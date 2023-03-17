"أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ سنوات"، والبرلمان الأوروبي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في حوادث تسمم طالبات بإيران

سد النهضة: إثيوبيا تندد بتصريحات وزير الخارجية المصري "غير المسؤولة"
رفضت الخارجية الإثيوبية تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي قال فيها إن "كل الخيارات متاحة في أزمة سد النهضة".
ووصفت الخارجية الإثيوبية في بيان صادر مساء أمس الخميس التصريحات المصرية بأنها "غير مسؤولة"، وقالت إن مثل هذه التهديدات تشكل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كما اعتبرت إثيوبيا تصريحات الوزير المصري "انتهاكا واضحا" لاتفاق المبادئ حول سد النهضة الموقع في عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال قبل عدة أيام إن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة.
وتعثرت آخر جولة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا في أبريل نيسان عام 2021 بسبب خلافات بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.
وترى القاهرة أن السد سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مما يهدد أمنها القومي، غير أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بحقها المشروع للاستفادة من نهر النيل.
ReutersCopyright: Reuters
العلاقات المصرية التركية: أنباء عن توجه مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ سنوات
يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مصر في وقت لاحق من اليوم الجمعة، في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى لمصر منذ سنوات، وفقًا لأنباء نُقِلَت عن مصادر تركية ومصرية.
وبحسب تلك الأنباء، سيلتقي تشاووش أوغلو نظيره المصري سامح شكري غدا السبت في مقر وزارة الخارجية المصرية في لقاء يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.
ولم تعلن وزارتا الخارجية المصرية أو التركية رسميا عن هذه الزيارة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره التركي في أضنة التركية لتقديم المساعدات عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط الماضي، وذلك في أول زيارة لمسؤول بهذا المستوى إلى تركيا منذ 2013.
وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي.
وتوترت العلاقات بين البلدين عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد مظاهرات حاشدة.
وبدأت مصر وتركيا قبل أشهر محادثات دبلوماسية لتحسين العلاقات بينهما. وتصافح الرئيسان المصري والتركي خلال حفل افتتاح كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.
تسمم الطالبات في إيران: البرلمان الأوروبي يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق
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سد النهضة: إثيوبيا تندد بتصريحات وزير الخارجية المصري "غير المسؤولة"
رفضت الخارجية الإثيوبية تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي قال فيها إن "كل الخيارات متاحة في أزمة سد النهضة".
ووصفت الخارجية الإثيوبية في بيان صادر مساء أمس الخميس التصريحات المصرية بأنها "غير مسؤولة"، وقالت إن مثل هذه التهديدات تشكل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كما اعتبرت إثيوبيا تصريحات الوزير المصري "انتهاكا واضحا" لاتفاق المبادئ حول سد النهضة الموقع في عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال قبل عدة أيام إن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة.
وتعثرت آخر جولة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا في أبريل نيسان عام 2021 بسبب خلافات بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.
وترى القاهرة أن السد سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مما يهدد أمنها القومي، غير أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بحقها المشروع للاستفادة من نهر النيل.
العلاقات المصرية التركية: أنباء عن توجه مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ سنوات
يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مصر في وقت لاحق من اليوم الجمعة، في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى لمصر منذ سنوات، وفقًا لأنباء نُقِلَت عن مصادر تركية ومصرية.
وبحسب تلك الأنباء، سيلتقي تشاووش أوغلو نظيره المصري سامح شكري غدا السبت في مقر وزارة الخارجية المصرية في لقاء يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.
ولم تعلن وزارتا الخارجية المصرية أو التركية رسميا عن هذه الزيارة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره التركي في أضنة التركية لتقديم المساعدات عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/ شباط الماضي، وذلك في أول زيارة لمسؤول بهذا المستوى إلى تركيا منذ 2013.
وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي.
وتوترت العلاقات بين البلدين عندما أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد مظاهرات حاشدة.
وبدأت مصر وتركيا قبل أشهر محادثات دبلوماسية لتحسين العلاقات بينهما. وتصافح الرئيسان المصري والتركي خلال حفل افتتاح كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي.
تسمم الطالبات في إيران: البرلمان الأوروبي يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق
طالب البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة بفتح تحقيق في حالات تسمم آلاف الطالبات في إيران.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في الأسبوع الماضي توقيف أكثر من 100 شخص على خلفية التحقيقات في حالات التسمم.
لكن الهيئة التشريعية الأوروبية اتهمت طهران بمحاولة التعتيم على الحوادث والتقاعس عن التحرك.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الإيرانية إلى السماح لبعثة دولية شكّلتها الأمم المتحدة بـ"الاطلاع الكامل على معلومات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
وبحسب أحدث حصيلة رسمية "تضررت أكثر من خمسة آلاف تلميذة" في "حوالي 230 مدرسة" في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من جراء عمليات التسميم.