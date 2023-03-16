َمثُلَ حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة، أمام محققين أوروبيين في قصر العدل ببيروت، وذلك في قضايا متعلقة بتهم تبييض أموال في دول أوروبية.

وكان سلامة قد تغيّب عن حضور جلسة الاستماع التي عُقِدَت أمس الأربعاء، بحضور محققين من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا، وبمشاركة قاض لبناني.

وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت سابقا أن هذه التحقيقات، تأتي في إطار التعاون القضائي الدولي، المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقع عليها لبنان.

وبموازاة التحقيقات الأوروبية، يُنتظر أن يمثل سلامة الأسبوع المقبل، أمام قاض لبناني في إطار تحقيق محلي يُجرى في قضايا متعلقة بتهم جرائم مالية أيضا.