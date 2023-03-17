"أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ سنوات"، والبرلمان الأوروبي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في حوادث تسمم طالبات بإيران

رفضت الخارجية الإثيوبية تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي قال فيها إن "كل الخيارات متاحة في أزمة سد النهضة".

ووصفت الخارجية الإثيوبية في بيان صادر مساء أمس الخميس التصريحات المصرية بأنها "غير مسؤولة"، وقالت إن مثل هذه التهديدات تشكل خرقا لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

كما اعتبرت إثيوبيا تصريحات الوزير المصري "انتهاكا واضحا" لاتفاق المبادئ حول سد النهضة الموقع في عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال قبل عدة أيام إن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات، مؤكدا أن كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة.

وتعثرت آخر جولة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا في أبريل نيسان عام 2021 بسبب خلافات بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى.

وترى القاهرة أن السد سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل، مما يهدد أمنها القومي، غير أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بحقها المشروع للاستفادة من نهر النيل.