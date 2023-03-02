الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود المحلي، ورائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمر ستة أشهر

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه لكل من بنزين 80 وبنزين 95، الأكثر استهلاكا في السوق بنسب زيادة تراوحت بين 9 و10.5 في المئة.

وبقي سعر السولار دون تغيير. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من فجر اليوم الخميس.

وتمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه للمتر، بحسب قرار اللجنة.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول المصرية أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قررت أن يصبح:

سعر لتر بنزين "80" 8.75 جنيه

لتر بنزين 92 يباع بـ10.25 جنيه

لتر بنزين 95 يباع بـ11.50 جنيه.

تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وأوضح البيان أن قرار اللجنة جاء في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وهذا سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن إذ وصل معدل التضخم في مصر إلى 26.5 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني وهو الأعلى منذ نحو خمس سنوات.