سوريا تعلن خروج مطار حلب عن الخدمة إثر غارة إسرائيلية، والسلطات البرازيلية تفتح تحقيقا في قضية "المجوهرات السعودية"

مئات الآلاف من العمال والموظفين في فرنسا يضربون عن العمل للاحتجاج على خطة حكومية لرفع سن التقاعد
تشهد فرنسا اليوم إضراب مئات الآلاف
من الموظفين والعمال تنديدا بخطة حكومية لزيادة سن التقاعد.
وتوقفت أغلب القطارات كما أغلقت
العديد من المدارس.
وتأمل نقابات العمال في أن يكون إضراب اليوم هو
الأكبر في ظل توقعات بأن يشارك 1.4 مليون شخص في مظاهرات في باريس ومدن أخرى.
وتحدث أحد زعماء النقابات عن سعيهم
إلى تدمير فرنسا امتثالا لإرداة العمال.
وفشلت 4 إضرابات سابقة في حمل الحكومة
على التراجع عن الخطة التي تهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64
سنة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
السلطات البرازيلية تفتح تحقيقا في قضية "المجوهرات السعودية"
تفيد التقارير الواردة من البرازيل
بأن السلطات قررت فتح تحقيق حول التقارير التي تحدثت عن أن مسؤولين في حكومة
الرئيس السابق، جائير بولسونارو، قد انتهكوا القانون بمحاولة إدخال مجوهرات
قدّمتها السعودية هدية له ولزوجته.
وكانت صحيفة "أو إستادو دي ساو
باولو" أفادت قبل أيام بأن وفدا من حكومة بولسونارو حاول في تشرين
الأول/أكتوبر 2021 أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن
يصرّح عنها للجمارك لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت.
وأضافت أنّ عناصر الجمارك عثروا على
هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه المجوهرات
(عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو،
زوجة الرئيس السابق.
وكان بولسونارو قد نفى السبت أن يكون قد
قام بأيّ عمل "غير قانوني".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ
راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه
السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
مطار حلب: سوريا تعلن خروج الميناء الجوي عن الخدمة إثر غارة إسرائيلية
قالت وزارة الدفاع السورية إن مطار
حلب الدولي خرج عن الخدمة فجر الثلاثاء إثر غارة إسرائيلية ألحقت به أضراراً مادية.
ولم يوضح البيان الصادر عن الجيش
السوري حجم الأضرار التي طالت المطار أو موعد إمكانية عودة تشغيله أو ما إذا كان
الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية.
وقالت وزارة النقل السورية يوم
الثلاثاء إنها قررت تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال.
ويُستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال
طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا منذ الزلزال المدمر الذي ضربها
وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير، ودمر عشرات الأبنية في مدينة حلب
ولم تعلق إسرائيل على الأمر إلا أن
الجيش الإسرائيلي شن هجمات كثيرة ضد أهداف
داخل سوريا في السنوات الأخيرة.
بلدة حوارة: أنباء عن إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون بالضفة الغربية
أصيب خمسة فلسطينيين جراء
اعتداءات من عشرات المستوطنين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، مساء أمس٬ بحسب ما
افاد الهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكرت مصادر محلية
فلسطينية أن عشرات المستوطنين بحماية من الجيش هاجموا محال تجارية ومركبات
للفلسطينيين في حوارة، كما تحدثت تقارير عن رصد الكاميرات جنوداً إسرائيليين وهم يرقصون مع
المستوطنين في بلدة حوارة، احتفالًا بعيد المساخر اليهودي.
ويأتي هذا الاعتداء بعد
أسبوع من هجوم للمستوطنين على البلدة أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة مئات آخرين،
فضلًا عن خسائر كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين من المنازل والمركبات.
وجاء الهجوم انتقاماً لمقتل شقيقين من
المستوطنين على يد فلسطيني قرب حوارة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
مئات الآلاف من العمال والموظفين في فرنسا يضربون عن العمل للاحتجاج على خطة حكومية لرفع سن التقاعد
تشهد فرنسا اليوم إضراب مئات الآلاف من الموظفين والعمال تنديدا بخطة حكومية لزيادة سن التقاعد.
وتوقفت أغلب القطارات كما أغلقت العديد من المدارس.
وتأمل نقابات العمال في أن يكون إضراب اليوم هو الأكبر في ظل توقعات بأن يشارك 1.4 مليون شخص في مظاهرات في باريس ومدن أخرى.
وتحدث أحد زعماء النقابات عن سعيهم إلى تدمير فرنسا امتثالا لإرداة العمال.
وفشلت 4 إضرابات سابقة في حمل الحكومة على التراجع عن الخطة التي تهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة.
السلطات البرازيلية تفتح تحقيقا في قضية "المجوهرات السعودية"
تفيد التقارير الواردة من البرازيل بأن السلطات قررت فتح تحقيق حول التقارير التي تحدثت عن أن مسؤولين في حكومة الرئيس السابق، جائير بولسونارو، قد انتهكوا القانون بمحاولة إدخال مجوهرات قدّمتها السعودية هدية له ولزوجته.
وكانت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" أفادت قبل أيام بأن وفدا من حكومة بولسونارو حاول في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن يصرّح عنها للجمارك لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت.
وأضافت أنّ عناصر الجمارك عثروا على هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق.
وكان بولسونارو قد نفى السبت أن يكون قد قام بأيّ عمل "غير قانوني".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
مطار حلب: سوريا تعلن خروج الميناء الجوي عن الخدمة إثر غارة إسرائيلية
قالت وزارة الدفاع السورية إن مطار حلب الدولي خرج عن الخدمة فجر الثلاثاء إثر غارة إسرائيلية ألحقت به أضراراً مادية.
ولم يوضح البيان الصادر عن الجيش السوري حجم الأضرار التي طالت المطار أو موعد إمكانية عودة تشغيله أو ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية.
وقالت وزارة النقل السورية يوم الثلاثاء إنها قررت تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال.
ويُستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا منذ الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير، ودمر عشرات الأبنية في مدينة حلب
ولم تعلق إسرائيل على الأمر إلا أن الجيش الإسرائيلي شن هجمات كثيرة ضد أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة.
بلدة حوارة: أنباء عن إصابة 5 فلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون بالضفة الغربية
أصيب خمسة فلسطينيين جراء اعتداءات من عشرات المستوطنين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، مساء أمس٬ بحسب ما افاد الهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عشرات المستوطنين بحماية من الجيش هاجموا محال تجارية ومركبات للفلسطينيين في حوارة، كما تحدثت تقارير عن رصد الكاميرات جنوداً إسرائيليين وهم يرقصون مع المستوطنين في بلدة حوارة، احتفالًا بعيد المساخر اليهودي.
ويأتي هذا الاعتداء بعد أسبوع من هجوم للمستوطنين على البلدة أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة مئات آخرين، فضلًا عن خسائر كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين من المنازل والمركبات.
وجاء الهجوم انتقاماً لمقتل شقيقين من المستوطنين على يد فلسطيني قرب حوارة.