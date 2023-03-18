تعيين وزير داخلية جديد في تونس، ورئيس تحرير موقع إلكتروني محجوب في مصر يفوز بمنصب نقيب الصحفيين المصريين

دخلت الشرطة الباكستانية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في مدينة لاهور، وبدأت بفضّ اعتصام لأنصاره، في وقت يسافر فيه خان للعاصمة إسلام أباد للمثول أمام المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن يمثُل خان، اليوم، أمام المحكمة لمواجهة تُهم بتلقي عدد من الهدايا من شخصيات أجنبية أثناء فترة توليه رئاسة الوزراء، وعدم الإقرار عنها بشكل صحيح، وهو ما نفاه خان الذي أكد أن تلك الاتهامات ذات دافع سياسي.

من جانبها طالبت الشرطة الباكستانية حراس خان بتسليم أسلحتهم قبل دخول العاصمة إسلام أباد.

وقرر خان الامتثال أمام المحكمة السبت، بعد أن ألغت المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد مذكرة اعتقاله، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين أنصاره وقوات الأمن.