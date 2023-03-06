خامنئي يصف تسمم طالبات في إيران بـ"جريمة لا تغتفر"، وموريتانيا تعلن فرار أربعة "إرهابيين" من سجن في نواكشوط

مقتل 9 رجال شرطة في تفجير انتحاري استهدف دوريتهم في باكستان
قُتل 9 من رجال الشرطة على الأقل وأصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان.
وأفاد مسؤولون باكستانيون أن الانفجار استهدف دورية للشرطة في إقليم بلوشستان.
ووقع التفجير بينما كانت الفرقة الشرطية عائدة إلى مدينة كويتا عاصمة الإقليم بعد تأمين مهرجان تاريخي في مدينة سيبي.
ووقعت مؤخرا سلسلة هجمات في أنحاء باكستان استهدفت أفراد الأمن.
ومن غير الواضح من يقف وراء الحادث الأخير.
ويقاتل انفصاليون في المنطقة الحكومة منذ عقود.
كما تقول حركة طالبان الباكستانية إنهم نفذوا عددًا من الهجمات المماثلة.
إغلاق المعابر بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بالتزامن مع عيد "المساخر" اليهودي
قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر بين الأراضي الفلسطينية
وإسرائيل بدءاً من مساء اليوم، بالتزامن مع عطلة عيد "المساخر" اليهودي
الذي ينتهي مساء الأربعاء المقبل.
وقال الجيش الإسرائيلي في
بيان له إنه، وبعد تقييم للوضع، تقرر عدم السماح بدخول عمال فلسطينيين وهم حوالي
150 ألف عامل من الضفة الغربية، ونحو 17 ألف عامل من قطاع غزة وذلك ابتداء من مساء
اليوم الاثنين حتى نهاية عطلة العيد عند منتصف ليل الاربعاء على إثر التصعيد
الامني وإمكانية تفجر الاوضاع، وفق البيان.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إن معابر البضائع تبقى مفتوحة خلال فترة
الإغلاق، كما سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، شرط موافقة منسق النشاطات
الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
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زلزال تركيا وسوريا: تواصل أعمال رفع الأنقاض بعد مرور شهر على الكارثة
يصادف اليوم مرور شهر كامل على
الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في شمالي سوريا وجنوبي تركيا في فبراير/ شباط
الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في كلا البلدين.
وفي تركيا، تسبب الزلزال في دمار واسع
في عشر ولايات على الأقل. وبحسب أحدث إحصاءات رسمية تركية، أسفر الزلزال عن مقتل
أكثر من 45 ألف شخص.
وتتواصل أعمال رفع الأنقاض في المناطق
المنكوبة، وتعهد الرئيس التركي بإنشاء صندوق لإعادة إعمار تلك المناطق خلال عام.
وعقب الزلزال، صدرت أوامر بإلقاء
القبض على أكثر من 100 مقاول بتهمة مخالفة قوانين البناء.
EPACopyright: EPA
موريتانيا تعلن فرار أربعة "إرهابيين" من سجن في نواكشوط ومقتل اثنين من عناصر الأمن
أعلنت وزارة الداخلية
الموريتانية فرار 4 من السجناء مساء أمس الأحد من سجن في العاصمة نواكشوط.
وقالت الوزارة في بيان
إن أربعة "إرهابيين" نجحوا في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن
هاجموا الحرس ما
أدى إلى تبادل إطلاق نار قُتل خلاله عنصران من الحرس الوطني وجُرح آخران.
تسمم فتيات في إيران: خامنئي يندد بـ"الجريمة التي لا تغتفر" ويتوعد المنفذين
قال المرشد الأعلى في إيران،
علي خامنئي، إن تعرض مئات الفتيات لحالات تسمم غامضة في البلاد يمثل "جريمة
لا تغتفر"
وتشهد إيران منذ أيام
حالة من الغضب في ظل استمرار التقارير عن تعرض طالبات مدارس لحالات تسمم غريبة، ما
استدعى نقل المئات منهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ونقلت وسائل إعلام
محلية عن خامنئي قوله " على السلطات أن تبذل كل ما بوسعها. هذه جريمة لا
تغتفر. يجب إنزال أشد العقاب بمن يقف وراء الأمر".
