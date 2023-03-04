بدء إجلاء المهاجرين الأفارقة من تونس بعد تصريحات قيس سعيد ضدهم، وفي العراق مذكرة توقيف 4 مسؤولين في الحكومة السابقة

أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة فساد مالي.

وبحسب دائرة التحقيقات فقد ظهرت أدلة جديدة تشير إلى ضلوع عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة في جريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة وتسهيل الاستيلاء عليها.

وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ أوامر قبض وتحر بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، وهذا يشمل وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.