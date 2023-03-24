واشنطن تعلن شن هجمات "دقيقة" ضد أهداف إيرانية في سوريا، واليمن شهد في العام الماضي "مقتل أو إصابة طفل واحد كل يومين" بسبب الألغام

اليمن: تقرير دولي يظهر ارتفاع ضحايا الألغام الأرضية من الأطفال ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات
كشف تقرير
دولي عن أن uدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في
اليمن قد زاد بمعدل ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن التقرير الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة
يكشف عن أن اليمن شهد في العام الماضي "مقتل أو إصابة طفل واحد في المتوسط كل
يومين وهو أعلى معدل منذ خمس سنوات"
وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال بسبب
الألغام الأرضية أو الذخائر غير المنفجرة إلى 199 في عام 2022- أو 55 بالمئة من
إجمالي ضحايا الأطفال- مقارنة مع 68 في عام 2018 والتي كانت سبعة بالمئة من إجمالي
ضحايا الأطفال.
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام
الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا
قال الجيش
الأمريكي إنه شن ضربات جوية "دقيقة" في سوريا ضد أهداف تابعة للحرس
الثوري الإيراني ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أخرين
قرب الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال
المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الهجمات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 8
مسلحين موالين لإيران.
وقال وزير
الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن
"لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا
ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
وبحسب
المرصد السوري المعارض فإن قائمة الأهداف التي استهدفتها الغارات الأمريكية شملت
مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور بجانب مواقع في بادية
مدينة الميادين وريف البوكمال.
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اليمن: تقرير دولي يظهر ارتفاع ضحايا الألغام الأرضية من الأطفال ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات
كشف تقرير دولي عن أن uدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في اليمن قد زاد بمعدل ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن التقرير الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة يكشف عن أن اليمن شهد في العام الماضي "مقتل أو إصابة طفل واحد في المتوسط كل يومين وهو أعلى معدل منذ خمس سنوات"
وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال بسبب الألغام الأرضية أو الذخائر غير المنفجرة إلى 199 في عام 2022- أو 55 بالمئة من إجمالي ضحايا الأطفال- مقارنة مع 68 في عام 2018 والتي كانت سبعة بالمئة من إجمالي ضحايا الأطفال.
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا
قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات جوية "دقيقة" في سوريا ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أخرين قرب الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الهجمات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 8 مسلحين موالين لإيران.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن "لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
وبحسب المرصد السوري المعارض فإن قائمة الأهداف التي استهدفتها الغارات الأمريكية شملت مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران داخل مدينة دير الزور بجانب مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال.