مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم تقرر الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية، وقمة فرنسية بريطانية لأول مرة منذ 2018

البحرين تمنع اثنين من موظفي هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد بحسب المنظمة
ألغت السلطات في البحرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تأشيرتَي دخول كانت قد منحتهما لموظفَيْن من المنظمة، لحضور جلسة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها البحرين يوم غد السبت وتستمر على مدى خمسة أيام.
وأشارت المنظمة إلى أنها تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، مما يتيح لها حضور جمعياته العامة.
وانتقدت المنظمة العنوان الذي اختارته الجمعية العامة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.
فالعنوان هو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، إن هذا الشعار يتعارض بشكل صارخ مع سجل البحرين الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحسب وصفها.
وأكدت أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى وثقت تلك الانتهاكات. ودعت المسؤولة في المنظمة، أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى "الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة عن ضحايا القمع في البحرين.
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الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم غرب رام الله وتعتقل قيادي في حركة حماس وابنه
اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة نعلين غرب رام الله، الليلة الماضية، وداهمت منزل القيادي في حركة حماس، صلاح الخواجا، والد منفذ عملية تل أبيب، معتز الخواجا، واعتقلته هو وأحد أبنائه.
وأخذت قياسات البيت تمهيدا لهدمه.
وقالت مصادر محلية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وأصيب شابان بجروح متفاوتة الخطورة.
وأصيب أمس ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في وسط تل ابيب بجروح بعضها خطيرة، وقتل منفذ العملية برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
بريطانيا وفرنسا: أول قمة بين زعيمي البلدين منذ 2018 وأوكرانيا والهجرة غير الشرعية تتصدران المحادثات
يستقبل اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء محادثات في باريس.
هذه القمة هي الأولى منذ خمس سنوات. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مجموعة من القضايا في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وتسليح أوكرانيا.
فمسألة عبور قوارب المهاجرين في القناة، أثارت جدلا كبيرا بين البلدين. وفاقم من الأزمة سوء العلاقات الدبلوماسية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة خلال أزمة كورونا.
كما اقترح فريق الرئيس ماكرون تعزيز التعاون العسكري عقب الحرب في أوكرانيا. ويقول مسؤولون بريطانيون إنهم ملتزمون بأمن أوروبا من خلال تعزيز حلف شمال الأطلسي وقدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
الحرب في أوكرانيا: مصر تقرر الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية
قررت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية، وأعطت مصر، إشعارا بأنها ستنسحب في نهاية يونيو/ حزيران من معاهدة الحبوب التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ عقود، مؤكدة أنه لن تخسر مصر كثيرا بدون العضوية.
أثار القرار المصري الذعر بين أعضاء الدول الموقعة على الاتفاقية.
فانسحاب مصر من الاتفاقية المتعددة الجنسيات يأتي في وقت يضطرب فيه سوق الحبوب بسبب تبعات الحرب في أوكراينا والمخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
انضمت مصر إلى الاتفاقية في عام 1995، وتعتبر هذه الاتفاقية، الوحيدة عالميا التي تغطي تجارة الحبوب،
ويقول بعض الخبراء بحسب تقارير إعلامية إن اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع لفتح ممرات آمنة لصادرات الحبوب من أوكرانيا، ينتهي العمل به في 17 مارس/آذار، ويتوقع ألا تجدد روسيا العمل به والسماح باستمرار خروج الصادرات من الموانئ الأوكرانية، وقد يكون لهذا القرار علاقة بالحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح في العام الماضي وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مصادر أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
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البحرين تمنع اثنين من موظفي هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد بحسب المنظمة
ألغت السلطات في البحرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تأشيرتَي دخول كانت قد منحتهما لموظفَيْن من المنظمة، لحضور جلسة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها البحرين يوم غد السبت وتستمر على مدى خمسة أيام.
وأشارت المنظمة إلى أنها تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، مما يتيح لها حضور جمعياته العامة.
وانتقدت المنظمة العنوان الذي اختارته الجمعية العامة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.
فالعنوان هو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، إن هذا الشعار يتعارض بشكل صارخ مع سجل البحرين الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحسب وصفها.
وأكدت أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى وثقت تلك الانتهاكات. ودعت المسؤولة في المنظمة، أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى "الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة عن ضحايا القمع في البحرين.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم غرب رام الله وتعتقل قيادي في حركة حماس وابنه
اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة نعلين غرب رام الله، الليلة الماضية، وداهمت منزل القيادي في حركة حماس، صلاح الخواجا، والد منفذ عملية تل أبيب، معتز الخواجا، واعتقلته هو وأحد أبنائه.
وأخذت قياسات البيت تمهيدا لهدمه.
وقالت مصادر محلية فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، وأصيب شابان بجروح متفاوتة الخطورة.
وأصيب أمس ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في وسط تل ابيب بجروح بعضها خطيرة، وقتل منفذ العملية برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية.
بريطانيا وفرنسا: أول قمة بين زعيمي البلدين منذ 2018 وأوكرانيا والهجرة غير الشرعية تتصدران المحادثات
يستقبل اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لإجراء محادثات في باريس.
هذه القمة هي الأولى منذ خمس سنوات. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مجموعة من القضايا في مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وتسليح أوكرانيا.
فمسألة عبور قوارب المهاجرين في القناة، أثارت جدلا كبيرا بين البلدين. وفاقم من الأزمة سوء العلاقات الدبلوماسية بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة خلال أزمة كورونا.
كما اقترح فريق الرئيس ماكرون تعزيز التعاون العسكري عقب الحرب في أوكرانيا. ويقول مسؤولون بريطانيون إنهم ملتزمون بأمن أوروبا من خلال تعزيز حلف شمال الأطلسي وقدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.
الحرب في أوكرانيا: مصر تقرر الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية
قررت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية، وأعطت مصر، إشعارا بأنها ستنسحب في نهاية يونيو/ حزيران من معاهدة الحبوب التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ عقود، مؤكدة أنه لن تخسر مصر كثيرا بدون العضوية.
أثار القرار المصري الذعر بين أعضاء الدول الموقعة على الاتفاقية.
فانسحاب مصر من الاتفاقية المتعددة الجنسيات يأتي في وقت يضطرب فيه سوق الحبوب بسبب تبعات الحرب في أوكراينا والمخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
انضمت مصر إلى الاتفاقية في عام 1995، وتعتبر هذه الاتفاقية، الوحيدة عالميا التي تغطي تجارة الحبوب، ويقول بعض الخبراء بحسب تقارير إعلامية إن اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع لفتح ممرات آمنة لصادرات الحبوب من أوكرانيا، ينتهي العمل به في 17 مارس/آذار، ويتوقع ألا تجدد روسيا العمل به والسماح باستمرار خروج الصادرات من الموانئ الأوكرانية، وقد يكون لهذا القرار علاقة بالحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح في العام الماضي وأجرت الحكومة محادثات مع دول من بينها الهند في مسعى لإيجاد مصادر أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.