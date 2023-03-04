بدء إجلاء المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات قيس سعيد ضدهم، وفي العراق مذكرة توقيف 4 مسؤولين في الحكومة السابقة

صدور أوامر بالقبض على عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة
أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة فساد مالي.
وبحسب دائرة التحقيقات فقد ظهرت أدلة جديدة تشير إلى ضلوع عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة في جريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة وتسهيل الاستيلاء عليها.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ أوامر قبض وتحر بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، وهذا يشمل وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
مظاهرات تونس: تفاقم التوتر بين الرئيس التونسي والاتحاد العام للشغل ودعوة إلى مزيد من الاحتجاجات
بدأ أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل القديم تجمع حشد عمالي شارك فيه العمال في مختلف القطاعات.
وستنطلق بعد ذلك مسيرة من مقر الاتحاد إلى شارع الحبيب بورقيبة باتجاه مقر الاتحاد الجديد.
وتأتي هذه المسيرة بعد وقفات احتجاجية عديدة انطلقت في الأسبوع الماضي، وشاركت فيها تجمّعات عمالية نظمت مسيرات في عدد من المحافظات وذلك للتعبير عن رفضهم لما وصف باستهداف الاتحاد والحقوق النقابية، عقب منع ترخيص التظاهر.
وتشهد العلاقات بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، والاتحاد العام للشغل توتّرا كبيرا. ونفذت نقابة السكك الحديديّة إضرابا لأربع وعشرين ساعة، بعد فشل اجتماع لها مع الحكومة.
واستنكر بيان لمنظمات عدة، من بينها اتحاد الشغل، ما وصفه بالتحريض على مكوّنات المجتمع المدني، وحمّل النيابة العموميّة مسؤوليّة التصدّي لهذه الهجمات.
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صدور أوامر بالقبض على عدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية السابقة
أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة فساد مالي.
وبحسب دائرة التحقيقات فقد ظهرت أدلة جديدة تشير إلى ضلوع عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة في جريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة وتسهيل الاستيلاء عليها.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ أوامر قبض وتحر بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، وهذا يشمل وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.
مظاهرات تونس: تفاقم التوتر بين الرئيس التونسي والاتحاد العام للشغل ودعوة إلى مزيد من الاحتجاجات
بدأ أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل القديم تجمع حشد عمالي شارك فيه العمال في مختلف القطاعات.
وستنطلق بعد ذلك مسيرة من مقر الاتحاد إلى شارع الحبيب بورقيبة باتجاه مقر الاتحاد الجديد.
وتأتي هذه المسيرة بعد وقفات احتجاجية عديدة انطلقت في الأسبوع الماضي، وشاركت فيها تجمّعات عمالية نظمت مسيرات في عدد من المحافظات وذلك للتعبير عن رفضهم لما وصف باستهداف الاتحاد والحقوق النقابية، عقب منع ترخيص التظاهر.
وتشهد العلاقات بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، والاتحاد العام للشغل توتّرا كبيرا. ونفذت نقابة السكك الحديديّة إضرابا لأربع وعشرين ساعة، بعد فشل اجتماع لها مع الحكومة. واستنكر بيان لمنظمات عدة، من بينها اتحاد الشغل، ما وصفه بالتحريض على مكوّنات المجتمع المدني، وحمّل النيابة العموميّة مسؤوليّة التصدّي لهذه الهجمات.