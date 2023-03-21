إدانات لتصريحات "عنصرية" أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، ومقتل أربعة أكراد على يد مسلحين في الشمال السوري بسبب "الاحتفال بعيد النوروز"

أنباء عن اجتماع في الرياض بين مسؤولين من السعودية وسوريا بهدف وضع ترتيبات لإعادة العلاقات بين البلدين
رغم عدم صدور أي تعليق رسمي سوري حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي لدمشق قريبا، فإن مصادر موالية للحكومة السورية كشفت عن أن اجتماعات أمنية سياسية جرت في الرياض بين مسؤولين سعوديين وسوريين في الأسبوعين الأخيرين بهدف وضع ترتيباتلإعادة العلاقات بين البلدين.
وأشارت المصادر الموالية إلى حصول تقدم في محادثات الجانبين ما قد يؤدي إلى إعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق عقب شهر رمضان وعلى أن يسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي لدمشق.
وتشير المصادر إلى دور روسي وإماراتي في إيجاد الأجواء المناسبة لإعادة العلاقات بين دمشق والرياض حيث أعلنت الإمارات خلال الزيارة الاخيرة للرئيس السوري للإمارات عنعودة دمشق إلى محيطها العربي كما لعب التقارب الإيراني السعودي مؤخرا دورا إيجابيا في هذا الاتجاه
وكان الرئيس السوري قدأشار في تصريحات له إلى أن السياسة السعوديةاتخذت منحى مختلف تجاه سورية منذ عدة سنوات ولَم تتدخل في الشؤون السورية كما أنها لم تدعم أيًا من الفصائل المعارضة.
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إدانات عربية وغربية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي
قال نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن "التصريحات العنصرية
الاستفزازية" التي أطلقها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية وعلى خريطة
مزعومة لإسرائيل تضم الأردن وفلسطين تعكس فكراً إقصائياً متطرفاً، بحسب الوزير.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن تصريحات
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية "لن تنال منا ولا من حقوق
الشعب الفلسطيني"ـ داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح أن حديث
وزير المالية لا يمثلها.
واستدعت الخارجية الأردنية مساء
الإثنين السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على استخدام وزير المالية اليميني
المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية،
وإنكاره وجود شعب فلسطيني.
وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية تصريحات سموتريتش ووصفتها بأنها "عنصرية"، واصفة إياها بأنها "محاولة لتزوير التاريخ".
كما وصفت حماس الفلسطينية تعليقات سموتريتش بـ"العنصرية".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها لخطاب :التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"
.
كما دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن تصريحات "خطيرة وغير مقبولة" أطلقها وزير المالية الإسرائيلي الذي يشير فيها إلى "عدم وجود شعب فلسطيني".
وأكدت وسائل إعلام أردنية أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ الاثنين ليؤكدوا رفضهم تصرف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي تحدث من منبر يحمل خارطة مزعومة لإسرائيل تشمل حدود الأردن
أنباء عن مقتل 4 أفراد من عائلة كردية برصاص مسلحين موالين لتركيا في شمال سوريا "بسبب الاحتفال بعيدالنوروز"
أفاد ناشطون سوريون بمقتل 4
أفراد من عائلة كردية برصاص مسلحين مدعومين من تركيا يوم أمس لأنهم كانوا يحتفلون
بعيد النوروز في محافظة حلب شمالي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق
الإنسان المعارض إن مجموعة شبان ف قرية بريف جنديرس أشعلوا النار قرب منزلهم احتفالا بالعيد، قبل أن يقوم
عناصر من فصيل أحرار الشرقية " بفتح النيران بدم بارد على المواطنين" ما
أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين "جميعهم من عائلة واحدة.
وتسيطر فصائل جهادية ومقاتلون
تدعمهم تركيا على مساحات في شمال سوريا وشمالها الغربي يقطنها أكثر من أربعة
ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.
الاستيطان: الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون كان يضع قيودا على إقامة المستوطنين في الضفة الغربية
صادقت
الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على
إلغاء قانون "فك الارتباط" وهو ما سيعني السماح للمستوطنين
بالدخول والإقامة في المستوطنات الواقعة شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها في
عام 2005.
