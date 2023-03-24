واشنطن تعلن شن هجمات "دقيقة" ضد أهداف إيرانية في سوريا، واليمن شهد في العام الماضي "مقتل أو إصابة طفل واحد كل يومين" بسبب الألغام

كشف تقرير دولي عن أن uدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في اليمن قد زاد بمعدل ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن التقرير الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة يكشف عن أن اليمن شهد في العام الماضي "مقتل أو إصابة طفل واحد في المتوسط كل يومين وهو أعلى معدل منذ خمس سنوات"

وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال بسبب الألغام الأرضية أو الذخائر غير المنفجرة إلى 199 في عام 2022- أو 55 بالمئة من إجمالي ضحايا الأطفال- مقارنة مع 68 في عام 2018 والتي كانت سبعة بالمئة من إجمالي ضحايا الأطفال.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام الأرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.