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مقتل 9 رجال شرطة في تفجير انتحاري استهدف دوريتهم في باكستان
قُتل 9 من رجال الشرطة على الأقل وأصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان.
وأفاد مسؤولون باكستانيون أن الانفجار استهدف دورية للشرطة في إقليم بلوشستان.
ووقع التفجير بينما كانت الفرقة الشرطية عائدة إلى مدينة كويتا عاصمة الإقليم بعد تأمين مهرجان تاريخي في مدينة سيبي.
ووقعت مؤخرا سلسلة هجمات في أنحاء باكستان استهدفت أفراد الأمن.
ومن غير الواضح من يقف وراء الحادث الأخير.
ويقاتل انفصاليون في المنطقة الحكومة منذ عقود.
كما تقول حركة طالبان الباكستانية إنهم نفذوا عددًا من الهجمات المماثلة.
إغلاق المعابر بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بالتزامن مع عيد "المساخر" اليهودي
قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بدءاً من مساء اليوم، بالتزامن مع عطلة عيد "المساخر" اليهودي الذي ينتهي مساء الأربعاء المقبل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه، وبعد تقييم للوضع، تقرر عدم السماح بدخول عمال فلسطينيين وهم حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية، ونحو 17 ألف عامل من قطاع غزة وذلك ابتداء من مساء اليوم الاثنين حتى نهاية عطلة العيد عند منتصف ليل الاربعاء على إثر التصعيد الامني وإمكانية تفجر الاوضاع، وفق البيان.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إن معابر البضائع تبقى مفتوحة خلال فترة الإغلاق، كما سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، شرط موافقة منسق النشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
زلزال تركيا وسوريا: تواصل أعمال رفع الأنقاض بعد مرور شهر على الكارثة
يصادف اليوم مرور شهر كامل على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في شمالي سوريا وجنوبي تركيا في فبراير/ شباط الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في كلا البلدين.
وفي تركيا، تسبب الزلزال في دمار واسع في عشر ولايات على الأقل. وبحسب أحدث إحصاءات رسمية تركية، أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص.
وتتواصل أعمال رفع الأنقاض في المناطق المنكوبة، وتعهد الرئيس التركي بإنشاء صندوق لإعادة إعمار تلك المناطق خلال عام.
وعقب الزلزال، صدرت أوامر بإلقاء القبض على أكثر من 100 مقاول بتهمة مخالفة قوانين البناء.
موريتانيا تعلن فرار أربعة "إرهابيين" من سجن في نواكشوط ومقتل اثنين من عناصر الأمن
أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية فرار 4 من السجناء مساء أمس الأحد من سجن في العاصمة نواكشوط.
وقالت الوزارة في بيان إن أربعة "إرهابيين" نجحوا في الفرار من سجن نواكشوط المركزي بعد أن هاجموا الحرس ما أدى إلى تبادل إطلاق نار قُتل خلاله عنصران من الحرس الوطني وجُرح آخران.
تسمم فتيات في إيران: خامنئي يندد بـ"الجريمة التي لا تغتفر" ويتوعد المنفذين
قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن تعرض مئات الفتيات لحالات تسمم غامضة في البلاد يمثل "جريمة لا تغتفر"
وتشهد إيران منذ أيام حالة من الغضب في ظل استمرار التقارير عن تعرض طالبات مدارس لحالات تسمم غريبة، ما استدعى نقل المئات منهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خامنئي قوله " على السلطات أن تبذل كل ما بوسعها. هذه جريمة لا تغتفر. يجب إنزال أشد العقاب بمن يقف وراء الأمر".