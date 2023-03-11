علقت بي بي سي عمل المذيع الرياضي الشهير غاري لينيكر بسبب تعليق على حسابه في منصة تويتر.

وسيبث اليوم البرنامج التلفزيوني الشهير لكرة القدم في بي بي سي "ماتش أوف ذا دي" أو مباراة اليوم، بدون مذيع وبدون معلقين بسبب تعليق عمل لينيكر والخلاف حول مفهوم الحياد في بي بي سي.

وانسحب المعلقون المنتظمون من البرنامج تضامنا مع مقدمه، غاري لينيكر.

وكان لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق قد نشر على تويتر تعليقات عن قانون الهجرة الجديد وسياسة اللجوء التي تعتزم الحكومة البريطانية، وقال إن سياسة الحكومة سياسة قاسية جدا تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفا في لغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات.

كما قرر بعض اللاعبين الحاليين الامتناع عن إجراء مقابلات مع بي بي سي اليوم السبت للتعليق على مباراة اليوم .

وتقول بي بي سي إنها ستحاول التوصل لاتفاق مع لينيكر بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيه. لكن لينيكر يقول إن قرار التعليق لن يغير من موقفه وسيظل يدافع عمن ليس لديهم صوت.