وقالت نور نيوز إن شمخاني تلقى دعوة رسمية من مستشار الأمن
الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لمناقشة القضايا الثنائية
والإقليمية والدولية، مؤكدة أن عددا من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين
والأمنيين سيرافق سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي خلال زيارته إلى دولة
الإمارات.
وتأتي الزيارة وسط اتهامات
للنظام الإيراني بشن عدة هجمات على الملاحة التجارية في المياه الخليجية، خلال
السنوات القليلة الماضية، غير أن المتحدث
باسم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، علي بهادري جهرمي، قال، أمس الأربعاء، إن الاتفاق الدبلوماسي بين
إيران والسعودية يصحح "خطأ استراتيجيا" في سياسة طهران الخارجية بعد سبع
سنوات من العلاقات المتوترة.
سناء سيف تقول إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح تعرض للتعذيب خلال سجنه
قالت الناشطة الحقوقية المصرية سناء سيف، إن شقيقها الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، تعرض للتعذيب في السجون المصرية واقترب من الموت، خلال سنوات سجنه.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء في جنيف، اعتبرت الناشطة المصرية، أن عائلتها دفعت "ثمنا باهظا" خلال السنوات التسع الماضية، لمطالبتها بالإفراج عن علاء، الذي سُجِّن بسبب دعوته "للحرية والديمقراطية".
وأردفت بالقول إن أربعة أشهر مرت على انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27" الذي عُقِدَ في مصر، وشهد "مطالبات أممية" بالإفراج عن علاء، ولم تتحقق هذه المطالب.
كما قالت سناء إن "عدد المعتقلين في مصر يقدر بـ60 ألفا"، معتبرة أن هناك "أزمة لحقوق الإنسان في مصر"، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمعالجتها.
وتشكك السلطات المصرية في الأرقام التي تعلنها منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن من يقول نشطاء إنهم "معتقلون" في سجون البلاد.
وكانت قضية الناشط المصري الذي حصل على الجنسية البريطانية قبل نحو عام، قد نالت حيزا كبيرا من الاهتمام، خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنهى علاء عبد الفتاح الإضراب، قبل انتهاء المؤتمر، وذلك في حين طالبت العديد من الحكومات الغربية والأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراحه.
وتقول الحكومة المصرية إن علاء مسجون لإدانته بحكم قضائي، وأن المطالبات بإطلاق سراحه تقوض استقلال القضاء المصري.
وبرز اسم علاء عبد الفتاح، باعتباره أحد القيادات الشبابية المحركة للتظاهرات الشعبية الكبيرة التي اندلعت في يناير/كانون الثاني عام 2011، وأدت إلى تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
خلال زيارته لموسكو، الرئيس السوري يرحب بزيادة القوات الروسية في بلاده
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن دمشق ترحب بأي مقترحات روسية لإقامة قواعد عسكرية جديدة أو زيادة عدد قواتها
في بلاده
جاء ذلك في تصريات صحفية نقلتها وكالة الإعلام الروسية عن الأسد.
وأضاف الأسد، الذي يجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في
موسكو، أن الوجود العسكري الروسي في بلاده لا يجب أن يكون مؤقتا.
و بشأن القواعد العسكرية قال الأسد إنها مسألة فنية و لوجيستية، مضيفا أنه إذا كانت هناك مثل هذه الرغبة فإنه يعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا أمر جيد.
وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في سوريا وهي حليف وثيق للأسد ودعمت حكومته في الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات من خلال شن ضربات جوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ونقلت الوكالة الروسية عن الأسد قوله إن البلدين يخططان لتوقيع اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي في الأسابيع المقبلة.
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حاكم المصرف المركزي اللبناني يمثل أمام لجنة تحقيق أوروبية في قضايا فساد
َمثُلَ حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة، أمام محققين أوروبيين في قصر العدل ببيروت، وذلك في قضايا متعلقة بتهم تبييض أموال في دول أوروبية.
وكان سلامة قد تغيّب عن حضور جلسة الاستماع التي عُقِدَت أمس الأربعاء، بحضور محققين من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا، وبمشاركة قاض لبناني.
وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت سابقا أن هذه التحقيقات، تأتي في إطار التعاون القضائي الدولي، المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقع عليها لبنان.