يعني القانون
الجديد إلغاء فك الارتباط عن 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة أي إعادة استيطانها التي تم إخلاؤها ضمن خطة أحادية الجانب عام
2005 بموجبها أخليت المستوطنات في قطاع غزة بشكل كامل.
كما ينص التشريع
على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه
المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة بشمال الضفة الغربية.
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أنباء عن اجتماع في الرياض بين مسؤولين من السعودية وسوريا بهدف وضع ترتيبات لإعادة العلاقات بين البلدين
رغم عدم صدور أي تعليق رسمي سوري حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي لدمشق قريبا، فإن مصادر موالية للحكومة السورية كشفت عن أن اجتماعات أمنية سياسية جرت في الرياض بين مسؤولين سعوديين وسوريين في الأسبوعين الأخيرين بهدف وضع ترتيباتلإعادة العلاقات بين البلدين.
وأشارت المصادر الموالية إلى حصول تقدم في محادثات الجانبين ما قد يؤدي إلى إعادة فتح القنصلية السعودية في دمشق عقب شهر رمضان وعلى أن يسبق ذلك زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي لدمشق.
وتشير المصادر إلى دور روسي وإماراتي في إيجاد الأجواء المناسبة لإعادة العلاقات بين دمشق والرياض حيث أعلنت الإمارات خلال الزيارة الاخيرة للرئيس السوري للإمارات عنعودة دمشق إلى محيطها العربي كما لعب التقارب الإيراني السعودي مؤخرا دورا إيجابيا في هذا الاتجاه
وكان الرئيس السوري قدأشار في تصريحات له إلى أن السياسة السعوديةاتخذت منحى مختلف تجاه سورية منذ عدة سنوات ولَم تتدخل في الشؤون السورية كما أنها لم تدعم أيًا من الفصائل المعارضة.
إدانات عربية وغربية لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن "التصريحات العنصرية الاستفزازية" التي أطلقها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية وعلى خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأردن وفلسطين تعكس فكراً إقصائياً متطرفاً، بحسب الوزير.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية "لن تنال منا ولا من حقوق الشعب الفلسطيني"ـ داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح أن حديث وزير المالية لا يمثلها.
واستدعت الخارجية الأردنية مساء الإثنين السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.
وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية تصريحات سموتريتش ووصفتها بأنها "عنصرية"، واصفة إياها بأنها "محاولة لتزوير التاريخ".
كما وصفت حماس الفلسطينية تعليقات سموتريتش بـ"العنصرية".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها لخطاب :التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"
. كما دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن تصريحات "خطيرة وغير مقبولة" أطلقها وزير المالية الإسرائيلي الذي يشير فيها إلى "عدم وجود شعب فلسطيني".
وأكدت وسائل إعلام أردنية أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين منذ الاثنين ليؤكدوا رفضهم تصرف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي تحدث من منبر يحمل خارطة مزعومة لإسرائيل تشمل حدود الأردن
أنباء عن مقتل 4 أفراد من عائلة كردية برصاص مسلحين موالين لتركيا في شمال سوريا "بسبب الاحتفال بعيدالنوروز"
أفاد ناشطون سوريون بمقتل 4 أفراد من عائلة كردية برصاص مسلحين مدعومين من تركيا يوم أمس لأنهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز في محافظة حلب شمالي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن مجموعة شبان ف قرية بريف جنديرس أشعلوا النار قرب منزلهم احتفالا بالعيد، قبل أن يقوم عناصر من فصيل أحرار الشرقية " بفتح النيران بدم بارد على المواطنين" ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين "جميعهم من عائلة واحدة.
وتسيطر فصائل جهادية ومقاتلون تدعمهم تركيا على مساحات في شمال سوريا وشمالها الغربي يقطنها أكثر من أربعة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.
الاستيطان: الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون كان يضع قيودا على إقامة المستوطنين في الضفة الغربية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، على إلغاء قانون "فك الارتباط" وهو ما سيعني السماح للمستوطنين بالدخول والإقامة في المستوطنات الواقعة شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها في عام 2005.
يعني القانون الجديد إلغاء فك الارتباط عن 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة أي إعادة استيطانها التي تم إخلاؤها ضمن خطة أحادية الجانب عام 2005 بموجبها أخليت المستوطنات في قطاع غزة بشكل كامل.
كما ينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة بشمال الضفة الغربية.