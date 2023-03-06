خامنئي يصف تسمم طالبات في إيران بـ"جريمة لا تغتفر"، وموريتانيا تعلن فرار أربعة "إرهابيين" من سجن في نواكشوط

قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بدءاً من مساء اليوم، بالتزامن مع عطلة عيد "المساخر" اليهودي الذي ينتهي مساء الأربعاء المقبل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه، وبعد تقييم للوضع، تقرر عدم السماح بدخول عمال فلسطينيين وهم حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية، ونحو 17 ألف عامل من قطاع غزة وذلك ابتداء من مساء اليوم الاثنين حتى نهاية عطلة العيد عند منتصف ليل الاربعاء على إثر التصعيد الامني وإمكانية تفجر الاوضاع، وفق البيان.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إن معابر البضائع تبقى مفتوحة خلال فترة الإغلاق، كما سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والاستثنائية، شرط موافقة منسق النشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.