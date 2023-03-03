قوات إسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة في الضفة الغربية، واعتقال قيادي في تونس ضمن حملة على خصوم الرئيس

تحولت ناطحة سحاب في دقائق إلى قطعة من النار بعد اندلاع حريق التهم جميع الطوابق تقريبا.

لاتزال ناطحة السحاب قيد الإنشاء، واندلع الحريق ليلا في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة.

ويقع البناء على الواجهة البحرية للمدينة، وشوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر في طابق في أعلى المبنى.

وكان من الممكن رصد الحريق بسهولة من المرفأ، وتطاير الرماد في الشوارع المجاورة وامتد الحريق خلال ساعة إلى كامل المبنى وانتشر باتجاه الشارع حيث احتشد المئات من السكان لمراقبة الحادث.

ويتألف المبنى من 42 طابقا وشارف على الانتهاء. لكن السقالات التي كان تحيط بالمبنى تحولت إلى قطع من الجمر وتهاوت لوتسع من رقعة الحريق.