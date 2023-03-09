الجيش الإسرائيلي يقتحم جنوب جنين ويقتل ثلاثة فلسطينيين، وواشنطن ترحل إلى السعودية مهندسا بعد 21 عاما في غوانتانامو دون تهمة

قيس سعيد يقرر حل جميع المجالس البلدية في تونس وإبدالها بنيابات خصوصية تابعة لوزارة الداخليه
أعلن رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إجراءات جديدة عبر أوامر ومراسيم تتعلق بالدعوة لانعقاد مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس الجهات والأقاليم.
وقرر سعيد خلال انعقاد مجلس الوزراء حل جميع المجالس البلدية وإبدالها بنيابات خصوصية تشرف عليها وزارة الداخليه الى جانب تنقيح القانون الانتخابي للبلديات.
ومن المقرر بحسب جدول أعمال هيئة الانتخابات في تونس انعقاد البرلمان الجديد في 12 مارس/ آذار. لكن لم يصدر بعد قرار بانعقاد أولى جلساته.
وتأتي تلك الإجراءات بعد تجميد قيس سعيد في الـ25 من يوليو/تموز 2021 أعمال البرلمان ومن ثم حله.
وتبع ذلك حل الحكومة والقيام باستفتاء شعبي على دستور جديد تلاه انتخابات تشريعية على مرحلتين وفق جدول أعمال معد سلفا من قبل سعيد. كل هذه التطورات أدخلت البلاد في فوضى سياسية لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة شبان فلسطينيين في بلدة جبع
استهدف الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين وأطلق الرصاص عليهم وهم داخل سيارتهم عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت تقارير إعلامية إن قوات اسرائيلية خاصة اقتحمت فجر اليوم جبع وتبعتها قوات عسكرية وأطلقت النار صوب السيارة التي كان في داخلها الشبان سفيان الفاخوري، وأحمد الزعيم، وليث الطبش.
وأضافت المصادر أن قوة من الجيش اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزلا لأكثر من ساعتين، واعتقلت شابا من داخله، كما تم الإبلاغ عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في البلدة.
وانسحبت قوات الجيش بعد الهجوم.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين قبل يومين٬ ويرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الى 78 فلسطينياً بينهم أطفال.
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غوانتانامو: واشنطن ترحل إلى الرياض مهندسا سعوديا بعد 21 عاما من اعتقاله بدون تهمة
رحلت واشنطن إلى الرياض مهندساً سعودياً اعتُقل لمدة 21 عاما في سجن غوانتانامو العسكري بشبهة ضلوعه في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول دون أن توجَّه إليه أيّ تهمة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المفرج عنه هو غسّان عبد الله الشربي البالغ من العمر 48 عاما، وينحدر من مدينة جدة، أوقف في مارس/آذار 2002 في مدينة فيصل آباد في باكستان مع عضو آخر تقول واشنطن إنه في تنظيم القاعدة.
وكان الشربي موضع شبهة لأنّه درس الهندسة في جامعة للملاحة الجوية في ولاية أريزونا كما حضر فصولا دراسية لتعلم الطيران مع اثنين ممن تقول واشنطن إنهم خطفوا الطائرات التي استخدمت في تنفيذ الاعتداءات.
وفي بادئ الأمر كان البنتاغون يعتزم توجيه اتّهامات إليه لكن هذا لم يحدث وبقي الشربي معتقلاً في سجن القاعدة العسكرية في جزيرة كوبا وأطلقت عليه صفة "مقاتل عدو".
وحتّى مطلع العام الماضي كان مصير الشربي في غوانتانامو غير واضح، فلا السلطات الأمريكية وجّهت إليه اتهامات لمحاكمته على أساسها ولا وافقت على إطلاق سراحه أسوة بغيره.
لكنّ مصيره تغيّر في فبراير/شباط 2022 حين أصدرت لجنة في البنتاغون مكلّفة بالنظر في طلبات الإفراج، قراراً أجازت فيه إطلاق سراح الشربي، معلّلة قرارها بأنّ الشربي لم يشغل يوماً مركزاً قيادياً في هرم تنظيم القاعدة، وكان، طوال فترة اعتقاله، ملتزماً بقواعد السجن.
كما علّلت اللّجنة قرارها بأنّ الشربي يعاني من "مشاكل جسدية وعقلية" لم تحدّد طبيعتها.
وفي قرارها قالت اللّجنة إنّ الشربي مؤهّل للانضمام إلى البرنامج الذي تديره السعودية لإعادة تأهيل المتشددين.
ويهدف البرنامج السعودي إلى إقناع المتشددين بالتخلي تدريجيا عن الفكر المتطرّف، مع ضمان بقائهم تحت المراقبة أثناء عودتهم إلى الحياة المدنية.
ومع الإفراج عن الشربي ينخفض عدد نزلاء غوانتانامو إلى 31 معتقلا، من أصل 800 معتقل.
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قيس سعيد يقرر حل جميع المجالس البلدية في تونس وإبدالها بنيابات خصوصية تابعة لوزارة الداخليه
أعلن رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إجراءات جديدة عبر أوامر ومراسيم تتعلق بالدعوة لانعقاد مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس الجهات والأقاليم. وقرر سعيد خلال انعقاد مجلس الوزراء حل جميع المجالس البلدية وإبدالها بنيابات خصوصية تشرف عليها وزارة الداخليه الى جانب تنقيح القانون الانتخابي للبلديات.
ومن المقرر بحسب جدول أعمال هيئة الانتخابات في تونس انعقاد البرلمان الجديد في 12 مارس/ آذار. لكن لم يصدر بعد قرار بانعقاد أولى جلساته.
وتأتي تلك الإجراءات بعد تجميد قيس سعيد في الـ25 من يوليو/تموز 2021 أعمال البرلمان ومن ثم حله.
وتبع ذلك حل الحكومة والقيام باستفتاء شعبي على دستور جديد تلاه انتخابات تشريعية على مرحلتين وفق جدول أعمال معد سلفا من قبل سعيد. كل هذه التطورات أدخلت البلاد في فوضى سياسية لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة شبان فلسطينيين في بلدة جبع
استهدف الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين وأطلق الرصاص عليهم وهم داخل سيارتهم عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت تقارير إعلامية إن قوات اسرائيلية خاصة اقتحمت فجر اليوم جبع وتبعتها قوات عسكرية وأطلقت النار صوب السيارة التي كان في داخلها الشبان سفيان الفاخوري، وأحمد الزعيم، وليث الطبش.
وأضافت المصادر أن قوة من الجيش اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزلا لأكثر من ساعتين، واعتقلت شابا من داخله، كما تم الإبلاغ عن سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في البلدة.
وانسحبت قوات الجيش بعد الهجوم.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين قبل يومين٬ ويرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الى 78 فلسطينياً بينهم أطفال.
غوانتانامو: واشنطن ترحل إلى الرياض مهندسا سعوديا بعد 21 عاما من اعتقاله بدون تهمة
رحلت واشنطن إلى الرياض مهندساً سعودياً اعتُقل لمدة 21 عاما في سجن غوانتانامو العسكري بشبهة ضلوعه في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول دون أن توجَّه إليه أيّ تهمة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المفرج عنه هو غسّان عبد الله الشربي البالغ من العمر 48 عاما، وينحدر من مدينة جدة، أوقف في مارس/آذار 2002 في مدينة فيصل آباد في باكستان مع عضو آخر تقول واشنطن إنه في تنظيم القاعدة.
وكان الشربي موضع شبهة لأنّه درس الهندسة في جامعة للملاحة الجوية في ولاية أريزونا كما حضر فصولا دراسية لتعلم الطيران مع اثنين ممن تقول واشنطن إنهم خطفوا الطائرات التي استخدمت في تنفيذ الاعتداءات.
وفي بادئ الأمر كان البنتاغون يعتزم توجيه اتّهامات إليه لكن هذا لم يحدث وبقي الشربي معتقلاً في سجن القاعدة العسكرية في جزيرة كوبا وأطلقت عليه صفة "مقاتل عدو".
وحتّى مطلع العام الماضي كان مصير الشربي في غوانتانامو غير واضح، فلا السلطات الأمريكية وجّهت إليه اتهامات لمحاكمته على أساسها ولا وافقت على إطلاق سراحه أسوة بغيره.
لكنّ مصيره تغيّر في فبراير/شباط 2022 حين أصدرت لجنة في البنتاغون مكلّفة بالنظر في طلبات الإفراج، قراراً أجازت فيه إطلاق سراح الشربي، معلّلة قرارها بأنّ الشربي لم يشغل يوماً مركزاً قيادياً في هرم تنظيم القاعدة، وكان، طوال فترة اعتقاله، ملتزماً بقواعد السجن.
كما علّلت اللّجنة قرارها بأنّ الشربي يعاني من "مشاكل جسدية وعقلية" لم تحدّد طبيعتها.
وفي قرارها قالت اللّجنة إنّ الشربي مؤهّل للانضمام إلى البرنامج الذي تديره السعودية لإعادة تأهيل المتشددين.
ويهدف البرنامج السعودي إلى إقناع المتشددين بالتخلي تدريجيا عن الفكر المتطرّف، مع ضمان بقائهم تحت المراقبة أثناء عودتهم إلى الحياة المدنية.
ومع الإفراج عن الشربي ينخفض عدد نزلاء غوانتانامو إلى 31 معتقلا، من أصل 800 معتقل.