وبموازاة التحقيقات الأوروبية، يُنتظر أن يمثل سلامة الأسبوع المقبل، أمام قاض لبناني في إطار تحقيق محلي يُجرى في قضايا متعلقة بتهم جرائم مالية أيضا.
سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني يزور أبو ظبي بعد أيام من استئناف العلاقات مع الرياض
يزور سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الإمارات اليوم، حسب ما أوردته وكالة نور نيوز للأنباء التابعة لجهاز الأمن الإيراني الأعلى.
وتأتي زيارة شمخاني إلى أبوظبي في وقت يتزايد فيه التقارب بين إيران ودول الخليج.
وشارك شمخاني، الأسبوع الماضي، في محادثات بوساطة الصين، أسفرت عن استئناف السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية والاتفاق على إعادة فتح سفارتيهما، في غضون شهرين، بعد قطعها عام 2016.
وقالت نور نيوز إن شمخاني تلقى دعوة رسمية من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن عددا من كبار المسؤولين الاقتصاديين والمصرفيين والأمنيين سيرافق سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي خلال زيارته إلى دولة الإمارات.
وتأتي الزيارة وسط اتهامات للنظام الإيراني بشن عدة هجمات على الملاحة التجارية في المياه الخليجية، خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، علي بهادري جهرمي، قال، أمس الأربعاء، إن الاتفاق الدبلوماسي بين إيران والسعودية يصحح "خطأ استراتيجيا" في سياسة طهران الخارجية بعد سبع سنوات من العلاقات المتوترة.
سناء سيف تقول إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح تعرض للتعذيب خلال سجنه
قالت الناشطة الحقوقية المصرية سناء سيف، إن شقيقها الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، تعرض للتعذيب في السجون المصرية واقترب من الموت، خلال سنوات سجنه.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء في جنيف، اعتبرت الناشطة المصرية، أن عائلتها دفعت "ثمنا باهظا" خلال السنوات التسع الماضية، لمطالبتها بالإفراج عن علاء، الذي سُجِّن بسبب دعوته "للحرية والديمقراطية".
وأردفت بالقول إن أربعة أشهر مرت على انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27" الذي عُقِدَ في مصر، وشهد "مطالبات أممية" بالإفراج عن علاء، ولم تتحقق هذه المطالب.
كما قالت سناء إن "عدد المعتقلين في مصر يقدر بـ60 ألفا"، معتبرة أن هناك "أزمة لحقوق الإنسان في مصر"، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمعالجتها.
وتشكك السلطات المصرية في الأرقام التي تعلنها منظمات حقوقية محلية ودولية بشأن من يقول نشطاء إنهم "معتقلون" في سجون البلاد.
وكانت قضية الناشط المصري الذي حصل على الجنسية البريطانية قبل نحو عام، قد نالت حيزا كبيرا من الاهتمام، خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأنهى علاء عبد الفتاح الإضراب، قبل انتهاء المؤتمر، وذلك في حين طالبت العديد من الحكومات الغربية والأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراحه.
وتقول الحكومة المصرية إن علاء مسجون لإدانته بحكم قضائي، وأن المطالبات بإطلاق سراحه تقوض استقلال القضاء المصري.
وبرز اسم علاء عبد الفتاح، باعتباره أحد القيادات الشبابية المحركة للتظاهرات الشعبية الكبيرة التي اندلعت في يناير/كانون الثاني عام 2011، وأدت إلى تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
خلال زيارته لموسكو، الرئيس السوري يرحب بزيادة القوات الروسية في بلاده
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن دمشق ترحب بأي مقترحات روسية لإقامة قواعد عسكرية جديدة أو زيادة عدد قواتها في بلاده
جاء ذلك في تصريات صحفية نقلتها وكالة الإعلام الروسية عن الأسد.
وأضاف الأسد، الذي يجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أن الوجود العسكري الروسي في بلاده لا يجب أن يكون مؤقتا.
و بشأن القواعد العسكرية قال الأسد إنها مسألة فنية و لوجيستية، مضيفا أنه إذا كانت هناك مثل هذه الرغبة فإنه يعتقد أن توسيع الوجود الروسي في سوريا أمر جيد.
وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في سوريا وهي حليف وثيق للأسد ودعمت حكومته في الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات من خلال شن ضربات جوية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
ونقلت الوكالة الروسية عن الأسد قوله إن البلدين يخططان لتوقيع اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي في الأسابيع المقبلة.