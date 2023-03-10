مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم تقرر الانسحاب من اتفاقية الحبوب الدولية، وقمة فرنسية بريطانية لأول مرة منذ 2018

ألغت السلطات في البحرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تأشيرتَي دخول كانت قد منحتهما لموظفَيْن من المنظمة، لحضور جلسة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها البحرين يوم غد السبت وتستمر على مدى خمسة أيام.

وأشارت المنظمة إلى أنها تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، مما يتيح لها حضور جمعياته العامة.

وانتقدت المنظمة العنوان الذي اختارته الجمعية العامة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين.

فالعنوان هو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة، إن هذا الشعار يتعارض بشكل صارخ مع سجل البحرين الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحسب وصفها.

وأكدت أن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى وثقت تلك الانتهاكات. ودعت المسؤولة في المنظمة، أعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى "الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة عن ضحايا القمع في البحرين.