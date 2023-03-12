الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في نابلس، وأرامكو السعودية تحقق أرباحا قياسية بلغت 161 مليار دولار في 2022

ارتفعت أرباح مجموعة أرامكو النفطية السعودية بنسبة 46 في المئة وسجلت أرقاما قياسية بلغت 161.1 مليار دولار في عام 2022.

وعزي الارتفاع إلى : زيادة أسعار الطاقة والكميات المباعة وتحسن هوامش المنتجات المكررة.

وتأثرت أسعار النفط بشكل كبير في عام 2022 بسبب المخاوف الجيوسياسية من تبعات الحرب في أوكرانيا، لكنها عادت لتسقر قليلا عقب تراجع الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط.

واعتبر رئيس أرامكو السعودية أداء الشركة المالي القياسي مؤشرا إلى أهمية النفط وضرورة التركيز على استراتيجية التوسع في استثمارات الطاقة، لكنه أضاف أن تركيز أرامكو السعودية لا ينصب على التوسع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضًا على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستمرار في تحقيق النجاح مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة النظيفة وخفض الكربون مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا.