السلطات العراقية تعلن مقتل 22 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وقناة السويس تسجل رقما تاريخيا

قالت إحدى الجماعات العرقية المسلحة التي تقاتل الحكومة العسكرية في ميانمار إن الجنود قتلوا أكثر من 21 شخصاً كانوا يحتمون في دير.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته "قوة الدفاع عن قوميات الكارينية" جثثاً، بعضها في الجلباب البرتقالي الذي يرتديه الرهبان البوذيون، تعرضوا لما يبدوا إصابات بطلقات نارية.

ووقعت عمليات القتل في قرية نام نين بولاية شان الجنوبية.

وشهدت المنطقة، التي تقع بين العاصمة نايبيتاوي والحدود مع تايلاند، بعض أعنف المعارك في الصراع الذي اندلع بعد استيلاء العسكر على السلطة في انقلاب قبل عامين.