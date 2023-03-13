السلطات العراقية تعلن مقتل 22 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وقناة السويس تسجل رقما تاريخيا

انقلاب ميانمار: معارضون يتهمون الجيش بقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم على دير
قالت إحدى الجماعات العرقية المسلحة التي تقاتل الحكومة العسكرية في
ميانمار إن الجنود قتلوا أكثر من 21 شخصاً كانوا يحتمون في دير.
ويُظهر مقطع فيديو نشرته "قوة الدفاع عن قوميات الكارينية"
جثثاً، بعضها في الجلباب البرتقالي الذي يرتديه الرهبان البوذيون، تعرضوا لما
يبدوا إصابات بطلقات نارية.
ووقعت عمليات القتل في قرية نام نين بولاية شان الجنوبية.
وشهدت المنطقة، التي تقع بين العاصمة نايبيتاوي والحدود مع تايلاند، بعض
أعنف المعارك في الصراع الذي اندلع بعد استيلاء العسكر على السلطة في انقلاب قبل عامين.
الأوسكار: "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" يحصد 7 جوائز من بينها أفضل ممثلة لميشيل يو
حصد
فيلم الخيال العلمي "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" (كل شيء في كل مكان دفعة واحدة) 7 من جوائز الأوسكار من بينها أفضل فيلم.
وفازت
بطلة الفيلم الماليزية ميشيل يو بجائزة أفضل ممثلة لتكون أول ممثلة من أصول آسيوية
تفوز بالجائزة.
ويروي الفيلم الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل
تدعى إفلين، تؤدي دورها ميشيل يو، أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب،
وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.
وحصد
فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، الذي تدور أحداثه في زمن الحرب
العالمية الأولى، 4 جوائز من بينها أفضل فيلم دولي.
ReutersCopyright: Reuters
تنظيم الدولة الإسلامية: السلطات العراقية تعلن مقتل 22 من عناصر التنظيم المتشدد في الأنبار
أُعلنت السلطات العراقية أمس
مقتل 22 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم قياديان في التنظيم المتشدد،
خلال عملية نوعية في الأنبار غربي البلاد.
وقال
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، خلال مؤتمر صحفي
نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بعملية
نوعية في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في الأنبار، وأن العملية تمت على مرحلتين،
الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الارهابيين، والثانية تحرك القطعات بشكل
سري".
وتابع،
"وعند بدء الاشتباك فجر بعض الارهابيين انفسهم، وتم قتل 22 ارهابياً من بينهم
قيادات معروفة اهمهم برزان حسين علي الذي شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب
وروكان حميد علاوي، اضافة الى اسماء اخرى تمت معرفة 14 منهم".
وكان التنظيم المتشدد قد سيطر على مناطق عدة في العراق وسوريا منذ سنوات قبل
أن يخسر أغلب مناطق نفوذه.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
قناة السويس تعلن تسجيل أعلى معدل عبور يومي في تاريخها
أعلنت
هيئة قناة السويس اليوم تسجيل أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، إذ عبرت 107
سفينة من الاتجاهين دون انتظار.
وذكر
بيان للهيئة أن عدد السفن العابرة للقناة يبلغ 56 سفينة من اتجاه الشمال، وعبرت 51
سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.
واعتبر
رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن تلك المؤشرات دليل على نجاح مشروع قناة
السويس الجديدة الذي افتُتح عام 2015، لزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للمجرى
الملاحي، على حد وصفه. وأشار ربيع إلى استكمال
تطوير المجرى الملاحي من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح
بزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.
وكانت
قناة السويس حققت إيرادات تقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022،
كما أعلنت تحقيقها أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير/ كانون الثاني الماضي،
بإجمالي 802 مليون دولار.
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انقلاب ميانمار: معارضون يتهمون الجيش بقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم على دير
قالت إحدى الجماعات العرقية المسلحة التي تقاتل الحكومة العسكرية في ميانمار إن الجنود قتلوا أكثر من 21 شخصاً كانوا يحتمون في دير.
ويُظهر مقطع فيديو نشرته "قوة الدفاع عن قوميات الكارينية" جثثاً، بعضها في الجلباب البرتقالي الذي يرتديه الرهبان البوذيون، تعرضوا لما يبدوا إصابات بطلقات نارية.
ووقعت عمليات القتل في قرية نام نين بولاية شان الجنوبية.
وشهدت المنطقة، التي تقع بين العاصمة نايبيتاوي والحدود مع تايلاند، بعض أعنف المعارك في الصراع الذي اندلع بعد استيلاء العسكر على السلطة في انقلاب قبل عامين.
الأوسكار: "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" يحصد 7 جوائز من بينها أفضل ممثلة لميشيل يو
حصد فيلم الخيال العلمي "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" (كل شيء في كل مكان دفعة واحدة) 7 من جوائز الأوسكار من بينها أفضل فيلم.
وفازت بطلة الفيلم الماليزية ميشيل يو بجائزة أفضل ممثلة لتكون أول ممثلة من أصول آسيوية تفوز بالجائزة.
ويروي الفيلم الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل تدعى إفلين، تؤدي دورها ميشيل يو، أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.
وحصد فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، الذي تدور أحداثه في زمن الحرب العالمية الأولى، 4 جوائز من بينها أفضل فيلم دولي.
تنظيم الدولة الإسلامية: السلطات العراقية تعلن مقتل 22 من عناصر التنظيم المتشدد في الأنبار
أُعلنت السلطات العراقية أمس مقتل 22 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم قياديان في التنظيم المتشدد، خلال عملية نوعية في الأنبار غربي البلاد.
وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بعملية نوعية في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في الأنبار، وأن العملية تمت على مرحلتين، الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الارهابيين، والثانية تحرك القطعات بشكل سري".
وتابع، "وعند بدء الاشتباك فجر بعض الارهابيين انفسهم، وتم قتل 22 ارهابياً من بينهم قيادات معروفة اهمهم برزان حسين علي الذي شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب وروكان حميد علاوي، اضافة الى اسماء اخرى تمت معرفة 14 منهم".
وكان التنظيم المتشدد قد سيطر على مناطق عدة في العراق وسوريا منذ سنوات قبل أن يخسر أغلب مناطق نفوذه.
قناة السويس تعلن تسجيل أعلى معدل عبور يومي في تاريخها
أعلنت هيئة قناة السويس اليوم تسجيل أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، إذ عبرت 107 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.
وذكر بيان للهيئة أن عدد السفن العابرة للقناة يبلغ 56 سفينة من اتجاه الشمال، وعبرت 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.
واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن تلك المؤشرات دليل على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتُتح عام 2015، لزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للمجرى الملاحي، على حد وصفه. وأشار ربيع إلى استكمال تطوير المجرى الملاحي من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.
وكانت قناة السويس حققت إيرادات تقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، كما أعلنت تحقيقها أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بإجمالي 802 مليون دولار.