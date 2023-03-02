الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود المحلي، ورائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمر ستة أشهر

أسعار المحروقات في مصر: زيادة جديدة في سعر الوقود المحلي
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه لكل من بنزين 80 وبنزين 95، الأكثر استهلاكا في السوق بنسب زيادة تراوحت بين 9 و10.5 في المئة.
وبقي سعر السولار دون تغيير.
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من فجر اليوم الخميس.
وتمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه للمتر، بحسب قرار اللجنة.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول المصرية أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قررت أن يصبح:
سعر لتر بنزين "80" 8.75 جنيه
لتر بنزين 92 يباع بـ10.25 جنيه
لتر بنزين 95 يباع بـ11.50 جنيه.
تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وأوضح البيان أن قرار اللجنة جاء في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وهذا سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن إذ وصل معدل التضخم في مصر إلى 26.5 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني وهو الأعلى منذ نحو خمس سنوات.
محطة الفضاء الدولية: رائد فضاء إماراتي يشارك في أطول مهمة له في الفضاء
أطلق اليوم الخميس نحو محطة الفضاء الدولية صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وعلى متنه أربعة روّاد فضاء، هم رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، وروسي وأمريكيان.
وكانت الرحلة مقررة يوم الاثنين لكنها أجلت بسبب مشاكل فنية في نظام الإطلاق. وكررت المحاولة اليوم بعد 72 ساعة من الأولى.
وأطلق الصاروخ الخميس من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في فلوريدا.
ومن المقرر أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل الرواد الأربعة بالمحطة يوم غد الجمعة. وسيمضي الرواد الأربعة، ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.
وسيصبح سلطان النيادي البالغ من العمر 41 عاما، رابع رائد فضاء عربي، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية.
وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا ثلاثة رواد فضاء "روسيان وأمريكي" وصلوا على متن مركبة فضائية روسية من نوع سويوز.
وتعرضت المركبة لحادث تسرب في ديسمبر/كانون الأول، وأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد الفضاء الثلاثة.
وتعد المهمة الحالية أول مهمة طويلة الأمد لرائد من رواد الفضاء العرب. وسيجري الفريق أكثر من 200 تجربة علمية، كما سيعمل على تركيب الألواح الشمسية اللازمة في محطة الفضاء الدولية.
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أسعار المحروقات في مصر: زيادة جديدة في سعر الوقود المحلي
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه لكل من بنزين 80 وبنزين 95، الأكثر استهلاكا في السوق بنسب زيادة تراوحت بين 9 و10.5 في المئة.
وبقي سعر السولار دون تغيير. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من فجر اليوم الخميس.
وتمت زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه للمتر، بحسب قرار اللجنة.
وذكر بيان صادر عن وزارة البترول المصرية أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قررت أن يصبح:
سعر لتر بنزين "80" 8.75 جنيه
لتر بنزين 92 يباع بـ10.25 جنيه
لتر بنزين 95 يباع بـ11.50 جنيه.
تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
وأوضح البيان أن قرار اللجنة جاء في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وهذا سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن إذ وصل معدل التضخم في مصر إلى 26.5 في المئة في شهر يناير/ كانون الثاني وهو الأعلى منذ نحو خمس سنوات.
محطة الفضاء الدولية: رائد فضاء إماراتي يشارك في أطول مهمة له في الفضاء
أطلق اليوم الخميس نحو محطة الفضاء الدولية صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وعلى متنه أربعة روّاد فضاء، هم رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، وروسي وأمريكيان.
وكانت الرحلة مقررة يوم الاثنين لكنها أجلت بسبب مشاكل فنية في نظام الإطلاق. وكررت المحاولة اليوم بعد 72 ساعة من الأولى.
وأطلق الصاروخ الخميس من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في فلوريدا.
ومن المقرر أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل الرواد الأربعة بالمحطة يوم غد الجمعة. وسيمضي الرواد الأربعة، ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية. وسيصبح سلطان النيادي البالغ من العمر 41 عاما، رابع رائد فضاء عربي، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية.
وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا ثلاثة رواد فضاء "روسيان وأمريكي" وصلوا على متن مركبة فضائية روسية من نوع سويوز. وتعرضت المركبة لحادث تسرب في ديسمبر/كانون الأول، وأطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد الفضاء الثلاثة.
وتعد المهمة الحالية أول مهمة طويلة الأمد لرائد من رواد الفضاء العرب. وسيجري الفريق أكثر من 200 تجربة علمية، كما سيعمل على تركيب الألواح الشمسية اللازمة في محطة الفضاء الدولية.