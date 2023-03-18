تعيين وزير داخلية جديد في تونس، ورئيس تحرير موقع إلكتروني محجوب في مصر يفوز بمنصب نقيب الصحفيين المصريين

عمران خان: الشرطة الباكستانية تفُض اعتصاما لأنصار رئيس الوزراء السابق
دخلت الشرطة الباكستانية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في مدينة لاهور، وبدأت بفضّ اعتصام لأنصاره، في وقت يسافر فيه خان للعاصمة إسلام أباد للمثول أمام المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن يمثُل خان، اليوم، أمام المحكمة لمواجهة تُهم بتلقي عدد من الهدايا من شخصيات أجنبية أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء، وعدم الإقرار عنها بشكل صحيح، وهو ما نفاه خان الذي أكد أن تلك الاتهامات ذات دافع سياسي.
من جانبها طالبت الشرطة الباكستانية حراس خان بتسليم أسلحتهم قبل دخول العاصمة إسلام أباد.
وقرر خان الامتثال أمام المحكمة السبت، بعد أن ألغت المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد مذكرة اعتقاله، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين أنصاره وقوات الأمن.
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روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن إسقاط طائرات مسيرة خلال موجة جديدة من هجمات قوات موسكو الجوية
أعلن
الجيش الأوكراني إسقاط طائرات مسيرة روسية، فيما تمكنت طائرتين مسيرتين من استهداف
منشأة وصفها الجيش الأوكراني بالحساسة في نوفوموسكوفسك شرقي البلاد.
وتؤكد
كييف أن دفاعاتها صدت هجمات برية روسية ضد مواقع أوكرانية شرقي البلاد، فيما أعلنت
الإدارة العسكرية الأوكرانية استهداف القوات الروسية مدينة زابوروجيا فجر اليوم
السبت بصواريخ "إس-300".
من
جهتها، نقلت وكالة رويترز أن القوات الروسية تشن هجمات في اتجاهات مختلفة لاختراق
خطوط الدفاع الأوكرانية وتطويق مدينة باخموت.
ويتواصل
السعي الروسي لإسقاط مدينة باخموت من جانبها الغربي بعد السيطرة على قسمها الشرقي.
وبينما
تقول روسيا إن السيطرة على باخموت ستفتح الطريق أمام السيطرة على منطقة دونيتسك
بالكامل، تؤكد أوكرانيا، التي قررت عدم الانسحاب والدفاع عن باخموت، أن إنهاك
الجيش الروسي في المدينة سيسهل عليها هجومها المضاد في وقت لاحق هذا العام.
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أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 10 سنوات
التقى وزير الخارجية المصري
سامح شكري نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في القاهرة صباح اليوم، الذي وصل
الليلة الماضية في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى لمصر منذ نحو عشر
سنوات.
ويجري الوزيران مفاوضات موسعة
بحضور وفدي البلدين، ومن المنتظر أن يعقب جلسة المباحثات مؤتمر صحفي بمقر وزارة
الخارجية بالقاهرة.
وكان المتحدث باسم الخارجية
المصرية السفير أحمد أبو زيد صرح بالأمس أن زيارة الوزير التركي تعتبر بمثابة
تفعيل لمسار العلاقات بين البلدين.
وكانت العلاقة بين مصر وتركيا
توترت عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 بعد تظاهرات شعبية حاشدة.
ويُنظَرُ إلى أن التقارب المصري
التركي يأتي في إطار الحراك الذي تشهده المنطقة العربية في الوقت الراهن.
قيس سعيد يعين والي تونس العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية
عين
الرئيس التونسي، قيس سعيد، والي تونس العاصمة، كمال الفقي، وزيرًا للداخليّة ليحلّ
مكان توفيق شرف الدين الذي أعلن استقالته أمس الجمعة، وفقا لبيان أصدرته رئاسة
الجمهوريّة.
وكان شرف الدين المقرّب من سعيّد قد أعلن
استقالته الجمعة قائلًا إنّه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته
العام الماضي.
وكان
شرف الدين أحد ركائز الحملة الانتخابيّة التي قادت سعيّد إلى الرئاسة عام 2019.
