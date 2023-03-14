الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قوانين مثيرة للجدل، والليرة اللبنانية تسجل أدنى مستوياتها أمام الدولار

جايير بولسونارو سيسلم السلطات البرازيلية مجوهرات قدمتها له السعودية
أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، سيسلم السلطات في بلاده مجوهرات
قدمتها له السعودية وأدخلت الى البرازيل بشكل غير قانوني، في إطار تحقيق قانوني.
وكانت السلطات البرازيلية قد فتحت تحقيقا في التقارير التي تحدثت عن أنّ
موظفي الجمارك ضبطوا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو الدولي
مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار موجهة
للسيدة الأولى سابقا ميشيل بولسونارو داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة
آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
وذكرت
وسائل الإعلام البرازيلية أنّ المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة
"شوبار" السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل
بولسونارو.
وكان بولسونارو، المقيم في الولايات المتحدة منذ
نهاية كانون الاول/ديسمبر، قد نفى أن يكون قد قام بأيّ عمل "مخالف
للقانون".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ
مسافر البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه
السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
الأزمة الاقتصادية في لبنان: إضراب جديد للمصارف في ظل تراجع قياسي لليرة أمام الدولار
في
لبنان عادت المصارف إلى إقفال ابوابها مجددا بعد تعليق اضراب مفتوح لمدة إسبوع.
وترافق
ذلك مع ارتفاع قياسي جديد ومتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التي سجلت أدنى
مستوياتها ليقترب سعر الدولار الواحد من المائة الف ليرة لبنانية.
وتنفذ
المصارف إضراب احتجاجا على ما تصفه بازدواجية المعايير بتعامل القضاء معها بعد أن
صدرت أحكاما لصالح مودعين ضد مصارف بعينها.
ويشهد
لبنان أزمة اقتصادية كبيرة تجسدت في تراجع قيمة الليرة أمام الدولار وارتفاع كبيرة
لأسعار السلع الأساسية.
EPACopyright: EPA
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين تقلص إمكانية عزل نتنياهو وتسمح للحكومة بإضفاء الشرعية على المستوطنات
صدق
الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى في ساعات متأخرة من مساء أمس، على مشروع قانون
يحول دون عزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الا في حال عدم الكفاءة
الجسدية او العقلية.
ويقضي
مشروع "القانون" بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء الا في حال اعتباره
عاجزا جسديا او نفسيا عن اداء مهامه ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه اي انتقادات
قضائية بشأن القضية.
كما
صدق الكنيست أيضا بالقراءة الأولى على قانون يتيح للبرلمان إعادة تشريع قوانين
كانت المحكمة العليا قد ألغتها.
وفيما
يتعلق بالشأن الفلسطيني، صدق الكنيست بالقراءة الأولى أيضا على مشروع يلغي قوانين
داخل قانون فك الارتباط في الضفة الغربية المحتلة، ما يتيح للحكومة الاسرائيلية
شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، والسماح بإعادة مستوطنات تم إخلاؤها سابقا بموجب
قانون فك الارتباط الذي سن عام 2005.
هذا
وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن الخلافات بشأن الإصلاحات القانونية
خطيرة على البلاد، ويمكن أن تؤدي الى تأجج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حسب
وصفه.
و في
سياق متصل تجمع العشرات من المتظاهرين صباح اليوم امام المقرات الحكومية محاولين
منع المسؤولين من الوصول لمكاتبهم.
وبينما
دخلت المظاهرات أسبوعها العاشر توالياً، تواصل حكومة اليمين المتشدد بزعامة
بنيامين نتنياهو المضيّ قدما في أجندتها التشريعية، مع عدم التطرق إلى دعوات
التوقف والتفاوض بشأن الخطط التي أثارت انقسامات في الرأي العام الإسرائيلي.
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جايير بولسونارو سيسلم السلطات البرازيلية مجوهرات قدمتها له السعودية
أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، سيسلم السلطات في بلاده مجوهرات قدمتها له السعودية وأدخلت الى البرازيل بشكل غير قانوني، في إطار تحقيق قانوني.
وكانت السلطات البرازيلية قد فتحت تحقيقا في التقارير التي تحدثت عن أنّ موظفي الجمارك ضبطوا في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في مطار ساو باولو الدولي مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار موجهة للسيدة الأولى سابقا ميشيل بولسونارو داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أنّ المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة "شوبار" السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.
وكان بولسونارو، المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر، قد نفى أن يكون قد قام بأيّ عمل "مخالف للقانون".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ مسافر البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
الأزمة الاقتصادية في لبنان: إضراب جديد للمصارف في ظل تراجع قياسي لليرة أمام الدولار
في لبنان عادت المصارف إلى إقفال ابوابها مجددا بعد تعليق اضراب مفتوح لمدة إسبوع.
وترافق ذلك مع ارتفاع قياسي جديد ومتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التي سجلت أدنى مستوياتها ليقترب سعر الدولار الواحد من المائة الف ليرة لبنانية.
وتنفذ المصارف إضراب احتجاجا على ما تصفه بازدواجية المعايير بتعامل القضاء معها بعد أن صدرت أحكاما لصالح مودعين ضد مصارف بعينها.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية كبيرة تجسدت في تراجع قيمة الليرة أمام الدولار وارتفاع كبيرة لأسعار السلع الأساسية.
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين تقلص إمكانية عزل نتنياهو وتسمح للحكومة بإضفاء الشرعية على المستوطنات
صدق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى في ساعات متأخرة من مساء أمس، على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الا في حال عدم الكفاءة الجسدية او العقلية.
ويقضي مشروع "القانون" بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء الا في حال اعتباره عاجزا جسديا او نفسيا عن اداء مهامه ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه اي انتقادات قضائية بشأن القضية.
كما صدق الكنيست أيضا بالقراءة الأولى على قانون يتيح للبرلمان إعادة تشريع قوانين كانت المحكمة العليا قد ألغتها.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، صدق الكنيست بالقراءة الأولى أيضا على مشروع يلغي قوانين داخل قانون فك الارتباط في الضفة الغربية المحتلة، ما يتيح للحكومة الاسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، والسماح بإعادة مستوطنات تم إخلاؤها سابقا بموجب قانون فك الارتباط الذي سن عام 2005.
هذا وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن الخلافات بشأن الإصلاحات القانونية خطيرة على البلاد، ويمكن أن تؤدي الى تأجج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حسب وصفه.
و في سياق متصل تجمع العشرات من المتظاهرين صباح اليوم امام المقرات الحكومية محاولين منع المسؤولين من الوصول لمكاتبهم.
وبينما دخلت المظاهرات أسبوعها العاشر توالياً، تواصل حكومة اليمين المتشدد بزعامة بنيامين نتنياهو المضيّ قدما في أجندتها التشريعية، مع عدم التطرق إلى دعوات التوقف والتفاوض بشأن الخطط التي أثارت انقسامات في الرأي العام الإسرائيلي.