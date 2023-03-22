سوريا تعلن تعرض مطار حلب لقصف إسرائيلي، والأمم المتحدة تحذر من أزمة شح مياه ستؤثر على ملياري شخص

وافقت الصين على أول لقاح مطور محلياً من الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشركة المصنعة (CSPC) إن اللقاح، والذي يستهدف متحور "أوميكرون"، في حالات الطوارئ تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة للصحة في بكين.

وأضافت الشركة أن اللقاح أظهر فعالية عالية تتراوح بين 70.2% و85.3% لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بعد استخدامه كعامل معزز خلال تجارب سريرية خضع لها 4000 شخص.

وتأتي موافقة الصين على اللقاح بعد أشهر من تخلي الدولة ذات أكبر تعداد سكاني في العالم عن قيود مكافحة تفشي وباء كورونا.

وتعتبر لقاحات mRNA من أكثر اللقاحات فعالية في الحد من العدوى والوفيات الشديدة.