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عمران خان: الشرطة الباكستانية تفُض اعتصاما لأنصار رئيس الوزراء السابق
دخلت الشرطة الباكستانية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في مدينة لاهور، وبدأت بفضّ اعتصام لأنصاره، في وقت يسافر فيه خان للعاصمة إسلام أباد للمثول أمام المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن يمثُل خان، اليوم، أمام المحكمة لمواجهة تُهم بتلقي عدد من الهدايا من شخصيات أجنبية أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء، وعدم الإقرار عنها بشكل صحيح، وهو ما نفاه خان الذي أكد أن تلك الاتهامات ذات دافع سياسي.
من جانبها طالبت الشرطة الباكستانية حراس خان بتسليم أسلحتهم قبل دخول العاصمة إسلام أباد.
وقرر خان الامتثال أمام المحكمة السبت، بعد أن ألغت المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد مذكرة اعتقاله، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين أنصاره وقوات الأمن.
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن إسقاط طائرات مسيرة خلال موجة جديدة من هجمات قوات موسكو الجوية
أعلن الجيش الأوكراني إسقاط طائرات مسيرة روسية، فيما تمكنت طائرتين مسيرتين من استهداف منشأة وصفها الجيش الأوكراني بالحساسة في نوفوموسكوفسك شرقي البلاد.
وتؤكد كييف أن دفاعاتها صدت هجمات برية روسية ضد مواقع أوكرانية شرقي البلاد، فيما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية استهداف القوات الروسية مدينة زابوروجيا فجر اليوم السبت بصواريخ "إس-300".
من جهتها، نقلت وكالة رويترز أن القوات الروسية تشن هجمات في اتجاهات مختلفة لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية وتطويق مدينة باخموت.
ويتواصل السعي الروسي لإسقاط مدينة باخموت من جانبها الغربي بعد السيطرة على قسمها الشرقي.
وبينما تقول روسيا إن السيطرة على باخموت ستفتح الطريق أمام السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، تؤكد أوكرانيا، التي قررت عدم الانسحاب والدفاع عن باخموت، أن إنهاك الجيش الروسي في المدينة سيسهل عليها هجومها المضاد في وقت لاحق هذا العام.
أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 10 سنوات
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في القاهرة صباح اليوم، الذي وصل الليلة الماضية في أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى لمصر منذ نحو عشر سنوات.
ويجري الوزيران مفاوضات موسعة بحضور وفدي البلدين، ومن المنتظر أن يعقب جلسة المباحثات مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد صرح بالأمس أن زيارة الوزير التركي تعتبر بمثابة تفعيل لمسار العلاقات بين البلدين.
وكانت العلاقة بين مصر وتركيا توترت عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013 بعد تظاهرات شعبية حاشدة.
ويُنظَرُ إلى أن التقارب المصري التركي يأتي في إطار الحراك الذي تشهده المنطقة العربية في الوقت الراهن.
قيس سعيد يعين والي تونس العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية
عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، والي تونس العاصمة، كمال الفقي، وزيرًا للداخليّة ليحلّ مكان توفيق شرف الدين الذي أعلن استقالته أمس الجمعة، وفقا لبيان أصدرته رئاسة الجمهوريّة.
وكان شرف الدين المقرّب من سعيّد قد أعلن استقالته الجمعة قائلًا إنّه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وكان شرف الدين أحد ركائز الحملة الانتخابيّة التي قادت سعيّد إلى الرئاسة عام 2019.
فوز الصحفي المستقل خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في مصر
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين المصريين فوز الصحفي المستقل خالد البلشي المحسوب على التيار المستقل بمنصب نقيب الصحفيين.
ويعد البلشي أحد أبرز الصحفيين المعروفين بدفاعهم عن حرية الصحافة والنشر في البلاد.
وانتخب البلشي نقيبا للصحفيين بمجموع 2443صوتا مقابل2211صوتا لمنافسه خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار شبه الرسمية.
وجرت يوم أمس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصريين، لتختار الجمعية العمومية للصحفيين نقيبا جديدا و6 من أعضاء المجلس.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية، تولى الكاتب الصحفي ضياء رشوان منصب نقيب الصحفيين، إلى جانب عدة مناصب أخرى، منها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني.
والبلشي أحد أبرز الصحفيين المستقلين في مصر، تولى سابقا منصب وكيل النقابة، ويشغل حاليا منصب رئيس تحرير موقع درب الذي كان واحدا من عشرات المواقع التي طالها الحجب داخل مصر في 2020.