سوريا تعلن تعرض مطار حلب لقصف إسرائيلي، والأمم المتحدة تحذر من أزمة شح مياه ستؤثر على ملياري شخص

كورونا: الصين تعطي الضوء الأخضر لأول لقاح مطور بطريقة mRNA
وافقت الصين على أول لقاح مطور محلياً من الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الشركة المصنعة (CSPC) إن اللقاح، والذي يستهدف متحور "أوميكرون"، في حالات الطوارئ تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة للصحة في بكين.
وأضافت الشركة أن اللقاح أظهر فعالية عالية تتراوح بين 70.2% و85.3% لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بعد استخدامه كعامل معزز خلال تجارب سريرية خضع لها 4000 شخص.
وتأتي موافقة الصين على اللقاح بعد أشهر من تخلي الدولة ذات أكبر تعداد سكاني في العالم عن قيود مكافحة تفشي وباء كورونا.
وتعتبر لقاحات mRNA من أكثر اللقاحات فعالية في الحد من العدوى والوفيات الشديدة.
بريطانيا تفتح تحقيقا في "جرائم قتل" ارتكبتها القوات الخاصة في أفغانستان وكشفها وثائقي لبي بي سي
من المقرر أن يفتح قاض في لندن تحقيقا في مزاعم قيام عناصر تابعة
للقوات الجوية البريطانية الخاصة بقتل عشرات المدنيين العزل خلال عمليات عسكرية في
أفغانستان؛ بعد أن وجهت الحكومة بإجراء تحقيق
مستقل، سيركز على الغارات التي نفذت ما بين عامي 2010 و 2013.
وكان فيلم وثائقي لبي بي سي قد خلص إلى أن سربا من أسراب القوات
الخاصة قتل 54 شخصا في ظروف "مريبة" على مدى عدة أشهر.
ويُتوقع نشر النتائج الأولية للتحقيق في غضون ثمانية عشر شهرا.
وتشير التقارير العسكرية، التي حصلت عليها بي بي سي، العام الماضي،
إلى أن إحدى الوحدات العسكرية ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصا خلال مهمة استمرت
ستة أشهر.
وعثرت بي بي سي على أدلة تشير إلى أن القائد السابق للقوات الخاصة،
الجنرال مارك كارلتون سميث، تقاعس عن تقديم أدلة تخدم تحقيقا في ارتكاب عمليات قتل.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قواتها "خدمت بشجاعة
واحترافية في أفغانستان".
وعلمت بي بي سي أن سميث أُخبر بمزاعم ارتكاب السرب عمليات قتل غير
قانونية، لكنه لم يمرر أدلة تخدم تحقيقات كانت تجريها الشرطة العسكرية الملكية،
حتى بعد أن بدأت تحقيقا في الأمر.
اليمن: أنباء عن سقوط قتلى في اشتباكات بين قوات الحكومة والحوثيين قرب مأرب
تفيد
التقارير الواردة من اليمن بأن عشرة جنود من القوات الحكومية قتلوا في هجوم
شنه الحوثيون مساء الثلاثاء على منطقة واقعة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية.
ونقلت
وكالة فرانس برس عن اثنين من المسؤولين الحكوميين القول إن الحوثيين "شنوا
هجوما على تلال جبلية تطل على مديرية حريب جنوبي مأرب واحرزوا تقدما في تلك الجبهة
وتسببوا في نزوح عشرات الأسر" ما تسبب أيضا في " مقتل 10 جنود على الاقل بالإضافة
الى عدد غير معروف من المهاجمين".
ويأتي
الهجوم الذي وقع بالأمس غداة توصل الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل أكثر
من 880 أسيراً، في بادرة أمل
جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
ويشهد
اليمن نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين
الحوثيين.
ووقع
الهجوم الاخير غداة توصّل المتمرّدين والحكومة خلال مفاوضات في برن بسويسرا، إلى
اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل
جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
شح المياه: الأمم المتحدة تحذر من أزمة عالمية وشيكة ستهدد ملياري شخص بحلول منتصف القرن الحالي
حذرت الأمم المتحدة من خطر وشيك بحدوث أزمة مياه
عالمية.
وجاء التحذير الأممي بالتزامن مع استعداد المنظمة
لاستضافة أول قمة عالمية بشأن أزمة المياه منذ أربعة عقود.
وجاء في تقرير أممي أن أزمة شح المياه ازدادت
بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث والتغير المناخي.
ويقدر التقرير أن عدد سكان المدن الذين تهددهم
أزمة المياه سيتضاعف في منتصف القرن العالمي ليصل إلى ملياري شخص.
وسيشارك الآلاف من دول العالم في المؤتمر الذي
سينطلق اليوم في نيويورك ويستمر لمدة 3 أيام.
سوريا تعلن تعرض مطار حلب لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال شهر واحد
أعلنت
السلطات السورية تعرض مطار حلب الدولي فجر اليوم لأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان عسكري أن "العدو الإسرائيلي" نفذ هجوماً
جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية فجر اليوم مستهدفاً محيط مطار حلب".
وأفاد مسؤول
الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس أن "لجاناً فنية تتفقد
حالة المطار وجهوزيته لاستقبال طائرات اليوم".
وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب
خلال شهر آذار/مارس، بعد قصف طاله في السابع من الشهر الجاري ما أخرج هذا المرفق
الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سوريا
منذ زلزال تركيا سوريا المدمر الشهر الماضي.
وشنّت
إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش
السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق
متفرقة.
ونادراً ما
تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها
بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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كورونا: الصين تعطي الضوء الأخضر لأول لقاح مطور بطريقة mRNA
وافقت الصين على أول لقاح مطور محلياً من الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الشركة المصنعة (CSPC) إن اللقاح، والذي يستهدف متحور "أوميكرون"، في حالات الطوارئ تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة للصحة في بكين.
وأضافت الشركة أن اللقاح أظهر فعالية عالية تتراوح بين 70.2% و85.3% لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بعد استخدامه كعامل معزز خلال تجارب سريرية خضع لها 4000 شخص.
وتأتي موافقة الصين على اللقاح بعد أشهر من تخلي الدولة ذات أكبر تعداد سكاني في العالم عن قيود مكافحة تفشي وباء كورونا.
وتعتبر لقاحات mRNA من أكثر اللقاحات فعالية في الحد من العدوى والوفيات الشديدة.
بريطانيا تفتح تحقيقا في "جرائم قتل" ارتكبتها القوات الخاصة في أفغانستان وكشفها وثائقي لبي بي سي
من المقرر أن يفتح قاض في لندن تحقيقا في مزاعم قيام عناصر تابعة للقوات الجوية البريطانية الخاصة بقتل عشرات المدنيين العزل خلال عمليات عسكرية في أفغانستان؛ بعد أن وجهت الحكومة بإجراء تحقيق مستقل، سيركز على الغارات التي نفذت ما بين عامي 2010 و 2013.
وكان فيلم وثائقي لبي بي سي قد خلص إلى أن سربا من أسراب القوات الخاصة قتل 54 شخصا في ظروف "مريبة" على مدى عدة أشهر.
ويُتوقع نشر النتائج الأولية للتحقيق في غضون ثمانية عشر شهرا.
وتشير التقارير العسكرية، التي حصلت عليها بي بي سي، العام الماضي، إلى أن إحدى الوحدات العسكرية ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصا خلال مهمة استمرت ستة أشهر.
وعثرت بي بي سي على أدلة تشير إلى أن القائد السابق للقوات الخاصة، الجنرال مارك كارلتون سميث، تقاعس عن تقديم أدلة تخدم تحقيقا في ارتكاب عمليات قتل.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قواتها "خدمت بشجاعة واحترافية في أفغانستان".
وعلمت بي بي سي أن سميث أُخبر بمزاعم ارتكاب السرب عمليات قتل غير قانونية، لكنه لم يمرر أدلة تخدم تحقيقات كانت تجريها الشرطة العسكرية الملكية، حتى بعد أن بدأت تحقيقا في الأمر.
اليمن: أنباء عن سقوط قتلى في اشتباكات بين قوات الحكومة والحوثيين قرب مأرب
تفيد التقارير الواردة من اليمن بأن عشرة جنود من القوات الحكومية قتلوا في هجوم شنه الحوثيون مساء الثلاثاء على منطقة واقعة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن اثنين من المسؤولين الحكوميين القول إن الحوثيين "شنوا هجوما على تلال جبلية تطل على مديرية حريب جنوبي مأرب واحرزوا تقدما في تلك الجبهة وتسببوا في نزوح عشرات الأسر" ما تسبب أيضا في " مقتل 10 جنود على الاقل بالإضافة الى عدد غير معروف من المهاجمين".
ويأتي الهجوم الذي وقع بالأمس غداة توصل الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
ويشهد اليمن نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين.
ووقع الهجوم الاخير غداة توصّل المتمرّدين والحكومة خلال مفاوضات في برن بسويسرا، إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
شح المياه: الأمم المتحدة تحذر من أزمة عالمية وشيكة ستهدد ملياري شخص بحلول منتصف القرن الحالي
حذرت الأمم المتحدة من خطر وشيك بحدوث أزمة مياه عالمية.
وجاء التحذير الأممي بالتزامن مع استعداد المنظمة لاستضافة أول قمة عالمية بشأن أزمة المياه منذ أربعة عقود.
وجاء في تقرير أممي أن أزمة شح المياه ازدادت بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث والتغير المناخي.
ويقدر التقرير أن عدد سكان المدن الذين تهددهم أزمة المياه سيتضاعف في منتصف القرن العالمي ليصل إلى ملياري شخص.
وسيشارك الآلاف من دول العالم في المؤتمر الذي سينطلق اليوم في نيويورك ويستمر لمدة 3 أيام.
سوريا تعلن تعرض مطار حلب لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال شهر واحد
أعلنت السلطات السورية تعرض مطار حلب الدولي فجر اليوم لأضرار مادية جراء هجوم إسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان عسكري أن "العدو الإسرائيلي" نفذ هجوماً جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية فجر اليوم مستهدفاً محيط مطار حلب".
وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس أن "لجاناً فنية تتفقد حالة المطار وجهوزيته لاستقبال طائرات اليوم".
وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب خلال شهر آذار/مارس، بعد قصف طاله في السابع من الشهر الجاري ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سوريا منذ زلزال تركيا سوريا المدمر الشهر الماضي.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.