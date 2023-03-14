الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قوانين مثيرة للجدل، والليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوياتها أمام الدولار

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، سيسلم السلطات في بلاده مجوهرات قدمتها له السعودية وأدخلت الى البرازيل بشكل غير قانوني، في إطار تحقيق قانوني.

وكانت السلطات البرازيلية قد فتحت تحقيقا في التقارير التي تحدثت عن أنّ موظفي الجمارك ضبطوا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو الدولي مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار موجهة للسيدة الأولى سابقا ميشيل بولسونارو داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أنّ المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة "شوبار" السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.

وكان بولسونارو، المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر، قد نفى أن يكون قد قام بأيّ عمل "مخالف للقانون".

وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ مسافر البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.