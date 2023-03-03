قوات إسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة في الضفة الغربية، واعتقال قيادي في تونس ضمن حملة على خصوم الرئيس

تحولت ناطحة سحاب في دقائق إلى قطعة من النار بعد اندلاع حريق التهم جميع الطوابق تقريبا.
لاتزال ناطحة السحاب قيد الإنشاء، واندلع الحريق ليلا في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة.
ويقع البناء على الواجهة البحرية للمدينة، وشوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر في طابق في أعلى المبنى.
وكان من الممكن رصد الحريق بسهولة من المرفأ، وتطاير الرماد في الشوارع المجاورة وامتد الحريق خلال ساعة إلى كامل المبنى وانتشر باتجاه الشارع حيث احتشد المئات من السكان لمراقبة الحادث.
ويتألف المبنى من 42 طابقا وشارف على الانتهاء. لكن السقالات التي كان تحيط بالمبنى تحولت إلى قطع من الجمر وتهاوت لوتسع من رقعة الحريق.
قيس سعيد: حملة الاعتقالات تصل إلى القيادي في حزب النهضة الحبيب اللوز
اعتقلت وحدة أمنية تونسية القيادي بحركة النهضة والنائب السابق، الحبيب اللوز، بحسب المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني، سمير ديلو.
وذكرت مصادر إعلامية أن إيقاف اللوز جاء بعد اتهامه بقضايا مالية.
وتشهد تونس، منذ الشهر الماضي، حملة اعتقلات تستهدف ناشطين سياسيين ورجال أعمال وقضاة.
وتتهم المعارضة الرئيس، قيس سعيد، بتوظيف القضاء لإسكات خصومه.
ورفضت السلطات التونسية أمس الخميس طلب اتحاد الشغل لتنظيم مظاهرة في العاصمة يم الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.
كما منعت مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول تونس ورحلته على الفور، بحسب مصادر الاتحاد.
وتعاني تونس منذ فترة من أزمات ساسية وحملة اعتقالات ضد نشطاء المعارضة، وأزمات اقتصادية، دفعت كلها مجتمعة آلاف المواطنين إلى الاحتجاج.
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الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة عزون
اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عزون شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الفتى محمد سليم البالغ من العمر 15 عاما، أصيب برصاصة في الظهر، أطلقها عليه جنود اسرائيليون في بلدة عزون، وأصيب فتى آخر بجروح حرجة في الصدر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أعمال عنف اندلعت في بلدة عزون شمال الضفة الغربية عند دخول قواته للمنطقة بعد إطلاق ألعاب نارية على مركبات إسرائيلية كانت تمر بجوار البلدة.
ويفاقم هذا من توتر الأوضاع في المنطقة إذ يتصاعد مستوى العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية.
ويأتي الاقتحام الإسرائيلي وسط تنديد عالمي بأعمال العنف التي تعرضت لها بلدة حوارة الفلسطينية في الفترة الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات على مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.
وأضرم عشرات المستوطنين النار في منازل وسيارات المواطنين من سكان البلدة ورشقوهم بالحجارة طوال الليل.
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حريق هائل في ناطحة سحاب يثير فزع سكان هونغ كونغ
تحولت ناطحة سحاب في دقائق إلى قطعة من النار بعد اندلاع حريق التهم جميع الطوابق تقريبا.
لاتزال ناطحة السحاب قيد الإنشاء، واندلع الحريق ليلا في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة.
ويقع البناء على الواجهة البحرية للمدينة، وشوهدت ألسنة اللهب في بادئ الأمر في طابق في أعلى المبنى.
وكان من الممكن رصد الحريق بسهولة من المرفأ، وتطاير الرماد في الشوارع المجاورة وامتد الحريق خلال ساعة إلى كامل المبنى وانتشر باتجاه الشارع حيث احتشد المئات من السكان لمراقبة الحادث.
ويتألف المبنى من 42 طابقا وشارف على الانتهاء. لكن السقالات التي كان تحيط بالمبنى تحولت إلى قطع من الجمر وتهاوت لوتسع من رقعة الحريق.
قيس سعيد: حملة الاعتقالات تصل إلى القيادي في حزب النهضة الحبيب اللوز
اعتقلت وحدة أمنية تونسية القيادي بحركة النهضة والنائب السابق، الحبيب اللوز، بحسب المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني، سمير ديلو.
وذكرت مصادر إعلامية أن إيقاف اللوز جاء بعد اتهامه بقضايا مالية.
وتشهد تونس، منذ الشهر الماضي، حملة اعتقلات تستهدف ناشطين سياسيين ورجال أعمال وقضاة.
وتتهم المعارضة الرئيس، قيس سعيد، بتوظيف القضاء لإسكات خصومه.
ورفضت السلطات التونسية أمس الخميس طلب اتحاد الشغل لتنظيم مظاهرة في العاصمة يم الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.
كما منعت مسؤولا نقابيا إسبانيا من دخول تونس ورحلته على الفور، بحسب مصادر الاتحاد.
وتعاني تونس منذ فترة من أزمات ساسية وحملة اعتقالات ضد نشطاء المعارضة، وأزمات اقتصادية، دفعت كلها مجتمعة آلاف المواطنين إلى الاحتجاج.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة عزون
اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عزون شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الفتى محمد سليم البالغ من العمر 15 عاما، أصيب برصاصة في الظهر، أطلقها عليه جنود اسرائيليون في بلدة عزون، وأصيب فتى آخر بجروح حرجة في الصدر.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أعمال عنف اندلعت في بلدة عزون شمال الضفة الغربية عند دخول قواته للمنطقة بعد إطلاق ألعاب نارية على مركبات إسرائيلية كانت تمر بجوار البلدة.
ويفاقم هذا من توتر الأوضاع في المنطقة إذ يتصاعد مستوى العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية.
ويأتي الاقتحام الإسرائيلي وسط تنديد عالمي بأعمال العنف التي تعرضت لها بلدة حوارة الفلسطينية في الفترة الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات على مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.
وأضرم عشرات المستوطنين النار في منازل وسيارات المواطنين من سكان البلدة ورشقوهم بالحجارة طوال الليل.