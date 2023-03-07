سوريا تعلن خروج مطار حلب عن الخدمة إثر غارة إسرائيلية، والسلطات البرازيلية تفتح تحقيقا في قضية "المجوهرات السعودية"

تفيد التقارير الواردة من البرازيل بأن السلطات قررت فتح تحقيق حول التقارير التي تحدثت عن أن مسؤولين في حكومة الرئيس السابق، جائير بولسونارو، قد انتهكوا القانون بمحاولة إدخال مجوهرات قدّمتها السعودية هدية له ولزوجته.

وكانت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو" أفادت قبل أيام بأن وفدا من حكومة بولسونارو حاول في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن يصرّح عنها للجمارك لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت.

وأضافت أنّ عناصر الجمارك عثروا على هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق.

وكان بولسونارو قد نفى السبت أن يكون قد قام بأيّ عمل "غير قانوني".

وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.