المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان انتخابات 2022، والداخلية المصرية تعلق على التقارير حول انتهاكات في سجن بدر

روسيا وأوكرانيا: بوتين يتجول في مدينة ماريوبول في أول زيارة لمنطقة أوكرانية محتلة منذ الحرب
أفادت
وسائل إعلام روسية رسمية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار مدينة ماريوبول
الأوكرانية، والتي تُسيطر عليها القوات الروسية منذ مايو/ أيار الماضي.
وبحسب
الإعلام الروسي فإن بوتين قد وصل إلى المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك على متن
مروحية، وقام بجولة في أنحاء المدينة وزار عدداً من المواقع في المدينة، كما تحدّث
إلى عدد من السكان المحليين.
وهذه
أول زيارة للرئيس الروسي إلى الأراضي الأوكرانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24
فبراير/ شباط عام 2022 إذ يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها استعراض قوة من قبل
بوتين، خاصةً بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه يوم الجمعة.
يُذكر أن الرئيس بوتين قد زار أمس السبت
شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة
لضمّها
وضمّت روسيا القرم في 18 مارس/ آذار عام 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف
ولا المجتمع الدولي.
ReutersCopyright: Reuters
المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 2022
قضت
المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر/أيلول
2022 وإعادة البرلمان السابق.
وبحسب
وكالة الأنباء الكويتية فإن المحكمة أرجعت قرارها إلى بطلان مرسوم حل مجلس الأمة
السابق الذي انتخب في عام 2020.
وكانت
انتخابات العام الماضي قد أسفرت عن تشكيل برلمان ضم العديد من المعارضين.
سجن بدر 3: الداخلية المصرية تعلق على التقارير حول انتهاكات في السجن
نفت وزارة الداخلية المصرية صحة التقارير
التي تحدثت عن وقوع انتهاكات في سجن تابع لها.
ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
المصرية على موقع فيسبوك تصريحات منسوبة إلى مصدر أمني لم تُسمِه وصف فيها
التقارير عن وقوع عمليات تعذيب في سجن بدر 3 بـ"الأكاذيب وتزييف الحقائق" التي تروجها وسائل
إعلامية "داعمة لجماعة الإخوان المسلمين".
وطالبت منظمات
حقوقية دولية ومحلية بالتحقيق في مزاعم حول تعرض عدد من نزلاء السجن " لعمليات تعذيب وانتهاكات جسدية، دفعت بعضهم إلى محاولة
الانتحار.
وقال حقوقيون إن العشرات من أهالي السجناء وبعض السجناء
قد أدلوا بشهادتهم أمام إحدى محاكم الجنايات، قالوا خلالها إن العشرات من زملائهم
حاولوا الانتحار، اعتراضًا على تعرضهم للتعذيب وعدد من الانتهاكات، فيما تنفى
السطات المصرية هذه التهم.
وتشير
تقارير حقوقية إلى منع الزيارات منذ شهور عن نزلاء سجن بدر ٣ بالكامل، وهو واحد من 3 سجون تقع داخل مركز بدر
للإصلاح والتأهيل، الذي أنشأته السلطات حديثا، ووصفته بأنه أكثر مراعاة لحقوق
الإنسان.
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روسيا وأوكرانيا: بوتين يتجول في مدينة ماريوبول في أول زيارة لمنطقة أوكرانية محتلة منذ الحرب
أفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار مدينة ماريوبول الأوكرانية، والتي تُسيطر عليها القوات الروسية منذ مايو/ أيار الماضي.
وبحسب الإعلام الروسي فإن بوتين قد وصل إلى المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك على متن مروحية، وقام بجولة في أنحاء المدينة وزار عدداً من المواقع في المدينة، كما تحدّث إلى عدد من السكان المحليين.
وهذه أول زيارة للرئيس الروسي إلى الأراضي الأوكرانية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط عام 2022 إذ يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها استعراض قوة من قبل بوتين، خاصةً بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه يوم الجمعة.
يُذكر أن الرئيس بوتين قد زار أمس السبت شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها
وضمّت روسيا القرم في 18 مارس/ آذار عام 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا المجتمع الدولي.
المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 2022
قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر/أيلول 2022 وإعادة البرلمان السابق.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن المحكمة أرجعت قرارها إلى بطلان مرسوم حل مجلس الأمة السابق الذي انتخب في عام 2020.
وكانت انتخابات العام الماضي قد أسفرت عن تشكيل برلمان ضم العديد من المعارضين.
سجن بدر 3: الداخلية المصرية تعلق على التقارير حول انتهاكات في السجن
نفت وزارة الداخلية المصرية صحة التقارير التي تحدثت عن وقوع انتهاكات في سجن تابع لها.
ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع فيسبوك تصريحات منسوبة إلى مصدر أمني لم تُسمِه وصف فيها التقارير عن وقوع عمليات تعذيب في سجن بدر 3 بـ"الأكاذيب وتزييف الحقائق" التي تروجها وسائل إعلامية "داعمة لجماعة الإخوان المسلمين".
وطالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية بالتحقيق في مزاعم حول تعرض عدد من نزلاء السجن " لعمليات تعذيب وانتهاكات جسدية، دفعت بعضهم إلى محاولة الانتحار.
وقال حقوقيون إن العشرات من أهالي السجناء وبعض السجناء قد أدلوا بشهادتهم أمام إحدى محاكم الجنايات، قالوا خلالها إن العشرات من زملائهم حاولوا الانتحار، اعتراضًا على تعرضهم للتعذيب وعدد من الانتهاكات، فيما تنفى السطات المصرية هذه التهم.
وتشير تقارير حقوقية إلى منع الزيارات منذ شهور عن نزلاء سجن بدر ٣ بالكامل، وهو واحد من 3 سجون تقع داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الذي أنشأته السلطات حديثا، ووصفته بأنه أكثر مراعاة لحقوق الإنسان.
زلزال يضرب الإكوادور ويودي بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا
ضرب زلزال سواحل الإكوادور ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا على الأقل و إصابة ما يزيد عن 380 أخرين.
وتعرضت مبان في مدن عدة لأضرار جراء الزلزال. وكان إقليم "الأورو" في جنوب البلاد الأكثر تضررا.
ووصل تأثير الزلزال إلى شمال بيرو، حيث لقت فتاة مصرعها بعد انهيار منزلها.