المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان انتخابات 2022، والداخلية المصرية تعلق على التقارير حول انتهاكات في سجن بدر

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار مدينة ماريوبول الأوكرانية، والتي تُسيطر عليها القوات الروسية منذ مايو/ أيار الماضي.

وبحسب الإعلام الروسي فإن بوتين قد وصل إلى المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك على متن مروحية، وقام بجولة في أنحاء المدينة وزار عدداً من المواقع في المدينة، كما تحدّث إلى عدد من السكان المحليين.

وهذه أول زيارة للرئيس الروسي إلى الأراضي الأوكرانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط عام 2022 إذ يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها استعراض قوة من قبل بوتين، خاصةً بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه يوم الجمعة.

يُذكر أن الرئيس بوتين قد زار أمس السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها

وضمّت روسيا القرم في 18 مارس/ آذار عام 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا المجتمع الدولي.