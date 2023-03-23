اتفاق على لقاء سعودي- إيراني قريب، ووفاة أبلة فضيلة أشهر مقدمي برامج الأطفال

ماليزيا تعتزم إنهاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عدة جرائم
تعتزم الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة، وإسقاط عقوبة الإعدام الإلزامية في ست جرائم، وذلك من أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وسيعطي التشريع المقترح للقضاة القدرة على تقرير كيفية معاقبة أولئك الذين ثبتت إدانتهم في مجموعة من الجرائم، من الاتجار بالمخدرات إلى القتل.
وقالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا أزالينا عثمان سعيد، أمام مجلس الشيوخ في كوالالمبور، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بشأن التغييرات المقترحة في البرلمان الماليزي في 27 مارس/ آذار الجاري.
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام لـ 34 جريمة منها القتل وتهريب المخدرات والإرهاب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال متحدث باسم وزارة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا إنه بموجب المقترحات الجديدة، لن يتم تطبيق عقوبة الإعدام الإلزامي بعد الآن على الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأسلحة النارية، وتصنيع الأسلحة بدون ترخيص، والاختطاف، مع إمكانية الحكم على المجرمين بالسجن لمدة تصل إلى أربعين عامًا أو الجلد بدلاً من الإعدام.
وستظل عقوبة الإعدام خيارًا متاحًا للقضاة عند التعامل مع جرائم أخرى بما في ذلك الإرهاب واستهداف الملوك الماليزيين.
وفاة أبلة فضيلة أشهر مقدمي برامج الأطفال عن 94 عاما
توفيت نجمة الإذاعة المصرية فضيلة عبد العزيز المعروفة بـ "أبلة فضيلة" عن عمر 94 عاما في كندا.
والراحلة من مواليد 4 يناير 1929، وتعد أشهر من قدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية.
وتخرجت أبلة فضيلة من كلية الحقوق.
وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.
اتفاق وزيري الخارجية السعودي والإيراني على لقاء قريب
أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني بمناسبة حلول شهر رمضان، اتفقا خلاله على عقد لقاء ثنائي قريبا في إطار مساعي استئناف العلاقات بين البلدين.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية نشر على تويتر، اتصل الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان و"تبادل الجانبان التهاني بمناسبة رمضان".
وأضاف البيان أن الوزيرين "اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".
وكان مسؤولون سعوديون قد أعلنوا أن اللقاء المرتقب بين الوزيرين هو الخطوة التالية في تقارب مفاجئ بوساطة الصين أعلن في العاشر من مارس/ آذار يهدف إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين بعد سبع سنوات من انقطاعها.
وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
ومن المتوقع بموجب الاتفاق، أن يعيد البلدان فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال شهرين، وتطبيق اتفاقات تعاون اقتصادية وأمنية موقعة من أكثر من 20 عاما.
ويوم الأحد الماضي، أعلن مسؤول إيراني أن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".
وفي نفس اليوم قال أمير عبداللهيان إن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتهما.
وأشار إلى "ثلاثة مواقع" مقترحة "لعقد هذا اللقاء" بدون تحديدها.
وتعدّ إيران والسعوديّة أبرز قوّتَين إقليميّتَين في الخليج، وهما على طرفَي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية.
وقد تنطوي خطوة التقارب بينهما على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.
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ماليزيا تعتزم إنهاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عدة جرائم
تعتزم الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة، وإسقاط عقوبة الإعدام الإلزامية في ست جرائم، وذلك من أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وسيعطي التشريع المقترح للقضاة القدرة على تقرير كيفية معاقبة أولئك الذين ثبتت إدانتهم في مجموعة من الجرائم، من الاتجار بالمخدرات إلى القتل.
وقالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا أزالينا عثمان سعيد، أمام مجلس الشيوخ في كوالالمبور، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بشأن التغييرات المقترحة في البرلمان الماليزي في 27 مارس/ آذار الجاري.
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام لـ 34 جريمة منها القتل وتهريب المخدرات والإرهاب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال متحدث باسم وزارة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا إنه بموجب المقترحات الجديدة، لن يتم تطبيق عقوبة الإعدام الإلزامي بعد الآن على الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأسلحة النارية، وتصنيع الأسلحة بدون ترخيص، والاختطاف، مع إمكانية الحكم على المجرمين بالسجن لمدة تصل إلى أربعين عامًا أو الجلد بدلاً من الإعدام.
وستظل عقوبة الإعدام خيارًا متاحًا للقضاة عند التعامل مع جرائم أخرى بما في ذلك الإرهاب واستهداف الملوك الماليزيين.
وفاة أبلة فضيلة أشهر مقدمي برامج الأطفال عن 94 عاما
توفيت نجمة الإذاعة المصرية فضيلة عبد العزيز المعروفة بـ "أبلة فضيلة" عن عمر 94 عاما في كندا.
والراحلة من مواليد 4 يناير 1929، وتعد أشهر من قدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية.
وتخرجت أبلة فضيلة من كلية الحقوق.
وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.
اتفاق وزيري الخارجية السعودي والإيراني على لقاء قريب
أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني بمناسبة حلول شهر رمضان، اتفقا خلاله على عقد لقاء ثنائي قريبا في إطار مساعي استئناف العلاقات بين البلدين.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية نشر على تويتر، اتصل الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان و"تبادل الجانبان التهاني بمناسبة رمضان".
وأضاف البيان أن الوزيرين "اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".
وكان مسؤولون سعوديون قد أعلنوا أن اللقاء المرتقب بين الوزيرين هو الخطوة التالية في تقارب مفاجئ بوساطة الصين أعلن في العاشر من مارس/ آذار يهدف إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين بعد سبع سنوات من انقطاعها.
وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.
ومن المتوقع بموجب الاتفاق، أن يعيد البلدان فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال شهرين، وتطبيق اتفاقات تعاون اقتصادية وأمنية موقعة من أكثر من 20 عاما.
ويوم الأحد الماضي، أعلن مسؤول إيراني أن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".
وفي نفس اليوم قال أمير عبداللهيان إن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتهما.
وأشار إلى "ثلاثة مواقع" مقترحة "لعقد هذا اللقاء" بدون تحديدها.
وتعدّ إيران والسعوديّة أبرز قوّتَين إقليميّتَين في الخليج، وهما على طرفَي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية.
وقد تنطوي خطوة التقارب بينهما على تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.