواب البرلمان وقيادات الحزب، وأعضاء في الحزب، بلاغات ضد الصحفيات بعد ورود أسمائهن في كتابة عدد 31 أغسطس/آب الماضي من النشرة الإخبارية للموقع، واحتوى على خبر عن رصد أجهزة رقابية في الدولة لضلوع أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب -المُقرَّب من السلطة- في مخالفات مالية جسيمة، قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم.
وتضيق السلطات المصرية الخناق على "مدى مصر". فهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالمون لضغوط، وتكافح الصحيفة للحفاظ على رخصة النشر الخاصة بها. وعبرت عن أسفها من التحرك ضد الصحفيات الذي وصفته بأنه قد يكون سالبا للحرية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها.
وقال محامي "مدى مصر" إن محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بدلا من قانون خاص بالصحافة والإعلام وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ.