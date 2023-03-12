الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في نابلس، وأرامكو السعودية تحقق أرباحا قياسية بلغت 161 مليار دولار في 2022

أرامكو السعودية تحقق أرباحا قياسية بلغت 161 مليار دولار في 2022
ارتفعت أرباح مجموعة أرامكو النفطية السعودية بنسبة 46 في المئة وسجلت أرقاما قياسية بلغت 161.1 مليار دولار في عام 2022.
وعزي الارتفاع إلى : زيادة أسعار الطاقة والكميات المباعة وتحسن هوامش المنتجات المكررة.
وتأثرت أسعار النفط بشكل كبير في عام 2022 بسبب المخاوف الجيوسياسية من تبعات الحرب في أوكرانيا، لكنها عادت لتسقر قليلا عقب تراجع الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية أداء الشركة المالي القياسي مؤشرا إلى أهمية النفط وضرورة التركيز على استراتيجية التوسع في استثمارات الطاقة، لكنه أضاف أن تركيز أرامكو السعودية لا ينصب على التوسع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضًا على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستمرار في تحقيق النجاح مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة النظيفة وخفض الكربون مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا.
ReutersCopyright: Reuters
الضفة الغربية: اشتباكات في نابلس والجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة من الفلسطينيين
استهدف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 4 فلسطينيين كانوا داخل سيارة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. فقتل ثلاثة منهم واعتقل الرابع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الثلاثة برصاص الجيش.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القوات العسكرية الإسرائيلية اشتبكت مع مجموعة من المسلحين عند مفترق بلدة جيت قرب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقتلت ثلاثة مسلحين من مجموعة "عرين الأسود" واعتقلت الشاب الرابع الذي كان مع المجموعة.
ووصف وزير الأمن الإسرائيلي عملية نابلس التي نفذها الجيش اليوم بالحازمة والدقيقة.
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أرامكو السعودية تحقق أرباحا قياسية بلغت 161 مليار دولار في 2022
ارتفعت أرباح مجموعة أرامكو النفطية السعودية بنسبة 46 في المئة وسجلت أرقاما قياسية بلغت 161.1 مليار دولار في عام 2022.
وعزي الارتفاع إلى : زيادة أسعار الطاقة والكميات المباعة وتحسن هوامش المنتجات المكررة.
وتأثرت أسعار النفط بشكل كبير في عام 2022 بسبب المخاوف الجيوسياسية من تبعات الحرب في أوكرانيا، لكنها عادت لتسقر قليلا عقب تراجع الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية أداء الشركة المالي القياسي مؤشرا إلى أهمية النفط وضرورة التركيز على استراتيجية التوسع في استثمارات الطاقة، لكنه أضاف أن تركيز أرامكو السعودية لا ينصب على التوسع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فحسب، بل أيضًا على الاستثمار في تقنيات جديدة للاستمرار في تحقيق النجاح مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة النظيفة وخفض الكربون مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات سواء في أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا.
الضفة الغربية: اشتباكات في نابلس والجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة من الفلسطينيين
استهدف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 4 فلسطينيين كانوا داخل سيارة قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. فقتل ثلاثة منهم واعتقل الرابع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الثلاثة برصاص الجيش.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القوات العسكرية الإسرائيلية اشتبكت مع مجموعة من المسلحين عند مفترق بلدة جيت قرب نابلس شمال الضفة الغربية. وقتلت ثلاثة مسلحين من مجموعة "عرين الأسود" واعتقلت الشاب الرابع الذي كان مع المجموعة. ووصف وزير الأمن الإسرائيلي عملية نابلس التي نفذها الجيش اليوم بالحازمة والدقيقة.