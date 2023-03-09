الجيش الإسرائيلي يقتحم جنوب جنين ويقتل ثلاثة فلسطينيين، وواشنطن ترحل إلى السعودية مهندسا بعد 21 عاما في غوانتانامو دون تهمة

أعلن رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء إجراءات جديدة عبر أوامر ومراسيم تتعلق بالدعوة لانعقاد مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس الجهات والأقاليم. وقرر سعيد خلال انعقاد مجلس الوزراء حل جميع المجالس البلدية وإبدالها بنيابات خصوصية تشرف عليها وزارة الداخليه الى جانب تنقيح القانون الانتخابي للبلديات.

ومن المقرر بحسب جدول أعمال هيئة الانتخابات في تونس انعقاد البرلمان الجديد في 12 مارس/ آذار. لكن لم يصدر بعد قرار بانعقاد أولى جلساته.

وتأتي تلك الإجراءات بعد تجميد قيس سعيد في الـ25 من يوليو/تموز 2021 أعمال البرلمان ومن ثم حله.

وتبع ذلك حل الحكومة والقيام باستفتاء شعبي على دستور جديد تلاه انتخابات تشريعية على مرحلتين وفق جدول أعمال معد سلفا من قبل سعيد. كل هذه التطورات أدخلت البلاد في فوضى سياسية لا تزال مستمرة حتى اللحظة.